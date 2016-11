Früher war mehr Winter Lametta, Spielzeug, Weihnachtsfrauen: Sachsens Ausstellungshäuser zünden pünktlich das erste Lichtlein an.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vom Schlittschuhlaufen und anderen Winterfreuden im Königlichen Großen Garten zu Dresden anno 1902 erzählt diese Postkarte. Der oder die Schreiberin hatte jede Menge mitzuteilen, sodass der Platz auf der Rückseite nicht ausreichte. Das Stadtmuseum Dresden lässt in einer Sonderschau die Vergnügungen längst vergangener Wintertage wieder lebendig werden. © Stadtmuseum Dresden Vom Schlittschuhlaufen und anderen Winterfreuden im Königlichen Großen Garten zu Dresden anno 1902 erzählt diese Postkarte. Der oder die Schreiberin hatte jede Menge mitzuteilen, sodass der Platz auf der Rückseite nicht ausreichte. Das Stadtmuseum Dresden lässt in einer Sonderschau die Vergnügungen längst vergangener Wintertage wieder lebendig werden.

So schlicht ist’s im Paradies. Adam und Eva aus dem Volkskunstmuseum, gefertigt von Emma Liesche in Seiffen um 1900.

Erzengel Chamuel ist Experte für Beziehungen. Deshalb hat er zum Fest der Liebe besonders viel zu tun. Wenn die Plätzchen im Backofen anbrennen und das Kerzenwachs auf den neuen Teppich tropft, ist Schluss mit der Gemütlichkeit, und man könnte einen rosa Friedensstifter oder purpurroten Harmoniebringer wie diesen Chamuel gut gebrauchen. Aber wer weiß schon, wo er zu finden ist? Die Mitglieder des Meißener Kunstvereins vielleicht? Zumindest haben sie ihre traditionelle Adventsschau „Engel an Rosa“ genannt, was auf ein Zwiegespräch deutet. Das könnte sich im Büro für Kunststücke im Bennohaus entwickeln zwischen Kunst und Mensch. (Eröffnung Sonntag, 15 Uhr) Darüber hinaus zeigen achtundachtzig Künstler der Region in der Schau „Das kleine Format“ Kunst, an der man sich auch den Rest des Jahres erfreuen kann.

„Ohne Spielzeug wird keiner groß“ behaupten Museumsleute im Dreiländereck. Am Sonntag um 10 Uhr wird im Zittauer Franziskanerkloster eine Schau eröffnet, die an Zeiten erinnert, in denen Pokémon, diese beliebten Taschenmonster, noch Zahlensalat in der Programmiersprache waren. Die Zittauer haben tief in die Spielzeugkiste des Kulturhistorischen Museums gegriffen und Schaukelpferd und Bilderbuch, Eisenbahn und Teddybär, Babypuppe und Holztraktor hervorgezaubert.

Das Bautzener Stadtmuseum bleibt mit seiner Jahresendschau komplett in der DDR und reitet mit den Spielsachen aus der Sammlung Eric Palitzsch in Rabenau durch den Wilden Westen. (Eröffnung Samstag, 15 Uhr). Furchtlose Indianer hoch zu Ross. Tomahawks. Pfeil und Bogen. Büffelfell. Chingachgook, die große Schlange und Tecumseh im Museumskino. Museumspädagoge Ulrich Schollmeyer hat sich das Puppenspiel „Das vergessene Spielzeug“ ausgedacht, das er bis Januar dreimal im Museum aufführen wird. Winterlicher Goldgräberstimmung können sich Besucher des Karl-May-Museums Radebeul hingeben. Westmann Patty Frank zündet jeden Adventssonntag um 17 Uhr das Kaminfeuer und sein Pfeifchen an und erzählt abenteuerliche Geschichten aus seinem Leben und führt durch seine Indianer-Sammlung.

Im Dörfchen Quohren beginnt die Adventszeit traditionell mit Kunst, Musik und schönen Dingen. (Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr) Freitagabend ab 20 Uhr bringt das Quartett Strömkarlen Musik aus Skandinavien ins Orthsche Gut.

