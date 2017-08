Friedrich, Katte und der Soldatenkönig Gewalt und Glauben gegen echte Gefühle: Michael Roes wuchtet mit „Zeithain“ einen historischen Roman ins Heute.

6. November 1730 in Küstrin: Katte wird als Mitwisser der Fluchtpläne des Kronprinzen Friedrich vor dessen Augen hingerichtet. Lithographie/Illustration: akg

Europäische Geschichte in einem dicken Roman - wie rasch kann man sich da verheben. Doch der aus Westfalen stammende Autor Michael Roes stemmt ein schon oft beschriebenes Kapitel unheimlich deutscher Vergangenheit aus origineller Perspektive, beschreibt es erstaunlich raffiniert und beleuchtet dessen Verflechtungen quer durch das Europa von einst und jetzt.

Der 800-Seiten-Roman hätte auch schlicht „Katte“ heißen können, denn um den Junkerssohn Hans Hermann von Katte geht es darin. Der ist bekannt durch seine unheilvolle Liaison mit dem Sohn des preußischen Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm. Michael Roes hat aber „Zeithain“ als Titel gewählt, weil in diesem Nest nahe Riesa eine entscheidende Wende im Schicksal von Katte und dem jungen Friedrich erfolgte. Zu unerträglich sind die öffentlichen Demütigungen des Prinzen durch seinen ihn knechtenden und knüppelnden Vater geworden. Ausgerechnet während des im Sommer 1730 dort stattfindenden „Lustlagers“ des sächsischen Gernegroß August (dem „Starken“) und vor der versammelten Fürstenschaft Europas mitsamt einer an Wahnwitz bis dahin einmaligen Truppenschau sollte die Flucht der ungleichen Freunde gen Frankreich beginnen.

Wo das Unheil seinen Lauf nahm

Die Geschichte ist bekannt – aus Zeithain wurde ein Ort des Militärs mit bis heute nachwirkendem Übel, der historische Riesenstollen des „Lustlagers“ wird kritiklos im Dresdner Stollenfest gefeiert, so manche Sachsen preisen wieder „ihren“ kurfürstlichen König. Und selbst das Preußentum feiert fröhlich Urständ. Katte aber ist im November 1730 vor Friedrichs Augen hingerichtet worden. Dass dieser einst so musische Königssohn später den brutalen Vater an gelebter Härte noch überbieten zu müssen meinte, wäre schon eine andere Geschichte.

Michael Roes aber erzählt in „Zeithain“, wie es seiner Meinung nach zu diesem Unheil kommen konnte. Dazu bedient er sich eines Ich-Erzählers, der entfernt mit Katte verwandt ist und aus dem britischen Adel derer von Chesterfield abstammt. Dieser Philip Stanhope macht sich auf den Weg zu gründlicher Spurensuche, begibt sich ins altmärckische Wust, wo die Kattes zu Hause gewesen sind und Hans Hermann von klein auf unter der Strenge seines militant-protestantischen Vaters litt. Jegliche Lebens-Lust, künstlerische Betätigungen erst recht, wurden pietistisch beargwöhnt und zogen drastische Strafen nach sich.

Die tragische Liebe des Kronprinzen

Dass Kattes Kindheit auf dem Dorf vergleichsweise ein Zuckerschlecken gewesen ist, musste er in Glaucha (damals bei Halle) erfahren, wo er die religiöse Zucht des gottesfürchtig königstreuen August Hermann Francke zu spüren bekam und nicht selten froh über eine dünne Suppe gewesen sein dürfte. Roes beschreibt all dies – nach anfänglicher Geschwätzigkeit findet er rasch zu stringenter Sprache - sehr detailliert und lässt Stanhope auch nach Köthen pilgern, wo Kattes unvergesslich prägende Begegnung mit Johann Sebastian Bach stattfand.

Weitere Stationen sind Berlin, wo Kattes geliebter Großvater mütterlicherseits als Generalfeldmarschall und Gouverneur wirkte, sowie Königsberg und eine „Kavaliersreise“ via Paris nach London. Geschickt lässt der Autor seinen Philip Stanhope im Präsens durch die heutigen Orte schlendern und stellt in der Vergangenheitsform Mutmaßungen zur Lebenswelt von Katte an. Just in der britischen Hauptstadt fühlte der sich immer wieder zu zwielichtigen Matrosenkneipen hingezogen, obwohl doch über’s Eck mit dem Königshaus verwandt, während auch Stanhope sich mehr und mehr outet und seinen Hang zum eigenen Geschlecht als Protest gegen die väterlich rigide Zucht deklariert. Hätte es da der „Überraschung“ noch bedurft, dass Philip in Berlin auf einen früheren Liebhaber des dort als britischer Offizier stationierten Vaters stößt? Es ist nicht das erste Mal, dass die Liaison von Katte und Friedrich auf homoerotische Wurzeln zurückgeführt wird. Die mörderische Wut des auf seine „Langen Kerls“ so stolzen Soldatenkönigs ist in diesem aus seiner Sicht sündhaft ketzerischem Faktum begründet. Die Rache von Friedrich Wilhelm II. gipfelt nicht in der Hinrichtung Kattes, sondern im Verdikt, dass sein Sohn Friedrich diesem Mord zusehen muss.

Michael Roes ist mit „Zeithain“ ein grandioses Recherchewerk gelungen, das hier und da mit überflüssigen Fantasmen garniert ist – bei einem Fahrradunfall Philip Stanhopes im Berliner Tiergarten entschlüpfen einem trächtigen Tier zwei engelhafte Wesen, die ihn fortan begleiten. Sollen das Auswirkungen bewusstseinsverändernder Stoffe sein? Oder gar Nachwirkungen der Armee als „Zuchtrute des gerechten Gottes“, der die „Verderbtheit“ des Menschen straft?

Roes/Stanhope haben genug Beweise unmenschlicher Frömmelei erbracht, da wären solche Übertreibungen nicht nötig gewesen. Jedoch hätte ein Blick auf die Landkarte genügt, um Köthen nicht als ostelbisch zu bezeichnen.

Michael Roes: Zeithain. Schöffling & Co, 808 S., 36 Euro

