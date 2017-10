Folter, Flammen, stummes Flehen Beim Dresdner DAVE-Festival verpassen vier Musiker einem der besten Filme aller Zeiten einen würdigen Live-Soundtrack.

In Carl Theodor Dreyers Film „Die Passion der Jungfrau von Orléans“ spielt Maria Falconetti die Titelrolle. Am Montag lief das Werk mit Live-Musik im Militärhistorischen Museum. © dpa PA

Als es auf der Leinwand richtig zur Sache ging und plötzlich ein großes Darstellerensemble zum finalen Einsatz kam, schalteten die Musiker davor lieber drei Gänge runter. Eine sehr vernünftige Entscheidung. Die letzten Selbstzweifel der Johanna von Orléans dagegen bekamen zuvor richtig Pfeffer aus den Boxen. Im Moment ihrer höchsten Verzweiflung wummerte und knackte es, krächzte die Gitarre unheilschwanger, ließ einen die Elektronik aus der Haut fahren, trieb der Sound die Dramatik des Films auf die Spitze.

Soll sie widerrufen und sich selbst vor dem längst aufgeschichteten Scheiterhaufen retten, oder standhaft zu ihren Visionen, ihrer gottgegebenen Aufgabe stehen? Johanna wählt erst das Leben, um sich dann doch ihrer Überzeugung zu opfern. Während sie in den Flammen stirbt, begehrt das Volk auf. Englische Soldaten metzeln mit Speer, Schwert und Morgenstern aufmüpfige Franzosen nieder, können aber nicht verhindern, dass die als Ketzerin verbrannte Johanna prompt wie eine Heilige verehrt wird.

Der vom Dänen Carl Theodor Dreyer 1928 in Frankreich gedrehte Stummfilm „Die Passion der Jungfrau von Orléans“ lief am Montag im Dresdner Militärhistorischen Museum nicht nur vor vollem Haus, der von Experten regelmäßig zu einem der besten Filme aller Zeiten gezählte 110-Minüter bekam zudem einen überaus würdigen Live-Soundtrack verpasst. Zum dritten Mal in Folge kooperierte dafür die Bundeswehr als Museumsbetreiber mit den Machern des DAVE-Festivals. Zum dritten Mal in Folge mit großem Erfolg, was auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr hoffen lässt.

Während Maria Falconetti als Johanna in vielen Großaufnahmen litt, stumm flehte, im Angesicht diverser Folterapparate verzweifelte und etliche Tränen fließen ließ, folgten Frieder Zimmermann, Stefan Senf, Jarii van Gohl und Steffen Roth mit Fingerspitzengefühl und breitem Instrumentarium all ihren Regungen. Dabei beließen sie es nicht bei musikalischen Untermalungen, sie interpretierten vielmehr die Filmhandlung. Nicht den Massenszenen zum Schluss verpassten sie den musikalischen Höhepunkt, sondern den Momenten, in denen die Heldin ihre weitreichenden Entscheidungen trifft. Ganz sicher hätte das auch dem Regisseur gefallen.

