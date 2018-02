Freigeister des Swings Startrompeter Wynton Marsalis und das Jazz at Lincoln Center Orchestra berauschten Dresden.

Der Prospekt in bernsteinfarbenes Licht getaucht, ruhte die Dresdner Kulturpalastorgel. Es schien, als lauschte und staunte die Instrumentenkönigin, was unter ihr auf der Bühne am späten Donnerstag abging. Da gab es erlesenen Bigband-Jazz aus dessen Mutterland USA zu hören.

Jazz ist eher ein Genre der Nacht, ein Konzertbeginn 21 Uhr nicht ungewöhnlich. Aber sein Lebensraum sind nicht allein die Clubs unter Tage. Selbst an einem Wochentag in Dresden lässt sich derart spät ein großes Auditorium locken. Nur wenige der knapp 1 800 Plätze im Kulturpalast blieben bei diesem Palastkonzert der Dresdner Musikfestspiele unbesetzt. Manche Gäste kamen teilweise von weit her. Ihre Reise sollte sich absolut lohnen.

Startrompeter Wynton Marsalis und das von ihm geleitete Jazz at Lincoln Center Orchestra berauschten mit ihrem gut zweistündigen Auftritt, der stilistisch so konsistent wie reich an Facetten war. Die Reise durchs Repertoire führte vorbei an Jazzgrößen wie Sonny Rollins und Standards wie Dizzy Gillespies „Fiesta Mojo“, wobei sich fantastische Improvisationen und Exkurse ergaben. Eigene Stücke wie von Posaunist Chris Crenshaw und Bassist Carlos Henriquez flossen organisch ein. Das größte Problem, das Wynton Marsalis mit seiner 15-köpfigen Bigband hat, ist ein Luxusproblem: „Wie bringe ich jeden Einzelnen zur Entfaltung?“ Alle bewiesen sich als exzellente Individualisten wie Ensemblespieler, wechselten mühelos zwischen inspiriertem Solo und Einordnung in den Satz. Locker bleiben, fast lässig, und doch gestochen genau einsetzen, gemeinsam und fein schattiert phrasieren – dies war eine an diesem Abend reichlich zu bewundernde Kunst.

Noch bis Monatsende bereist die im New Yorker Lincoln Center beheimatete Band europäische Städte. Falls es eines Beweises bedarf, dass die Ära des Swings und der Bigbands nicht staubige Geschichte ist, dann wurde er in Dresden erbracht. Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Pathos gehören freilich dazu. Aber dahinter stecken eine ernste Mission und ein fester Glaube.

Willkommene Missionierung

Jazz sei eine Metapher für Demokratie, denn er ist improvisierte Musik, begrüßt die persönliche Freiheit und ermutigt, sich individuell zu äußern – darin scheinen sich die Musiker einig. Swing, sich einschwingen, stehe für die Haltung, Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen zu finden und diese zu akzentuieren, statt Grenzen zu markieren. Und schließlich liegen die Wurzeln des Jazz im Blues, jenem melancholischen Gesang über die Widrigkeiten des Lebens, gegen die ohne anhaltenden Optimismus nicht beizukommen ist. All das sind kernige Glaubenssätze, die an diesem Abend via Musik transportiert wurden. Wenn das Missionierung ist, dann war sie in dieser Art willkommen.

