Fünf-Freunde-Stars durchstreifen das Bielatal Ein neuer Teil der erfolgreichen Kinderfilmreihe kommt ins Kino. Das Elbsandsteingebirge liefert dafür die verwunschene Kulisse.

Während der Dreharbeiten im Elbsandsteingebirge musste Kameramann Philip Peschlow mit Seilen bei der Arbeit gesichert werden.

Die Fünf-Freunde-Edition geht auf Buchautorin Anid Blyton zurück, die 1897 in London geboren wurde. Die Lehrerin begann Anfang der 1920er-Jahre, nebenbei für Zeitungen zu schreiben. Ihr erster Abenteuerroman erschien 1938. Ihr erster Fünf-Freunde-Band, im Original „The Famous Five“, wurde 1953 veröffentlicht – 21 weitere folgten. Anid Blyton starb 1968. In den 1970er-Jahren wurden ihre Fünf-Freunde-Bände als Hörspiele herausgebracht – mit großem Erfolg. Bisher erschienen vier Fünf-Freunde-Filme, die in Deutschland rund fünf Millionen Besucher ins Kino lockten.

Julian, George, Dick und Anne (v.l.) sowie Hund Timmy sind die Hauptdarsteller des neuen Kinofilms „Fünf Freunde und Das Tal der Dinosaurier“. Für Dreharbeiten war die gesamte Filmcrew auch in der Sächsischen Schweiz.

Sächsische Schweiz. Vier Kinder sitzen auf einem Felsen im Wald und ruhen sich aus. Dabei checken sie den Rest ihrer Wandergruppe ab und planen den nächsten Coup. Dann schwenkt die Kamera zum Wanderleiter, und der erfahrene Elbsandstein-Wanderer staunt beim Zuschauen. Das ist doch …

Ja, das ist die Kaiser-Wilhelm-Feste, die an einer Felskante über dem Bielatal thront. Wichtige Szenen des neuen Kinofilms „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier“ wurden tatsächlich in der Sächsischen Schweiz gedreht. Auch die Herkulessäulen kommen ins Bild. Die Basteibrücke oberhalb von Kurort Rathen darf natürlich auch nicht fehlen.

Filmproduzent Andreas Ulmke-Smeaton sagt, er wollte eine eigene Welt schaffen. Wo die sich geografisch befindet, will er in Interviews aber nicht thematisieren. Es sei einzig darum gegangen, „schöne Bilder zu erzählen“. Das Elbsandsteingebirge sei für Drehbuchautor und Regisseur Mike Marzuk von Anfang an genauso eine Option gewesen wie die Fränkische Schweiz. Schließlich wurde hauptsächlich in Bayern gedreht – unter anderem in der dortigen Burgruine Waischenfeld. Dafür könnte die Bayerische Filmförderung den Ausschlag gegeben haben.

Doch die Wandersequenz sollte unbedingt in der Sächsischen Schweiz entstehen. Es gab zwar nur zwei Drehtage im Juni vergangenen Jahres, aber die waren sehr effektiv. „Der zeitliche Anteil der Wanderszenen im Film ist für nur zwei Drehtage verhältnismäßig hoch“, sagt Sabrina Gianni vom Constantin Film Verleih.

Regisseur Mike Marzuk wünschte sich für den Film eine verwunschene Landschaft. Kameramann Philip Peschlow sollte sie einfangen. Schroffe Felsen, knorrige Riffkiefern, aus dem Tal aufsteigender Nebel: Die Sächsische Schweiz bot ihre ganze Schönheit auf. „Meine Herausforderung als Kameramann bei einem Kinderfilm ist es, die Kinder in eine Welt zu entführen, die sie so nicht kennen“, erklärt Peschlow. In der Sächsischen Schweiz hat natürlich niemand etwas dagegen, wenn dank des Kinofilms demnächst viele Kinder diese verwunschene Welt kennenlernen wollen.

Jedes Jahr gehen etwa 70 Anfragen für Dreharbeiten bei der Nationalparkverwaltung ein, die ihr Okay aus naturschutzfachlicher Sicht geben muss. An der Basteibrücke darf in der Regel nur bis 9.30 Uhr und dann wieder am Abend gedreht werden. Im Juni ist tagsüber zu viel Besucherandrang für Sperrungen. „Meistens wollen die Filmcrews aber sowieso früh am Morgen drehen, weil dann die Luft noch klarer ist“, sagt Nationalparksprecher Hanspeter Mayr. Filmarbeiten mit Drohnen sind gänzlich untersagt. Auch Nebelmaschinen dürfen nicht zum Einsatz kommen.

Das war beim Fünf-Freunde-Dreh im Bielatal auch nicht nötig. Das Wetter war regnerisch und diesig. Nebel entstand auf natürliche Weise, ganz so, wie es sich der Regisseur gewünscht hatte. Die Filmleute mussten das komplette Equipment auf den Felsen tragen. Die Förster hatten alles von Anfang bis Ende im Blick. Über irgendwelche Schäden wurde nichts bekannt.

Einer hatte besonders viel Freude an der Natur: Hund Bobby. Der fünfjährige Australian-Shepard-Rüde ist im Film Georges Hund Timmy und wurde von Tiertrainer Marco Heyse betreut. „Für den Hund waren die Dreharbeiten ein Traum. Wir sind den ganzen Tag durch Wälder gelaufen, über Felsen gesprungen und durch Wasserpfützen gewatet.“ Was davon im Film zu sehen ist, kann jeder ab 15. März im Kino anschauen, auch in Pirna.

