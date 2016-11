Geburtskammern der Sterne Marie Athenstaedt malt das Erhabene und das Komplizierte der Natur. Für ihre Qualität erhält sie zwei Stipendien.

Ein Schädel mit der Kuppel eines Planeten, der vermeintlich mit Blut gefüllte Beckenraum eines unbekannten Wesens, ein im kosmischen Schwarz treibender Kopf, streng spiegelsymmetrisch – die jüngst vollendete Werkgruppe der Malerin Marie Athenstaedt verbindet die Ausdehnung des Weltraums mit der Anatomie von Pflanzen und Tieren. Mit leuchtenden Gasnebeln, den Geburtskammern der Sterne, beschäftigt sich Athenstaedt seit 2012.

Die Vielfalt der irdischen Natur begeistert sie zwei Jahre später während einer Indonesien-Reise, einer ihrer jährlichen Expeditionen mit Freunden oder allein durch Südostasien. Von herabgefallenen Kokosnüssen fotografiert sie dreihundert Stück und zeichnet 28 davon in Serie, vor allem auf der Insel Gili Meno. „Mich interessieren diese Erscheinungen“, sagt die 28-Jährige, „und was sie in uns auslösen. Ich muss die kleinen Sachen betrachten, um das große Ganze zu begreifen.“

Auf die Kunst hat die gebürtige Dresdnerin im Elternhaus nichts vorbereitet. Auf das Wohlfühlen in der Natur dagegen alles. Der Vater ist Bergsteiger. Die Familie ist jedes Wochenende in die Sächsische Schweiz zum Klettern gefahren, viel gereist. Als Neunjährige steht Marie Athenstaedt mit ihren Eltern auf dem Mont Blanc, dem höchsten Gipfel der Alpen. Gleichwohl ist sie vielseitig künstlerisch begabt und bewirbt sich nach dem Abitur gleich in mehreren Studienrichtungen, von Schauspiel bis Design. In allen wird sie abgelehnt. Erst ein Jahr später, 2008, wird sie an der Hochschule für Bildende Künste ihrer Heimatstadt für ein Studium angenommen.

Nach den Gesetzen der Symmetrie

Doch fehlt Athenstaedts Schaffen dort anfangs die Notwendigkeit, ein forderndes Gerüst, sodass sie zwei Jahre später an der Technischen Universität noch ein Architekturstudium beginnt. Letztlich bleibt sie bei der freien Kunst. Doch geht es ihr bei der Beschäftigung mit kosmischen Nebeln weiterhin um den Raum und um die Frage, wie man Tiefe allein mit Farbe erzeugt. Auch um das Abenteuer, sich auszumalen, was dahinter kommen könnte.

Athenstaedts Diplomarbeit ist zwei Meter achtzig mal vier Meter groß, ein kosmischer Schlund. Das Erhabene ist seit Immanuel Kant, was über unser Maß hinausgeht.

Auffällig ist, wie Marie Athenstaedt in der Wissenschaft Halt und Ordnung sucht, wie zuvor in der Architektur. Die Verhältnisse von Form und Farbe stimmen mit dem Vorbild so weit wie nötig überein, auch wenn sie Gemälde letztlich frei gestaltet. In Früchten und Blättern, in Organismen des Meeres findet sie Selbstähnlichkeiten, Urformen, Gesetze der Symmetrie.

„Dass die Form für die Funktion, für das Überleben wichtig ist, an diesem Punkt konnte ich andocken. Gleichzeitig nehmen wir das als schön wahr.“ Athenstaedt will viel über das, was sie malt, wissen. Und erfährt genauso viel über sich. „Ich arbeite an einer Serie so lange, bis ich weiß, warum mich die Sachen interessieren.“

Der letzte Grund ist etwas ihr längst Vertrautes, die Faszination der Natur. Einschließlich der auf Reisen oder in der Kunst herzustellenden Illusion, auf diesem oder jenem Gebiet Entdeckerin zu sein. Beim Zeichnen in Indonesien bestätigt sich: Sie lebt gern draußen, im Einklang mit der Natur und deren Rhythmen. Und Athenstaedt ist langsamer geworden. Die Nebelserie endete zum Diplom im Jahre 2014 bei Nummer 49. Jetzt arbeitet sie acht Monate an einem kaleidoskopischen Gemälde, das die Molekülstruktur der Zitronensäure aufnimmt und farblich akzentuiert.

Ein ganzer Monat für ein A4-Blatt

Für eine Zeichnung im Format A4 braucht sie einen Monat, ob Himmelskörper oder Raumschiff. Die nötige Zeit schlägt sich später im Preis nieder. „Wenn ich meine Kunst nicht wertschätze“, sagt Athenstaedt, „wie sollen es die anderen?“

Es treibt die Malerin ohnehin um, wie sie überleben soll in ihrer konservativ geprägten Heimatstadt. Durch Sparen, gewiss: Ihr Atelier auf dem Jagdweg ist eine Kammer von gerademal 18 Quadratmetern. Sie wohnt seit Jahren billig im Striesener Schwesternheim. Und spielte bis vor Kurzem in der Bar des Hotels „Hilton“ Klavier. Um am heiklen Markt junger Kunst etwas zu bewegen, hat Marie Athenstaedt vom Sommer 2015 bis zum Sommer dieses Jahres am Dresdner Galerieprojekt Stephanie Kelly mitgearbeitet, obwohl sie eher zurückhaltend ist gegenüber ihr unbekannten Menschen, sich ihr die Kunst anderer nicht leicht erschließt.

Der nächsten Reise folgt ein Umzug nach Leipzig. Marie Athenstadt erhält das Heimspiel-Stipendium 2017 der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Das ist bereits ihre zweite Auszeichnung nach dem Hegenbarth-Stipendium der Dresdner Hochschule. Für die Schau, die zu dieser Ehrung gehört, ist das große Gemälde des Mikrokosmos der Moleküle fest eingeplant.

Arbeiten Marie Athenstaedts sind in der Villa Eschebach

Dresden, Georgenstraße 6, bis 2. Dezember zu sehen,

gemeinsam mit Werken anderer Künstler; geöffnet

Mo bis Mi von 8.30 – 16 Uhr, Di bis Do von 8.30 – 18 Uhr, Fr von 8.30 – 13 Uhr.

