Gebt den Kindern bloß nicht das Kommando Die Kinosaison hatte ihre Höhepunkte, war aber arg umsatzmager. Sind Fortsetzungen von Familienfilmen die Lösung?

Nach einem Asylbewerber-Casting darf Sieger Diallo (Eric Kabongo) in den Keller von Richard Hartmann (Heiner Lauterbach) und dessen Familie ziehen: Die gelegentlich flache, aber oft witzige, mitunter halbwegs mutige und sogar schonungslose Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ brauchte nur knapp 2,9 Millionen Zuschauer, um auf Platz sechs der Kinocharts zu kommen. © Jürgen Olczyk

Zahlen sprechen Klartext: Zwar sorgt der Star Wars Ableger „Rogue One“ zum Jahresende noch für einen echten Run auf die Leinwände. Doch am mauen Gesamtergebnis der Kinosaison – 875 Millionen Euro erwarteter Umsatz, 20 Prozent weniger als im Rekordjahr 2015 – kann das nichts ändern. Sogar die stärksten Magneten schafften es 2016 nicht mal in den hohen einstelligen Zuschauermillionenbereich. Jeweils um 3,8 Millionen für die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten – damit hätte es selbst der aktuelle Spitzenreiter „Zoomania“ 2015 gerade mal auf Platz neun gebracht. Nie war ein Sieger schlapper, seit 40 Jahren nicht!

Also lauten die zentralen Botschaften des Kinojahres erstens: Die Zeit der kommerziell großen Würfe scheint endgültig vorbei, das Publikum geht immer mehr in die Breite. Dort triumphiert zweitens vor allem Bildtiefenwirkung für Kinder, Jugendliche, Familien: Alle fünf erfolgreichsten Streifen 2015 sind in 3- D, vier davon Animationen, die erzählerisch und technisch ja auch immer besser werden. Aber das große „reale“ Erzählen? Die richtig tollen Geschichten? Wenn es drittens als einziges auch künstlerisch anspruchsvolles Werk Alejandro Gonzalez Inárritus Wildwest-Naturalismus-Porno „The Revenant“ in die Bestenliste schafft, sagt das nicht allzu viel Gutes über 2016. (Oliver Reinhard)

Hollywood summt zwar auf Hochtouren, aber einigermaßen planlos. Das Blockbuster-Geschäft läuft für sich genommen bestens. Vor allem das Superheldengenre, aber auch dünne Großproduktionen wie „Suicide Squad“ und unoriginelle Fortsetzungen („Findet Dorie“). Besonders das immer wichtigere internationale Publikum scheint man mit cleverem Marketing, mit Schauwerten und Schlüsselreizen zu kriegen. Ob das lange gut geht? Und wie weiter? Niemand scheint eine Idee zu haben. Einen originellen, frischen Blockbuster hatte 2016 jedenfalls nicht. Auch doofe, aber gut gelaunte Unterhaltung à la „Fast & Furious“ suchte man vergebens. Es ging mittelmäßig und erzählerisch trüb zu.

Auch hinter den Kulissen gab es keine Erfolgsmeldungen. Immer mehr Kreative wandern zur Kinokonkurrenz von Bezahl-TV und Streaming-Diensten ab, die erzählerisch wagemutiger und kulturell zwischen „Game of Thrones“, „Stranger Things“ oder „Westworld“ immer strahlkräftiger wird. Schon zu den Oscars war Rassismus im Filmgeschäft Thema; die Academy ist, wie Hollywood selbst, fest in der Hand älterer weißer Männer. Ebenso wird immer lauter gefragt, warum Schauspielerinnen deutlich weniger verdienen als ihre Kollegen und der Anteil weiblicher Filmemacher und Entscheider auch 2016 so klein war.

Über allem hängt die Aussicht auf US-Präsident Trump. Fast geschlossen hatten sich Stars und Kreative gegen den Republikaner gestellt, der seinerseits heftig gegen die vermeintlich linksliberale Unterhaltungsbranche gewettert hat. Hollywood-Insider wittern ab Amtsantritt Repressalien, Druck der Regulations- und Wirtschaftsbehörden auf die Filmfabrik. Dem eher jähzornigen Trump ist das zuzutrauen. Andere halten dagegen: Hollywood sei immer zu kreativer Bestform aufgelaufen, wenn die Zeiten politisch besonders schwer waren, ob Vietnam-Krieg oder 11. September. Insofern wird es 2017 spannend. Vielleicht sogar wieder im Kino. (Thomas Klein)

Auch der deutsche Film konnte keinen Kassenknüller landen. „Fack Ju Göhte 2“ lockte 2015 noch 7,6 Millionen vor die Leinwände, „Honig im Kopf“ 6,2 Millionen. Dagegen nimmt sich selbst der diesjährige Spitzenreiter „Zoomania“ fast so mickrig aus wie der bestplatzierte deutsche Film „Willkommen bei den Hartmanns“: Die „Migrationskomödie“ um Flüchtlinge und deren Helfer in München kam mit knapp 2,9 Millionen auf Platz sechs. Mindestens dort hätte sich wohl auch Til Schweiger mit seinem „Tatort“-Ableger „Tschiller – Off Duty“ verortet. Doch das bleihaltige Irgendwas mit Tils talentfreier Tochter Luna schaffte nicht mal ein Zehntel der Hartmann-Bilanz und wurde Flop des Jahres.

