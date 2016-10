Fotografische Entdeckertour

Berlin. Die in Berlin lebende Fotografin Ann-Christine Jansson und ihre polnische Kollegin Alicja Kielan aus Breslau/Wroclaw haben sich bei ihrem ersten Besuch der jeweils anderen Stadt mit der Kamera auf Entdeckungstour begeben. Daraus entstand die Ausstellung «Entdeckungen. Breslau-Berlin», die von Freitag an bis 18. November im Rahmen des Fotografiefestivals European Month of Photography 2016 (EMOP) im Berliner Kulturhaus Podewil zu sehen ist, wie die Einrichtung am Montag ankündigte. Der fotografische Austausch erfolgte in der Reihe «Breslau-Berlin. Europäische Nachbarn», die sich der Beziehung zwischen der deutschen Hauptstadt und der diesjährigen Kulturhauptstadt Europas widmet. Die beiden Fotokünstlerinnen erarbeiteten bei ihren Besuchen fotografische Essays über Menschen und ihren Alltag und über bekannte und unbekannte Schauplätze. (epd)

zur Startseite