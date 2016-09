Flüchtlingsjunge in der „Lindenstraße“

Die Flüchtlingsproblematik wird nun auch zum großen Thema in der „Lindenstraße“. In einer neuen Hauptrolle spielt der 17-jährige Mohamed Issa künftig den Flüchtlingsjungen Jamal. In Folge 1.594, die am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, steht „der Fremde“ erstmals vor der Tür. Er gibt an, mit seinen Eltern aus Syrien geflohen zu sein und diese unterwegs verloren zu haben.

Mohamed Issa wurde als Sohn palästinensischer Eltern in Deutschland geboren und lebt in Berlin. Er gilt laut WDR seit seinem Auftritt in dem Filmdrama „Wir waren Könige“ als großes Schauspieltalent. Für seine Darstellung in diesem Film wurde er 2014 für den Förderpreis Neues Deutsches Kino als Bester Darsteller nominiert. Issa spielte zudem in „Das Ende der Geduld“ an der Seite von Martina Gedeck und Jörg Hartmann und in dem Drama „Fremde Tochter“. Die 1985 gestartete „Lindenstraße“ ist die älteste Dauerserie im deutschen Fernsehen. (epd)

