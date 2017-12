Gedenkstätte des Exils Stefan Zweigs Sterbehaus steht in der Nähe von Rio de Janeiro. Jetzt erhält er posthum die höchste brasilianische Auszeichnung für Ausländer.

Stefan und Lotte Zweig setzten ihrem Leben in Brasilien ein Ende. © dpa

Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig wurde 75 Jahre nach seinem Tod mit der höchsten Auszeichnung für Ausländer in Brasilien geehrt. Wie die Casa Stefan Zweig mitteilte, wurde der österreichischen Botschafterin Irene Giner-Reichl stellvertretend der Orden „Cruzeiro do Sul“ vom brasilianischen Außenminister Aloysio Nunes überreicht. Den Orden, der 1822 eingeführt wurde, erhielten Könige, Präsidenten und Politiker. Ordensträger sind unter anderen die britische Queen Elizabeth II, der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower und Che Guevara. Ein hochrangig besetzter Ausschuss mit Regierungsvertretern bestimmt die Preisträger.

Zweig war vor den Nationalsozialisten nach Brasilien geflüchtet und schrieb dort unter anderem seine weltberühmte „Schachnovelle“. Mit seiner Frau Lotte lebte er bei Rio de Janeiro, in Petrópolis. In dem an einem Berghang gelegenen Haus wurden 2012 ein kleines Museum und eine Gedenkstätte des Exils eingerichtet. In der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 1942 nahmen sich hier Stefan und Lotte Zweig das Leben. Sie vergifteten sich mit einer Überdosis Schmerzmittel. Als Gründe gelten der Verlust des alten Lebens und der weltweite Vormarsch der Nazis. Zweig war in den 1920er-Jahren zu einem der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren geworden. Geschätzt wurden auch seine Porträts, die er mit größter Akribie und psychologischer Tiefe zu spannenden Zeitmosaiken fügte, etwa über Balzac, Dickens, Dostojewski und Marie Antoinette. (dpa)

