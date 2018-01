Für keine fünf Reichsmark Holocaust mit Humor: Wie das geht, erklärt der jüdische Comedian Shahak Shapira vor seinem Dresden-Auftritt.

Sie stehen mitten in der Hauptstadt: die Steine, die immer wieder Anstoß erregen, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Björn Höcke, der Partei- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, nannte das Berliner Holocaust-Mahnmal ein „Denkmal der Schande“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Was aber würde Höcke den Besuchern nehmen, ließe er die 2 711 Betonstelen entfernen? Viele Leute fotografieren sich gern dort. Manche springen über die Blöcke, zünden Feuerwerk, jonglieren mit Bällen, machen Yoga, posen. Ein Selfie vom Denkmal für die ermordeten Juden Europas zu posten, gilt irgendwie als cool.

Wellen im Netz

Shahak Shapira will kein Spießer sein. Aber an diesem Gepose störte sich der Autor, Comedian und Internetunterhalter. Am Computer montierte er neue Fotos mit alten: grinsende und hüpfende Denkmalbesucher mit aufgeschichteten Leichen aus Konzentrationslagern. Im Netz wurde die Aktion vor einem Jahr millionenfach geklickt, internationale Medien berichteten darüber. Womöglich hat Shapira mit „Yolocaust“ manche Leute zum Nachdenken gebracht. In jedem Fall hat er damit seine Bekanntheit gesteigert und erreicht, was jedes seiner Internetprojekte soll: „Es muss eine Welle schlagen.“

Der Schwung aus dem Internet hilft dem 29-jährigen Blondschopf nun offline. Seit ein paar Tagen zeigt Shapira sein erstes Comedy-Programm in mehreren deutschen Städten, an diesem Freitag ist er in der Dresdner Schauburg zu Gast. „German Humor“ heißt der Abend über Religion und Terrorismus, Kinder und Rapper, Porno und Poetry-Slam. Und über KZ-Gedenkstätten, die auf Bewertungsportalen fünf Sterne bekommen.

Deutschland, die Schoah, Neonazis, die neue Rechte: Dass der Mensch Shahak Shapira sich daran abarbeitet, liegt nahe. Die Nazis brachten schmerzhaft viele seiner Vorfahren um. Ein Großvater starb 1972 bei den Olympischen Spielen nahe München als Geisel palästinensischer Terroristen. Seinen Enkel lernte der Leichtathletik-Trainer Amitzur Shapira nie kennen. Shapira junior wurde 1988 in Israel geboren und wuchs im Westjordanland auf. Bis seine Mutter sich in einen Deutschen verliebte und zu ihm zog, in den Osten, nach Sachsen-Anhalt, in das 3 000-Einwohner-Städtchen Laucha. Ein konservativer Ort, und mancher Posten von Rechten besetzt, etwa im Sportverein. Da war er, der Jude, ein Außenseiter. Seine Mutter wohnt nach wie vor dort. Derzeit steht sie erneut unter Polizeischutz. Weil der Sohn mit seinen Witzen die Lokalnazis aufbringt, und weil sie den Rechtsextremen Paroli bietet.

Schneller als andere

Shahak Shapira lebt seit Jahren in Berlin. Die Stadt gibt ihm Freiheit, sich neu zu definieren. Sie ermöglicht Abstand zu dem, was gewesen ist. Der Humor hilft ihm dabei, nicht in einer Opferrolle zu versacken: „Wenn du dich selbst verarschst, wer soll dich dann noch verletzen?“

Shapira will vermeiden, dass man ihn zu sehr mit seiner Herkunft verbindet. Er will keine Bühnenfigur daraus machen, so wie es zum Beispiel Olaf Schubert getan hat, der Sachse im Rautenpullunder. „Das wäre auf lange Sicht toxisch für meine Karriere.“ Er kenne „supergeile Judenwitze“, die er aber nicht erzähle, weil er nicht monothematisch werden möchte. Er selbst spricht von sich als Israeli, nicht als Jude, weil er nicht an Gott glaubt. Und weil er weiß, dass deutsche Köpfe Juden vor allem mit deutscher Geschichte verbinden.

Andererseits ist Shapira Profi genug, um zu wissen, womit er die Leute kriegen, wie er „eine Welle schlagen“ kann. Ein Jude, der Witze über Germany’s last disaster macht: Das zieht. Vor seinem Leben als Comedian hat er in der Werbung gearbeitet. Die jüdische Facette seiner Identität könnte fast ein Alleinstellungsmerkmal sein. Fast, denn es gibt Konkurrenten wie Oliver Polak, der das Jüdischsein offensiv thematisiert hat.

Shapira erklärt in seinem ersten Buch schon im Untertitel, „wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde“. Wenn man auf seiner Homepage das E-Mail-Symbol anklickt, dann öffnet sich eine Nachricht mit vorgefertigter Betreffzeile auf Englisch, die übersetzt bedeutet: Viagra im Angebot für nur 4,99 Reichsmark. Im Gespräch fallen beiläufig immer wieder Sätze wie „KZs gehören viel mehr zu Deutschland als Pünktlichkeit“. Dazu steht er auch am nächsten Tag, ergänzt um die Worte: „rein technisch gesehen“.

Den Trollen ausweichen

Man weiß selbst bei einer persönlichen Begegnung mit Shahak Shapira nie ganz, wann er es ironisch meint und wann ernst. Wann der Mensch und wann der Bühnenmensch spricht (unabhängig davon, ob die Bühne im Netz oder in einem Saal steht). Vielleicht weiß er das selbst nicht. Er setzt die ihm erreichbaren Hebel in Bewegung, um im Unterhaltungsgewerbe erfolgreich zu sein. Die Frage nach Grenzen des Humors nennt er „sinnlos“. Scheren sich Höcke und Trump um Grenzen des Sagbaren? Jedenfalls immer wenn es darum geht, sie ein Stück zu eigenen Gunsten zu verschieben. Die grelle Comedy ist eine Reaktion auf die taktlose Politik der Gegenwart.

Diese Politik sowie die extremistischen Auswüchse davon schlagen Shapira im Netz voll entgegen. Er erzählt von AfD-Leuten, die ihn verleumden. Von Trollen, die ihm dem Gastod wünschen. Wieder und wieder. „Es wird irgendwann so viel, dabei will ich doch nur ein paar Witze erzählen.“ Auf Twitter lässt er sich inzwischen nur noch Nachrichten von ausgewählten Absendern zeigen. Den Rest ignoriert er. Trotz einschlägiger Projekte sieht er sich nicht als politischer Aktivist, sondern als Künstler, der Denkanstöße gibt. „Aber dann muss jemand die Drecksarbeit machen“, sagt er, „und ich springe schon zum nächsten Projekt.“

