Ganz nah dran Famose Dokumentar-Porträts über Gerhard Gundermann und Käthe Reichel sind auf DVD erschienen.

Eine DVD-Doku würdigt den Liedermacher Gerhard Gundermann. © dpa

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Andreas Dresen seit Jahren den Wunsch hat, einen Kinofilm über den Hoyerswerdaer Liedermacher Gerhard Gundermann zu realisieren. Gerade haben sich die Chancen dafür verbessert, das Projekt ist endlich spruchreif. Als größtes Problem Dresens und aller Wegbereiter erwies sich, Geld aufzutreiben. Dass es immer wieder misslang, lag vorzugsweise daran, dass Gundermann nicht sofort „gesamtdeutsch“ zu verorten war.

Es klingt nach Krücke statt Argument, denn gerade bei Dresen sollte man davon ausgehen, dass er wirklich über den Menschen Gundermann erzählt, also keinesfalls zu kurz springt. Befremdlich ist es, weil vor einiger Zeit im ZDF mit dem Dreiteiler „Der gleiche Himmel“ ein übler Rückfall ins klischeesatte DDR-Bild zu sehen war. Und billig war es nicht.

Die DVD mit den erst- oder wiederveröffentlichten Dokumenten „Gundermann – 2 Filme aus 2 Gesellschaften“, 1982 und 1999 gedreht von Richard Engel, zeigt deutlich, welches Potenzial im Leben des „Gundi“, wie er liebevoll von Familie, Freunden und Fans genannt wurde, liegt.

Clown mit Stasi-Kontakten

Baggerfahrer, Clown, Liedpoet, Vater, Opa, Ehemann, Eigenbrötler, Fehlgetretener bei der Staatssicherheit, Tierfreund, Alltagskämpfer – die Facetten waren mannigfaltig. Gundermann hat Regisseur Engel an sich herangelassen.

So dicht, dass wirklich Porträts entstanden sind, die im Abstand von 17 Jahren durch prägnante private wie soziale Umbrüche und Konstanten, letztlich durch Gundermanns plötzlichen Tod 1998 Kontur erlauben. Larifari ist hier nichts, dafür Hochspannendes im Blick auf einen Streitbaren. Streitbar war auch Schauspielerin Käthe Reichel (1926 – 2012). Man sagt ihr nach, sie sei ein ganzes Leben lang penetrant unbequem gewesen. „Ich liebe BB“, sagt sie keck in die Kamera. Diejenigen, die von ihr wissen, glauben automatisch Bertolt Brecht und die sehr speziellen Arbeits- und Privatbeziehungen zwischen der Aktrice und dem Autor zu erkennen. Die Reichel meint ausnahmsweise aber „Blumen und Bücher“. Und wusste, was sie sagte.

Penetranz zeigte sie auch in Sperrigkeit und Eigensinn, wenn sie – oft ungefragt – ihre Meinung zur Gesellschaft kundtat. Im Gegensatz zu Gundermann sind nur seltene gefilmte Momente mit der Koryphäe des Berliner Ensembles und Deutschen Theaters zu sehen, in denen wirkliche Nähe möglich war. Richard Engel und seine Partnerin Petra Kleinert, selbst Schauspielerin und hier Sprecherin, waren mit Käthe Reichel befreundet.

Unproblematisch war es trotzdem nicht für ihren gemeinsamen Film, den sie als „Annäherung“ begreifen und der in über 13 Jahren als Ergebnis einer „Begleitung“ entstand. Mit 185 Minuten Lauflänge sprengt das „Tagebuch“ natürlich den Rahmen. Vorteil DVD: Man ist im Sichten autonom.

Die DVDs: Gundermann – 2 Filme aus 2 Gesellschaften; Aus den Träumen eines Küchenmädchens – Annäherung an Käthe Reichel, beide bei Buschfunk erschienen

zur Startseite