Manche Ost-West-Patchwork-Familien können sich nur schwer drauf einigen, wer denn nun am Heiligen Abend die Geschenke bringen darf: Knecht Ruprecht? Nikolaus? Der Weihnachtsmann? Das Christkind? Entscheidungshilfe bietet das Pulsnitzer Stadtmuseum. Dort versammeln sich bis zum 23. Dezember die wichtigsten Personen des Festes, die Gabenbringer. Wenn die Ausstellung schließt, ist der Schlitten schon beladen und das Rentier scharrt mit den Hufen. Aber wohin soll es zuerst ein Geschenk bringen? Natürlich zum bravsten Kind von allen! Oder zählt Bravsein heute nicht mehr? Und was, wenn unheimlich viele Kinder lieb waren? Dann muss der Weihnachtsmann knobeln oder Knecht Ruprecht mit dem Christkind um die Wette würfeln.

Woher das Würfelspiel kommt, verrät das Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein in seiner Adventsschau, die am Samstag um 11 Uhr eröffnet wird. Die Privatsammlung von Jakob Gloger ist zu sehen.

„Gott würfelt nicht“, hat Albert Einstein einmal gesagt. Auch Elke Birninger, die Weihnachtsfrau im Dresdner Jägerhof, würfelt nicht, wenn sie alle Jahre wieder die Galerie der Tannenbäume gestalten lässt. Wer einen der Bäume schmücken darf, darüber entscheidet nicht das Los. Er oder sie werden ausgewählt. Immer findet Frau Birninger schon im Laufe des Jahres Volkskünstler, die mit und ohne Baum neue Weihnachtsideen ins Museum für Sächsische Volkskunst bringen. Dort wird die Adventsausstellung am Samstag, 11 Uhr eröffnet. Sie führt direkt in den biblischen Paradiesgarten und erzählt davon, wie der Apfel- zum Weihnachtsbaum, wie er mit Kerzen bestückt, mit Lametta und Kugeln behängt wurde.

Früher war alles anders und meistens auch besser. Opa Hoppenstedt würde behaupten: „Früher war mehr Lametta!“ Ob das tatsächlich stimmt, untersucht die Sonderschau auf Schloss Weesenstein. Dort wurde die Adventszeit schon Ende Oktober eingeläutet. Was eher beginnt, darf auch länger dauern. Erst am 19. März 2017 geht diese Schau zu Ende. Loriot hätte vermutlich seine Freude an diesem verrückten Schloss im Müglitztal, das seinen Gästen übern Jahreswechsel bunte Ostereier unter den Tannenbaum legt. Diese unterhaltsame Ausstellung ist weder absurd noch albern, sondern eine kleine Bildungsreise. Erzählt wird, wie aus den religiösen Hochfesten Familienfeiern wurden, was gegessen und was geschenkt wurde und wird, wie wichtig die alten Festtraditionen den Menschen in Sachsen und in Böhmen heute noch sind und welche neuen Bräuche es diesseits und jenseits der Grenze gibt.

Früher gab es auch mehr Schnee. Und der Winter war viel länger. Und kälter. In weißen Erinnerungen schwelgt das Stadtmuseum Dresden von Samstag an bis zum 5. März. Vor 100 Jahren gehörte es schon zu den „Winterfreuden in Dresden“, entspannt über den Striezelmarkt zu schlendern oder auf dem zugefrorenen Palaisteich im Großen Garten auf Schlittschuhen kunstvolle Kringel zu drehen. Bratäpfel und Pflaumentoffel dürfte es schon gegeben haben. Nur die Mode war eine andere. In festlich erleuchteten Sälen tanzte man in edler Ballrobe ins neue Jahr oder feierte in fantasievollen Kostümen Karneval. Man tanzte durch die Winternacht, verliebte sich – und im Jahr darauf war man zu Weihnachten schon zu dritt.

Damals war mehr Winter, heute ist mehr Erotik. Zum Beispiel in der Galerie Kunst & Eros in Dresden, wo bildende Künstler und Musiker am Freitagabend die Vorweihnachtszeit einläuten. Erzengel Chamuel wird das Treiben still beobachten.

zur Startseite