Kommerziell top war der heimische Film dort, wo er die Erfolgsrezeptur Hollywoods kopierte: Immer stärker setzt man auch hier zum Geldmachen auf Fortsetzungen, ebenfalls gerade beim Kinder-, Jugend und Familienkino, wenn auch mit Realfilmen statt Animation: Serienabenteuer wie „Bibi & Tina“, „Smaragdgrün“, „Pettersson & Findus“, Die Wilden Kerle“, „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ (letztlich auch Fatih Akins Bestsellerverfilmung „Tschick“) waren die Devisenbringer 2016.

Dass darunter nicht nur gut funktionierende, sondern auch gut gemachte Werke waren, zeugt jedoch von der zuverlässigen Substanz der deutschen Filmkunst. Und wenn Maren Ades nicht eben eingängige, aber famos erdachte, umgesetzte und gespielte Vater-Tochter-Dramödie „Toni Erdmann“ Kritiker, Festivaljurys und Auslands-Oscar-Kandidatenkürer ebenso überzeugt wie die für solches Kino gänzlich unerwartbare Dreiviertelmillion Zuschauer, ist das ein bemerkenswertes Zeichen. Für die Qualität von Film und Publikum.

Womit wir beim für diese Jahresbilanz unausweichlichem Geschlechtergedöns wären: Mit Anne Zohra Berrached und ihrem Abtreibungsdrama „24 Stunden“, Maria Schrader und dem Stefan-Zweig-Biopic „Vor der Morgenröte“, Nicolette Krebitz und deren extrem ambitioniertem Mädchen-liebt-Wolf-Drama „Wild“ und eben Maren Ade waren es 2016 vor allem Frauen, die der Kinosaison ihren Anspruchs-Stempel aufdrückten. (Oliver Reinhard)

Selbst Arthaus-Fans wollen immer weniger mit dem echten Leben belästigt werden. Wenn es stimmt, dass Kino immer auch Seismograf gesellschaftlicher Zustände ist, taugt ein Film des Jahrgangs als Exempel: Ken Loachs Cannes-Sieger „Ich, Daniel Blake“ über einen Zimmermann in Not wurde in Brexit-Britannien überraschend zum kommerziell erfolgreichsten Werk des Regisseurs seit Jahren. Und in Deutschland? Ein fast planbarer Flop!

Damit untermauert er gleich eine Tendenz, die sich 2016 aus den Vorjahren „herüberschleppte“: Selbst der Programmkinogänger will immer weniger mit dem echten Leben belästigt werden. Leicht sein und sich durchs Kino leichter fühlen – bitteschön! So wie mit den zahllosen Franzosen: Zum Teil haarsträubende Flachstrecken vom westlichen Nachbarn werden vorurteilsfrei goutiert, bevorzugt, wenn sie von deutschen Verleihen mit einfallslosen, aber zugkräftigen Titeln belegt werden. Also alles mit „Monsieur“ oder „Madame“, „Gemeinsam“ oder „Zusammen“ oder gern mit Lebens- und Genussmitteln. Da gehen ein wirklich skurriler Franzose wie „Nur Fliegen ist schöner“, der atemberaubend dramatische „Mein Ein, mein Alles“ oder solch ein feinsinniges Stück wie „Alles was kommt“ schnell unter. Ansonsten bleibt die Anzahl der wöchentlich startenden Filme stabil zu hoch und Jim Jarmusch sich treu. Auf den Norden Europas ist Verlass, auf Osteuropa eigentlich auch, nur wagt kaum ein Verleih mehr das Risiko – besonderer Dank deshalb ans Dresdner Kino in der Fabrik fürs herbstliche Ost-Festival!

Im Falle Süd- und Lateinamerika sieht es nicht besser aus, und das, wo der argentinische „El Clan“ einer der qualitativ stärksten Streifen im Arthausbereich war. Nur: Wer wollte ihn sehen?

Tendenzen? Das frühe 20. Jahrhundert wurde mit Künstlerfilmen gleich im Paket von Schiele bis Cézanne wiederentdeckt. Im sächsischen Raum treffen sie gern einen Nerv. Dokumentationen zeigten sich ebenso stabil wie Literaturadaptionen, wobei die australische „Wildente“ herausstach, extrem frei nach Henrik Ibsen. Für Willige. (Andreas Körner)

