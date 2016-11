Frauenpower an der Oder Katharina Thalbach spielt erstmals mit Tochter und Enkelin in einer ARD-Komödie.

Angelique (Nellie Thalbach, von rechts), Angelika (Katharina Thalbach), Peggy (Anna Thalbach), Michelle (Emma Bading) und Torben (Milan Peschel) haben gleich mehrere Probleme. © Daniela Incoronato/ARD Degeto

Drei Generationen, drei starke Frauen – eine Familie, die zusammenhält wie Pech und Schwefel. Wie lässt sich das besser besetzen als mit den drei Thalbachs? Für die Komödie „Wir sind die Rosinskis“ standen Ausnahmeschauspielerin Katharina Thalbach (62), ihre Tochter Anna (43) und ihre Enkelin Nellie (21) erstmals gemeinsam vor der Kamera. Allein dafür lohnt sich der Film.

Tochter Anna Thalbach spielt in der Komödie die Mutter Peggy, die im tristen Frankfurt/Oder mit ihrem Job in einer Großwäscherei mühsam die Familie über Wasser hält. Sie hat den arbeitslosen Mann Torben, drei verschieden schwierige Kinder aus drei verschiedenen Beziehungen und ein Problem mit dem Härtefallbeauftragten aus dem Arbeitsamt, der ihr heruntergekommenes Häuschen wegen Mietschulden räumen lassen will.

Dass nach langer Funkstille auch noch ihre Mutter (Katharina Thalbach) auftaucht, macht die Sache nicht gerade besser. Die Alte, gangstermäßig mit Ledermantel und dunkler Brille, will Peggys Mann in ihre dubiosen Trecker-Geschäfte mit Polen hineinziehen. Obendrein unterstützt sie die älteste Enkelin Angelique (Nellie Thalbach) bei der Schnapsidee, sich mit einem Nagelstudio im Plattenbau selbstständig zu machen. Doch als es dann für die Familie wirklich hart auf hart kommt, ziehen alle wieder an einem Strang.

Zugegeben: Der Plot ist ein bisschen absehbar, der Humor manchmal etwas dick aufgetragen. Aber wie das auch in den Nebenrollen hochkarätig besetzte Team diese Geschichte spielt, ist dann doch recht vergnüglich. Hinreißend vor allem Katharina Thalbach. Wie sie als kettenrauchende Mafiosa mit derber Berliner Schnauze in den Kindergeburtstag der Familie platzt, ihre Tochter als „lausige Mutter“ zur Schnecke macht und doch für alle ein riesengroßes Herz hat, ist von besonderer Qualität.

Das Thalbach-Trio hat – und das ist zu merken – bei der gemeinsamen Arbeit viel Spaß gehabt. Rätselhaft ist allerdings, warum die ARD den Film im Rahmen ihrer Themenwoche „Zukunft der Arbeit“ präsentiert. (dpa)

Wir sind die Rosinskis“, Fr. 20.15 Uhr, ARD

