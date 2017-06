Freiheit strengt an Die offene Gesellschaft kann man nicht per Gesetz schaffen. Wir müssen sie auch selbst leben.

Eric Hattke (26) ist in Hoyerswerda geboren und Vorsitzender des Dresdner Vereins Atticus e. V. sowie Botschafter der Initiative „Die Offene Gesellschaft“ für die Region Sachsen.

Alle reden von der „offenen Gesellschaft“. Gleich, ob wohlwollend in Talkshows, verächtlich auf montäglichen Abendspaziergängen oder fordernd in Reden. Die Kerngedanken sind trotz unterschiedlicher Formulierungen die gleichen. Nämlich eine Ordnung zu schaffen, die die Freiheit des Gedankens und des Individuums vor der Willkür des Staates oder Einzelner schützt – also diejenigen Rahmenbedingungen, in denen ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Dazu gehören Gewaltenteilung, Rechtsbindung, freie Wahlen und freie Meinungsbildung. Darüber hinaus prägen wichtige Prinzipien wie Liberalismus, Gleichheit, Individualismus und die Trennung von Staat und Kirche eine offene Gesellschaft. Dem entgegen stehen geschlossene Gesellschaften wie totalitäre Regime – aber auch bürgerliche Unverantwortlichkeit und Grenzenlosigkeit, die eine Demokratie zugrunde richten können, wenn die Bürger genau das wollen, was in einer Demokratie unmöglich ist, nämlich unbeteiligt zu sein.

Dass wir derzeit ein Problem mit so zentralen Umgangsformen wie Respekt, Anstand und Toleranz haben, ist spätestens seit den immer wiederkehrenden öffentlichen Hasstiraden auf Demonstrationen und Donald Trumps Wahlkampf klar. Ironischerweise sind solche Zeitgenossen gerade die größten Profiteure einer offenen Gesellschaft, indem sie sich auf Freiheiten berufen können, die sie anderen nicht zubilligen. Auch der größte Feind der offenen Gesellschaft muss diese, in einer vielfältigen Gemeinschaft, dennoch wollen, um auch weiterhin ungeniert seinen Hass nach außen tragen zu können. Natürlich nur bis zur Grenze des Gesetzes, denn das innere Gebot der Moral oder des Schamgefühls hat anscheinend an Wirkungskraft verloren. Dies führt zur Frage, was eine offene Gesellschaft alles erlauben – oder besser: ertragen – darf. Sollte jeder alles mit Berufung auf die geltende Meinungsfreiheit äußern dürfen? Gleich, ob es beleidigend, diffamierend oder schlicht gelogen ist?

Natürlich nicht, und es gibt ja auch Gesetze dagegen, zudem muss eine Demokratie auch wehrhaft sein, denn offen bedeutet nicht beliebig. Aber Gesetze sind nicht dafür gemacht, zwischenmenschlichen Zusammenhalt und erst recht nicht Diskussionsfähigkeit zu erlernen. Das müssen wir schon selbst tun. Wer hat zum Beispiel nicht den einen Verwandten, der sich bei jeder Familienfeier danebenbenimmt, weil er immer wieder das „N“-Wort für Menschen anderer Hautfarbe bemüht? Und wer hat das auf solch einer Familienfeier einmal offen angesprochen? Oder mit seinem Nachbarn über solche Themen gesprochen oder mit Kollegen, dem Partner? Natürlich soll niemand zur Wortpolizei werden. Aber wenn wir uns nicht für einen respektvollen Umgang miteinander einsetzen, werden uns keine Gesetze der Welt eine offene Gesellschaft geben können.

Was ebenfalls nicht zum besseren Miteinander beiträgt, ist die Forderung einer offenen Gesellschaft in einer Fensterrede gespielter Anständigkeit. Besonders erheiternd, wenn nach ihrer Postulierung deren Widerlegung erfolgt, wie etwa: „Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka.“ Sicher bin ich nicht Burka und der Verfasser dieser einprägsamen Zeilen ist es auch nicht. Aber ist eine Frau, geboren in Deutschland, durch das Tragen einer Burka jetzt nicht mehr „wir“? Und setzen wir unsere offene Gesellschaft aufs Spiel, wenn wir anderen die Entscheidung darüber überlassen? Oder gefährden wir unsere offene Gesellschaft, weil eine Burka nach bestimmtem Verständnis genau dieser feindlich gegenübersteht? Und ist derjenige, der ein Verbot fordert, dann Verteidiger oder Feind der offenen Gesellschaft?

Dieses Dilemma zeigt die Schwierigkeit einer offenen Gesellschaft. Im Gegensatz zu totalitären Regimen mit fester Ideologie verspricht sie keinen paradiesischen Endzustand, sondern einen immerwährenden Aushandlungsprozess. Dazu gehört der konstruktive Diskurs über die Akzeptanz von verschiedenen Lebensweisen und darüber, wo diese endet, die Grundbedingung für eine offene Gesellschaft. Verlernen wir das Miteinandersprechen, verlernen wir das Miteinanderleben.

Das Thema der „Grenze“ wird oft im Zusammenhang mit der offenen Gesellschaft verwendet. Nicht zuletzt durch die hitzig geführten Diskussionen um eine Obergrenze. Eines der größten Erfolgsprojekte (wenn auch fehlerbehaftet), eine Annäherung an ein größeres System mit den Strukturen einer offenen Gesellschaft, ist die Europäische Union. Dagegen stehen landeseigene Grenzzäune und Abschottungssysteme nicht nur den Idealen und Wirkmechanismen der EU unversöhnlich gegenüber, sondern lassen auch die eigentlichen Fluchtursachen unberührt. Einer der wichtigsten Gründe, warum es uns in unserer offenen Gesellschaft so gut geht und wir größtenteils deren Freiheiten genießen können, ist unsere gute wirtschaftliche Lage. Dazu gehört auch die Freiheit des offenen Handels und des freien Unternehmertums. Und auch wenn sich der jetzige amerikanische Präsident damit nur schwer anfreundet, haben selbst autoritäre, sozialistische Einparteiensysteme wie China den praktischen Nutzen dieses Aspektes einer offenen Gesellschaft zu schätzen gelernt.

