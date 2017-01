TV-Tipp Frackträger in Gefahr Pinguine sehen immer aus wie aus dem Ei gepellt. Doch ihr Lebensraum ist bedroht. Ein Themenabend auf Arte.

Aufopferungsvoll und abwechselnd kümmern sich Pinguin-Eltern um den Nachwuchs. © dpa

Diese Tiere sehen aus, als hätten sie einen Frack an. Immer wie aus dem Ei gepellt. Pinguine erfreuen sich bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Im Kinofilm „Die Reise der Pinguine“ wurden sie 2005 zu Stars. Doch ihr Lebensraum ist ernsthaft bedroht. Kaiserpinguine bekommen den Klimawandel direkt zu spüren. Die Dokumentation „Antarktis – Die Reise der Pinguine“ will das glasklar aufzeigen. Im Anschluss läuft am Samstag die Doku „Antarktis – Leben am Limit“. Auf der Arte-Website bieten drei Virtual Reality-Videos und ein Making-of-Blog Einblicke in die Dreharbeiten.

Nord- und Südpol sind uns näher, als wir glauben, denn ihre Eismassen haben großen Einfluss auf das globale Klima. Sie gelten als die Thermostate der Erde. Die Antarktis, also der Südpol, ist der unwirtlichste und kälteste Kontinent der Erde. Die Temperaturen sinken hier durchschnittlich auf minus 40 Grad Celsius, und die Winde können eine Stärke von mehr als 200 Stundenkilometern erreichen.

Der Naturfotograf Vincent Munier und der Unterwasserfotograf Laurent Ballesta hielten sich zwei Monate in der Antarktis auf, lebten und arbeiteten an einer französischen Polarforschungsstation. Während der eine alsbald auf eine riesige Kolonie von Kaiserpinguinen stieß, entdeckte der andere faszinierende Lebewesen wie Anemonen, Krebse und riesige Quallen im Eismeer und hielt den verblüffenden Gesang einer Weddellrobbe fest.

Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen die Kaiserpinguine, die nicht nur für den Fotografen eine einzigartige Faszination ausüben. So plump und scheinbar hilflos sie an Land wirken, so flink sind sie im Wasser. Ihre Flügel werden zu Flossen und ihre Füße zu Rudern. Mühelos können sie für eine halbe Stunde abtauchen.

In der Antarktis sind Jagd und Fischfang verboten. Tiere fürchten den Menschen hier nicht. Munier kam den Vögeln nahe und machte großartige Fotos. Die neugierigen Tiere näherten sich ihm arglos. Zu guter Letzt erleben die Zuschauer, wie sich der versammelte Pinguin-Nachwuchs erstmals ins Meer stürzt.

Filmautor Jérôme Bouvier führt den Zuschauer in eine biologische Schatzkammer mitten in einer riesigen Eislandschaft. Ursula Illert als deutsche Erzählerin geleitet mit sanfter, nachdenklich klingender Stimme durch einen Garten Eden. Tonfall und Musik klingen hier und da etwas zu hymnisch. Mancher Superlativ ist zu viel.

Antarktis – Die Reise der Pinguine, 20.15 Uhr, Arte

Antarktis – Leben am Limit, 21.45 Uhr, Arte

