Fuchs, du hast die Bomb’ gestohlen Das junge Popkulturfestival „Dave“ vertont im Militärmuseum eine herrlich schräge rumänische Spionagefilmgroteske von 1961.

Ende gut, Groteske gut - zum Finale des schrägen Stummfilms halten die Helden lieb Händchen und das Publikum klatscht eifrig in die eigenen zur Feier seiner Akustik-Akrobaten. © Stefan Becker

Eines haben Helene Fischer und der „Panzerkreuzer Potemkin“ gemeinsam: Organisiert man eine Veranstaltung mit ihnen, wird der Laden garantiert rappelvoll. Auf diese Nummer sicher setzte auch das Festival für Clubkultur „Dave“ zur Erstausgabe im vergangenen Herbst. Nachdem Sergej Eisensteins Stummfilm in den letzten 20 Jahren gefühlt ebenso oft in Dresden live vertont wurde, von den Gitarrenschrammlern Gaffa bis zu den Pet Shop Boys, hatte „Dave“ 2015 zur Festivalpremiere ebenfalls die Potemkinsche Angel ausgeworfen und 500 Gäste an Bord des Militärhistorischen Museums gezogen. Großteils Neustadtvolk, das noch vor zehn Jahren lieber seine Retro-Sneaker verbrannt hätte, als darin auch nur einen Fuß in irgendeinen Bundeswehrbau zu setzen.

Zeiten ändern dich halt. Auch „Dave“ ist ein Jahr drauf erwachsener und mutiger geworden: Am Dienstag wurde während der zweiten Festivalausgabe am selben Ort in bewährter Kooperation von Haus und Fest die rumänische Kinogroteske „Die gestohlene Bombe“ von einem neuen Soundtrack umgarnt. Und obwohl das Werk völlig unbekannt ist, waren 300 Besucher gekommen. Was unterm Strich einen wesentlich größeren Erfolg darstellt als damals die Sichernummer Potemkin. Und ein famoses Ereignis war.

Kuss und Schuss und Tortenwurf

Ausgesucht hatten Ion Popescus Stummfilm von 1961 für die Spionagekinoreihe des Museums Kristin Eubling und Jan Kindler. Eine höchst schräge Nummer: Es geht um einen Herrn, der eine Bombe findet, auf die wiederum diverse Dunkelmänner scharf sind, woraus sich ein schrilles Hin und Her ergibt mit Kabbelei und Ballerei, Verfolgungsjagd und Tanz, Slapstick und Tortenwurf. Eine Kalter-Kriegs-Satire, anarchisch, unvollkommen und voller Anspielungen auf Tatis „Moderne Zeiten“, Coppolas „Pate“, Fellinis „La dolce vita“ ...

Anders gesagt: Eine einzige Einladung an die Vertoner, in die Vollen zu gehen. Das taten Jarii van Gohl, als Dyse-Drummer immer bekannter werdend, und Stefan Senf in ihrer ersten Zusammenarbeit auch. Sie griffen optisch mit leichtem Kloppi-Look zart das Aussehen vieler der Schauspieler auf und rückten dem aus heutiger Sicht herrlich sixties-vintage-styligen Filmspaß auf die Bilder mit inzwischen nicht minder vintagemäßigen digitalen Soundversatzstücken der Neunziger, Jazz und Latin.

Zwar waren die Bassbeats etwas überlaut, brauchten Gohl und Senf ein paar Szenen, um die Musik zum Bild zu führen, und ließen sich wie der Film im dritten Viertel dramaturgisch bisschen hängen. Doch gingen sie insgesamt mit so viel Einfallsreichtum und Einfühlungsvermögen, Humor und Präzision zu Werk, dass diese Schwächeleien nicht wirklich ins Gewicht fielen. Ganz offenbar hatten die beiden während ihrer spürbar intensiven Vorbereitung eine Art Partitur mit Timecodes erstellt, der sie ihre – ebenfalls zum Piepen witzigen – digitalen Geräusche vom Bremsenquietschen über den Pfeifenpfiff, den Kuss, den Schuss absolut treffsicher setzen ließ.

Sollte das mit Dave qualitativ und in Sachen Zuspruch so weitergehen, wird man zum Finale am 22. Oktober womöglich bilanzieren müssen: Das Festival ist schon nach einem Jahr in Dresden und bei den Dresdnern angekommen.

