Frank Schätzing schlägt wieder zu

Bestsellerautor Frank Schätzing meldet sich nach längerer Pause mit einem neuen Thriller zurück. © Kiwi

Mancher Schriftsteller liebt die Inszenierung. Rätselraten gehört zum Geschäft. Am Freitag lüftete Franz Schätzings Hausverlag Kiepenheuer & Witsch endlich das Geheimnis um den neuen Roman des Erfolgsautors. Das Buch heißt „Die Tyrannei des Schmetterlings“ und kommt am 24. April auf den Markt. Das Thema? „Eine Technologie, die unser Leben radikal verändern wird, mit dem Potenzial, es auf kaum vorstellbare Weise zu verbessern – oder uns alle zu vernichten ...“ Schätzing schreibt über künstliche Intelligenz. Nach der Erfahrung mit seinen früheren Büchern darf man seinem Spürsinn vertrauen: Der 60-Jährige hat einen Nerv für brisante Stoffe.

Seinen größten Erfolg feierte er mit dem Wissenschaftsthriller „Der Schwarm“, der seit seinem Erscheinen 2004 eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplaren erreichte. In diesem Buch zeigte sich der Autor als Unterwasserspezialist und Tsunamiprophet. Denn wenn er erst mal ein Thema anfasst, erforscht er es von allen denkbaren Seiten. Er saugt auf, was er findet, vergräbt sich in Bibliotheken, diskutiert mit Experten und sammelt Fakten. Das Internet sieht nach solchen Tagen auffällig leer aus. Die nachfolgenden Romane „Limit“ und „Breaking News“ bestätigten diese Methode – und das Talent des Autors, raffinierte Spannungsbögen zu bauen. Die Szenarien, die er entwirft, zeigen die unheimlichen und lebensgefährlichen Seiten der Wirklichkeit. (SZ/kgr)