Ein unangenehmer Teil des offenen Handels ist, dass er Fluchtursachen schafft. Freier Handel heißt zum Beispiel zwischen der EU und Afrika vor allem freier Zugang zur Dritten Welt für Waren der Ersten Welt. Egal ob Zwiebeln aus Holland, Tomaten aus Italien oder billiges Hähnchenfleisch aus Deutschland. Da unsere hochmodernisierte Industrie mehr produziert, als wir verbrauchen, werden Importzölle in den armen Ländern der Welt auf Druck der reicheren Länder niedrig gehalten. Die Überschüsse der EU-Landwirtschaft sowie deren Export werden staatlich gefördert und damit wird die afrikanische lokale Landwirtschaft in den Ruin getrieben. Nach der Flucht in die großen Städte bleibt für viele Menschen dann nur der Ausweg, ein besseres Leben irgendwo anders zu suchen, denn auch die Spenden der Hilfsorganisationen können längst nicht mehr alle versorgen. Ein furchtbarer Kreislauf, dessen Folgen uns nun immer schneller erreichen.

Ganz zu schweigen von unserer Unachtsamkeit beim Einkauf von Textilien. Unsere Gleichgültigkeit und der Wunsch nach mehr Billigware sorgen in Bangladesch, Indien und China dafür, dass Ausbeutung weiterhin ein lukratives Geschäftsmodell bleibt. Das wissen wir natürlich alles, jedenfalls die meisten. Es interessiert uns aber einfach nicht genug, um dafür unsere Lebensgewohnheiten einzuschränken. Die Konsequenzen dieses Handelns haben wir in unserer amoralischen Sicherheitsblase lange nicht gespürt. Umso schneller und unerwarteter machen sie sich jetzt an den Grenzen der EU bemerkbar. Die Devise „nichts sehen, nichts hören“ funktioniert nicht mehr.

Die wohl größten Gefahren für unsere offene Gesellschaft sind unsere Gier und Unachtsamkeit. Skurrilerweise machen wir mit unserer maßlosen Lebensweise anderen Gesellschaften eine Öffnung unmöglich, weil wir sie der finanziellen Grundlage dafür berauben. Wenn die Frage aufgeworfen wird, wie viel Zuwanderung eine offene Gesellschaft ertragen kann, sollte bei ihrer Beantwortung nicht vergessen werden, wie wir unseren Wohlstand und unsere Freiheiten auf dem Elend anderer aufgebaut haben. Daher ist es nicht nur im Interesse eines empathischen Mitgefühls, unseren Handel zu regulieren, sondern auch im egoistischen Eigeninteresse, wenn wir unsere offene Gesellschaft auf Dauer halten wollen. Das kann man als naive Weltverbesserungsträumerei abtun. Die Folgen jedoch bleiben weiterhin spürbar und werden sich in den kommenden Jahren verschlimmern.

Die meisten Menschen gehen ihren Gewohnheiten nicht in einer bösen Absicht nach, darüber hinaus es ist schwer, nicht Nutznießer dieses Ablaufes zu werden. Hinzu kommt die eigene finanzielle Situation. Wenn jemand in zwei Jobs arbeiten muss, um über die Runden zu kommen, kann man kaum von ihm verlangen, dass er teure Produkte mit moralischem Gütesiegel kauft. Was aber wohl getan werden kann, ist im Rahmen seiner Möglichkeiten achtsam einzukaufen und politischen Druck zu erzeugen, der sich zum Beispiel in einer Wahlentscheidung für eine Partei ausdrückt, die dieses Problem angeht.

In unserer offenen Gesellschaft werden wir in den nächsten Jahrzehnten viele Konflikte lösen müssen. Konflikte zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Stadt und Land, Nationalismus und Globalismus. Besonders der letztgenannte Konflikt wird zur Zerreißprobe für Europa und für unser eigenes Land. Einer der größten Vorteile einer offenen Gesellschaft ist das friedliche Zusammenleben in seiner Vielfalt. Dabei ist Vielfalt kein Selbstläufer. Das Akzeptieren von etwas, das nicht dem Eigenen entspricht, ist immer mit Arbeit und Kraftaufwand verbunden. Selbst entworfene Landkarten, die jahrzehntelang Orientierung gaben, müssen umgeschrieben werden. Manch ein Abschied von liebgewonnenen Meinungen wird nicht selten von Schmerz begleitet. Angst ist dabei etwas ganz Natürliches und nur so lange nicht schädlich, wie sie nicht die persönliche Weiterentwicklung stört. Wenn diese aber weiter erfolgreich instrumentalisiert wird, werden weiterhin Populisten auf der ganzen Welt mit halben Wahrheiten ganze Erfolge feiern.

Millionen Menschen weltweit beneiden uns nicht nur um unsere wirtschaftliche Stellung, sondern auch um unsere freie und friedliche Art des Zusammenlebens, die nur eine offene Gesellschaft ermöglicht. Dass die Welt nicht nur bunt und herzlich zu all ihren Lebewesen ist und Menschen ziemlich rücksichtslos sein können, darf keine Begründung sein, das Schneckenhaus, das jeder mit sich trägt, nicht doch ab und an zu verlassen.

Der 17. Juni ist der erste bundesweite Tag der offenen Gesellschaft, an dem an über 400 Tafeln – auch in Dresden – miteinander gegessen und diskutiert wird.

