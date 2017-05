Gebrannte Gerechtigkeit Zwei Keramikerinnen treten den Beweis an, dass Kunst vom handwerklichen Können kommt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Young-Jae Lee hat den Fußboden im Oktogon der Dresdner Hochschule für Bildende Künste mit Schalen besetzt. Geboren wurde die Künstlerin 1951 in der koreanischen Hauptstadt Seoul. Sie studierte in Seoul und in Wiesbaden, gründete eine eigene Werkstatt in Sandhausen bei Heidelberg und leitet seit 1987 die Keramische Werkstatt Margaretenhöhe in Essen. © Robert Vanis Young-Jae Lee hat den Fußboden im Oktogon der Dresdner Hochschule für Bildende Künste mit Schalen besetzt. Geboren wurde die Künstlerin 1951 in der koreanischen Hauptstadt Seoul. Sie studierte in Seoul und in Wiesbaden, gründete eine eigene Werkstatt in Sandhausen bei Heidelberg und leitet seit 1987 die Keramische Werkstatt Margaretenhöhe in Essen.

Linde Burkhardt pflanzte ihrer „Hölle“ aus schwarzer Keramik glänzendes Engelsgeläut ein.

Die sehen doch alle gleich aus! Eine schier endlose Wiederholung derselben Form. Und doch sieht jede Schale ein wenig anders aus. Auf dem Fußboden im Oktogon unter der Zitronenpresse stehen Teeschalen, Reisschalen, Obstschalen, Müslischalen, kleine Schalen, noch kleinere Schalen. Ähnlich sind sich auch die Gefäße in den Nebenräumen, die Vasen auf den luftigen Sockeln und die großen, flachen Schalen auf dem Boden.

Die Dresdner Hochschule für Bildende Künste zeigt Keramik von Young-Jae Lee, dabei gibt es weder eine Töpferwerkstatt in ihren heiligen Hallen noch werden dort Keramiker ausgebildet. Will die Kunsthochschule mit ihrer neuen Ausstellung unter der Zitronenpresse auf der Brühlschen Terrasse der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle an der Saale Konkurrenz machen? Oder dem Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen in Pillnitz? Will sie nicht, im Gegenteil: Man arbeitet zusammen. Hochschulrektor Matthias Flügge und Museumschefin Tulga Beyerle zeigen eindrucksvoll in ihren Häusern, dass es ohne Handwerk keine Kunst gäbe und dass die Kluft zwischen freiem und angewandtem Kunstschaffen nur künstlich angelegt ist.

Während die Südkoreanerin Young-Jae Lee, die die Keramikwerkstatt Margaretenhöhe in Essen leitet, mit ihren raumgreifenden Installationen das Gesetz der Serie bricht, legt es Linde Burkhardt im Pillnitzer Wasserpalais gar nicht erst auf Serien an. Ihre Einzelstücke sind Skulpturen, die Raum brauchen und Licht und beides auch bekommen. Die Installationen von Young-Jae Lee sind Raumskulpturen. Das Nützliche wird durch die Wiederholung zum Schönen, der Gebrauchsgegenstand zum Kunstobjekt. „Das Einzelne behauptet sich in der Menge und geht zugleich in ihr auf“, beschreibt Matthias Flügge das Kunstgeschehen in seinem Hause: „Möglicherweise können wir darin einen bildlich-metaphorischen Widerschein der konfuzianischen Gesellschaftslehre ausmachen, mit dem die Künstlerin aufgewachsen ist. Menschlichkeit im Maß. Gerechtigkeit in der Gleichheit der individuellen Formen. Sittlichkeit, Anstand in deren ritueller Zurückhaltung. Weisheit in der gesammelten Erfahrung und Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit im Gebrauch.“ Die Südkoreanerin Young-Jae Lee, Leiterin der Keramischen Werkstatt Margaretenhöhe, verbindet fernöstliche Traditionen mit der europäischen Moderne, indem sie an der Vervollkommnung ihres Könnens arbeitet. Sie erfindet sich nicht neu, sondern variiert in feinsten Nuancen Farben und Oberflächen.

Alltagsgefäße gibt es bei der Malerin und Designerin Linde Burkhardt auch. Schön schwarz die Reisschälchen und Ölflaschen, Honigtöpfe und Teller. Ein Topf samt Stövchen zum Kastanienrösten braucht unbedingt diesen Sockel aus Kastanienholz. In der Verdopplung, Umkehrung und in der Präsentation auf eigens designten Holzpodesten werden sie zu Kunstobjekten. Linde Burkhardt, Jahrgang 1933, lernte die uralte Technik der in Erdöfen schwarzgebrannten Keramik in Portugal kennen. Der Architekt Álvaro Siza weckte in ihr die „Amor Búcaro“, die Liebe zur wohlriechenden Erde. Die Berliner Künstlerin arbeitet mit Keramikern in Portugal zusammen, reizt schon hier Material und Technik aus und meint doch, diese Gefäße seien nicht ihre, weil sie sie sich aus der portugiesischen Tradition borgt. In ihren freien Arbeiten reflektiert Linde Burkhardt ebenfalls portugiesische Geschichte, Kultur und Mentalität, indem sie sie in fantasievolle Skulpturen überträgt. „Saudade. Federn der Vergeblichkeit“ nennt sie eine Skulptur, die ganz wunderbar diesen so schwer zu beschreibenden Weltschmerz illustriert, der auch im Fado besungen wird. Saudade lässt sich nicht mit Worten übersetzen. Es ist das portugiesischste aller Gefühle.

Auch eine Hölle hat Linde Burkhardt gebaut aus schwarzer Keramik, von feiner Struktur außen und innen glänzend bevölkert. Wer in die Hölle hineinbläst, wird kein Feuer entfachen, aber einen Engelsklang vernehmen. „Es ist eine der vielen Qualitäten von Design, Handwerkstechniken zu aktualisieren und damit diesen neue Wege zu eröffnen“, meint Tulga Beyerle. Junge Designer, so erzählt sie, vergewissern sich über die traditionellen Techniken ihrer Herkunft, ihrer Identität. „Das beobachte ich besonders in Ländern wie Polen, Tschechien, Slowenien oder eben Portugal, die im 20. Jahrhundert harte Umbrüche erlebten.“

Young-Jae Lee, „Gefäße“ bis 25. Juni im Oktogon der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Eingang Georg-Treu-Platz. Geöffnet täglich 11 bis 18 Uhr.

„Amor Búcaro. Schwarze Keramiken von Linde Burkhardt“ bis 5. November im Kunstgewerbemuseum Dresden, Wasserpalais von Schloss Pillnitz. Geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

zur Startseite