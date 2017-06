Friedlich und streitbar wäre schön Das Literaturfest Meißen will vier Tage lang Leselust verbreiten und beginnt mit einer scharfen politischen Missstimmung.

Meißen wird von Donnerstag bis Sonntag zur Bühne für die Literatur. Rund 150 Veranstaltungen an 30 Orten stehen im Programm, das bis in die Nachtstunden reicht. © dpa

Sachsen macht sich mal wieder zum Gespött. Den Anlass liefert ein Stadtrat von Meißen. Jörg Schlechte von der CDU formulierte seine Bedenken gegen ein Buch mit dem Satz: „Dieser Dreck wird mit Sicherheit nicht in unserem Rathaus gelesen.“ Vertreter der AfD klatschten Beifall. Mit Dreck ist der Sammelband „Unter Sachsen. Zwischen Wut und Willkommen“ gemeint, der rechte Tendenzen im Freistaat beleuchtet und derzeit bundesweit viel Beachtung erfährt. Da wird gelobt, wie nah die Autoren an ihr Objekt herangehen, wie sie politische Defizite aufdecken, wie sie nicht belehren, sondern zeigen. Neben Lob gibt es Kritik, vor allem an mangelhafter Recherche. So weit, so normal. Nicht jeder wird jedes Buch mögen.

Darüber lässt sich reden. Der Band gibt ausreichend Stoff zum Pro und Kontra. Eine Podiumsdiskussion war für diesen Donnerstag im historischen Ratssaal geplant zum Auftakt für das Literaturfest in Meißen. Nach tagelangem Streit zwischen Parteien, Veranstaltern und Verwaltung wurde ein Kompromiss gefunden, der den Fall erst recht zu einem obskuren macht: Die Lesung darf stattfinden, eine Diskussion aber nicht. „Die Buchvorstellung/Lesung der Autoren wird durch die Benutzungsordnung für den Ratssaal zweifelsfrei abgedeckt, während Podiumsveranstaltungen mit politischem Charakter dort nicht vorgesehen sind“, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Noch ist offen, ob das Formulieren einer Frage aus dem Publikum erlaubt sein soll oder nicht. Offenbar hat die Benutzungsordnung da Lücken. „Wir lassen uns von diesen befremdlichen Entwicklungen nicht aus der Ruhe bringen, wünschen uns eine friedliche Veranstaltung zu streitbaren Themen“, heißt es aus dem Berliner Ch. Links Verlag, der das Buch herausbrachte. Sollte dort eine Publikation über Streitkultur in der Demokratie geplant sein, könnte Meißen einiges Anschauungsmaterial beisteuern.

Daneben jedoch gibt Meißen ein erfreuliches Beispiel für gemeinschaftliches Engagement. Zum achten Mal wird die Altstadt zum Schauplatz von Literatur. Vorgelesen wird im Bankhaus, im Bootsschuppen und in der Kirche, in Café und Bibliothek sowieso. Noch in der finstersten Kellerkneipe geht hinterm Tresen ein Licht auf. Rund 150 Lesungen finden zwischen Donnerstag und Sonntag statt – und das bei freiem Eintritt. Da dürfte für jeden etwas dabei sein: Krimi und Historienschmöker, Alltagspoesie, Märchen und auch ein Angebot für die Zuhörerin jenseits der vierzig: „Ich hatte mich jünger in Erinnerung“. Etliche Profivorleser spielen mit, doch die meisten sind Laien, die Bücher lieben.

Es ist nicht auszuschließen, dass es bei der einen oder anderen Lesung in den nächsten Tagen zu politischen Äußerungen kommen wird. Im Programm stehen auch Werke von Heinrich Böll, Martin Luther und Ferdinand von Schirach. Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellt am Sonntag auf dem Marktplatz durchaus absichtsvoll Arabien-Texte von Karl May vor. Auch das könnte in seinem Wahlkreis mancher bereits als Zumutung empfinden. Bei der Suche nach unverfänglicher Literatur kann man den Veranstaltern fürs nächste Jahr nur viel Glück wünschen. Da eignen sich ja nicht mal Grimms Märchen.

