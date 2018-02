Friede, Freude, Fernsehturm Uwe Steimle übernimmt für die Friedensdekade die Schirmherrschaft. Die Organisatoren des zehntägigen Kirchenfests und der Kabarettist wissen voneinander nicht viel. Jetzt sorgt ein Twitter-Gewitter für reichlich Durcheinander.

Uwe Steimle vorm Dresdner Fernsehturm. Für das Wahrzeichen hat der Kabarettist eine religiöse Vision. © Archiv: Ronald Bonß

Dresden. Die Friedensdekade: Was ist das? Auch Uwe Steimle kannte sie nicht. Jetzt ist er allerdings Schirmherr des zehntägigen ökumenischen Kirchenfestes. Ihren Entschluss hat die organisierende Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) am vergangenen Freitag bekannt gegeben. In der dazugehörigen Pressemitteilung gibt der Dresdner Kabarettist eine indianische Weisheit wieder: „Frieden ist dort, wo wir recht handeln und wo zwischen jedem Land und jedem Menschen auf der Welt Gerechtigkeit herrscht.“ Und jetzt gibt es ein Problem.

Spätestens seit Montag ist der Frieden um die Dekade gestört. Denn Steimles Ernennung zum Friedensbotschafter wird in sozialen Medien teils heftig kritisiert. Er stehe Pegida nahe, verstecke in seinen Programmen antisemitische Äußerungen und sei fremdenfeindlich. Auch ein Foto, auf dem Steimle ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ami go home“ trägt, macht auf Twitter die Runde. Vertrieben wird das Shirt vom rechtspopulistischen Magazin „Compact“. In das Bild der Friedensdekade, die alljährlich im Vorfeld des Buß- und Bettages auf bis zu 4 000 Einzelveranstaltungen bundesweit Menschen für Konflikte in der Gesellschaft, Frieden und Gerechtigkeit sensibilisieren will, passt das nicht wirklich.

Den ersten kritischen Medienbericht veröffentlicht am Montag „Die Eule“. Das sich speziell mit kirchlichen Themen befassende Portal nimmt darin Bezug auf die Vorwürfe gegen Steimle und hält die Entscheidung für eine „Panne mit Ansage“. Der Tenor des Artikels: Man hätte doch wissen müssen, auf wen man sich da einlässt. Dem war aber offensichtlich nicht so.

„Ich muss zugeben, mir war Herr Steimle bis zu dem Tag, als er in unserem Gesprächsforum vorgeschlagen wurde, auch nicht bekannt“, sagt Thomas Oelerich, Sprecher der ACK. Das Gesprächsforum ist so etwas wie das Organisationskomitee der Friedensdekade. Ihm gehören zahlreiche kirchliche und kirchennahe Vereinigungen an, beispielsweise die EKD, Brot für die Welt oder Pro Asyl. Immer im November verständigt sich dieses Forum auf das Thema und die Schirmherrschaft der Friedensdekade im Folgejahr.

Nicht die Nummer eins auf der Liste

Oelerich weiß heute nicht mehr genau, wie das Forum auf Uwe Steimle kam. „Wir vergeben seit 2004 diese Schirmherrschaften“, sagt er und erklärt, welche Persönlichkeiten für das Amt infrage kämen. Gesucht würden immer prominente Menschen, die das Anliegen des Kirchenfestes glaubhaft einer breiten Öffentlichkeit vermitteln könnten. Das sei bei Steimle der Fall gewesen. „Deshalb stand er auch auf unserer Liste“, so Oelerich, der dann jedoch anmerkt: „Allerdings nicht an erster Stelle, sondern an zweiter.“ Ursprünglich wollte das Forum den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar für sich gewinnen. Da das nicht funktioniert habe, sei direkt Kontakt mit Steimle aufgenommen worden.

Steimle sagte zu. „Die von der Friedensdekade sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, weil sie gut fanden, was ich so mache“, erklärt er der SZ. Es sei für ihn eine wunderbare Gelegenheit, seine Vision vom Dresdner Fernsehturm, der drei Weltreligionen mit Kreuz, Halbmond und Davidstern, als Symbol des Friedens einzusetzen. „Diese Skulptur würde ich gern in Dresden aufstellen. Und vielleicht auch als Wanderprediger damit unterwegs sein“, so der Kabarettist, der den Fernsehturm zum Leuchtturm des Friedens werden lassen will. Im Mai vergangenen Jahres stellte er bereits für kurze Zeit eine Turm-Attrappe mit Halbmond auf den Dresdner Neumarkt. Er wollte ein Kunstwerk ans Volk bringen, das sich der Bürger nicht schöngucken müsse. Das war Steimles satirischer Beitrag zu den damals in Dresden intensiv geführten Diskussionen zu Kunst im öffentlichen Raum.

Ob der Dresdner Fernsehturm auch außerhalb der sächsischen Landeshauptstadt als Thema für die Friedensdekade taugt, darüber lässt sich diskutieren. Möglicherweise wird es soweit aber gar nicht kommen. „Wir haben jetzt eine intensive Debatte“, so Oelerich. Bei Recherchen seien den Organisatoren Aussagen Steimles aufgefallen, die „nicht tragbar“ seien. „Da muss man jedoch abwägen. Als Kabarettist hat er gewisse Freiheiten“, erklärt Oelerich weiter. Was Steimle sage, müsse also nicht gleich dem sein, was er denke. Zum Thema Pegida sagt Steimle selbst: „Ich sympathisiere nicht mit Pegida. Aber ich finde, dass man mit allen Menschen auf allen Seiten reden muss. Dieser Hass in unserer Stadt ist nicht gut.“

Die Ökumenische Friedensdekade hat der @ekd zugesichert, die genannten Kritikpunkte genau zu prüfen. Rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut sind mit dem christlichen Glauben unvereinbar. — Evangelische Kirche (@EKD) 26. Februar 2018

Die Diskussionen nach dem Shitstorm sind für die Friedensdekade dennoch eine schwierige Angelegenheit. Wenn jetzt bei den Mitgliedern gegen Steimle so große Vorbehalte entstünden, die dazu führen könnten, dass sie den Verbund verlassen, sei das heikel, so Oelerich. Die EKD, eines der Schwergewichte des Forums, schreibt bereits auf Twitter: „Die Ökumenische Friedensdekade hat der EKD zugesichert, die genannten Kritikpunkte genau zu prüfen. Rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut sind mit dem christlichen Glauben unvereinbar.“ Vielleicht werde Steimle die Schirmherrschaft wieder entzogen. Laut Oelerich könnte noch diese Woche eine Entscheidung fallen.

Wenn es bei Steimle bliebe, würde er die Nachfolge der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) antreten, die 2017 das Amt innehatte. Zuvor waren Schauspieler Peter Sodann (2004), Ökonom Friedrich Hengsbach (2005), der ehemalige Leipziger Pfarrer Christian Führer (2006), Sänger Sebastian Krumbiegel (2007 bis 2009), Theologin Margot Käßmann (2010 bis 2013), die Musikgruppe Wise Guys (2014 und 2015) sowie die Theatergruppe Berliner Compagnie (2016) Träger der Schirmherrschaft.

