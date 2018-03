Fußball schlägt ARD-Serien

Berlin. Das Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid hat am Dienstagabend die beste Quote des Tages erzielt und so sogar die sonst unschlagbaren Top-Serien der ARD überboten. Das Aufeinandertreffen der beiden Fußball-Topclubs mit dem Weiterkommen der Madrilenen sahen ab 20.45 Uhr im ZDF 5,95 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 19,8 Prozent. Normalerweise zeigt das ZDF das Mittwochsspiel der Königsklasse, diesmal entschieden sich die Mainzer aber wegen der Brisanz der Partie für Paris gegen Madrid.

An zweiter Stelle zur Hauptabendzeit lag die beliebte Familienserie „Um Himmels Willen“, die im Ersten 5,10 Millionen Zuschauer sahen. Dies entspricht einem Marktanteil von 15,5 Prozent. Die Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ gleich anschließend kam auf 4,92 Millionen (15,1 Prozent). Die „Tagesschau“ um 20 Uhr sahen zuvor allein im Ersten 4,83 Millionen (15,5 Prozent). (dpa)

