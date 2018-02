Fokus auf Hokuspokus Die Dresdner Philharmonie spielt im Kulturpalast live zum ersten Harry-Potter-Film.

Selten hat die Dresdner Philharmonie ein so junges Publikum vor sich, das dem Geschehen zudem mit derart glänzenden Augen folgt. Der Fokus lag am Sonnabend und Sonntag freilich nicht auf den Musikern, sondern auf dem Hokuspokus-Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“, der über eine Großleinwand flimmerte, wozu die Philharmonie, mit dem Briten Benjamin Pope am Pult, den Soundtrack von John Williams spielte. Der Live-Effekt dürfte wesentlich gewesen sein, denn wenn der Kulturpalast dreimal fast ausverkauft war, bei Ticketpreisen bis zu 97 Euro, muss der Anreiz groß gewesen sein, dies auf diese besondere Weise zu erleben.

Der Film, der als Auftakt der Harry-Potter-Saga im November 2001 in die Kinos kam, hat weltweit fast eine Milliarde Dollar eingespielt und ist einer der ertragreichsten Hollywood-Streifen überhaupt. Wer ihn damals mit zwölf sah, ist heute knapp 30 – der Zwischenbeifall für die Helden Harry, Ron, Hermine oder Hagrid zeigte, wie sehr für viele die Erinnerung an das eigene Kindheitserlebnis mitschwang. Und auch die Jüngeren kennen die Figuren aus TV und Heimkino. Die Philharmonie verlieh der von der Spätromantik geprägten Musik Volumen und Präsenz, die Atmosphäre war aufgeladener als bei einem normalen Kinoerlebnis. Anfangs wirkte es merkwürdig, dass der Film, obwohl er auf Deutsch lief, zusätzlich deutsch untertitelt war. Doch manchmal übertönte das Orchester tatsächlich die Dialoge, und da konnten all jene, die das alles noch nicht auswendig wussten, mitlesen. Nötig wäre die Untertitelung nicht gewesen.

Komponist Williams ließ sich von der Musik Tschaikowskis und Mussorgskis inspirieren, Anleihen bei „Nussknacker“, „Schwanensee“ und den „Bildern einer Ausstellung“ sind nicht zu überhören. Leitmotivisch zieht sich das ursprünglich Harrys Eule zugedachte „Hedwig-Thema“ durch den Film. Am Anfang von der Celesta mit silbrigem Klingklang vorgestellt, wird es später im Orchester nuancenreich variiert. Williams verwendete gern Walzer- und Marsch-Motive, um Stimmungen zu verstärken. Besonders einprägsam ist das düstere „Voldemort-Thema“, das auch erklingt, wenn Malfoy und andere Gegenspieler Harrys ihren Auftritt haben.

Jedenfalls waren die drei Film-Konzerte ein Erfolg, und vielleicht kommen manche der faszinierten Besucher nun auch ab und zu in den Palast, wenn die Philharmonie ohne Kino spielt.

