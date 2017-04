Finale mit emotionalen Grenzgängen Für Fritz Wepper war „Mord in bester Gesellschaft“ ein besonderes Projekt. Jetzt zeigt die ARD den letzten Fall der Serie.

Wendelin Winter (Fritz Wepper) und Tochter Alexandra (Sophie Wepper) ermitteln in ihrem letzten Fall. Es geht dabei um den Mord an einem aufstrebenden Brauereibesitzer. © ARD

Zehn Jahre lang stand Fritz Wepper mit seiner Tochter Sophie gemeinsam vor der Kamera. Nun endet die Krimireihe „Mord in bester Gesellschaft“ – am Donnerstag läuft im Ersten „Winters letzter Fall“. Ein Brauereibesitzer wird ermordet. Möglicher Zeuge der Bluttat war sein Sohn. Doch Tommi steht unter Schock und verweigert jede Aussage. Psychiater Wendelin Winter soll den Neunjährigen zum Sprechen bringen. Als sich Winters Tochter Alexandra einmischt, bringt sie das Kind in große Gefahr.

Ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt als Wendelin und Alexandra Winter hatten Vater und Tochter im Februar 2007 – mit einer Mordserie in Spanien. Winter versuchte, dem Täter mithilfe seines psychologischen Sachverstandes auf die Spur zu kommen. Weppers Tochter Sophie empfand den Dreh mit ihrem Vater damals als beruhigend. „Als Tochter hat man immer irgendwie die Möglichkeit, den Vater um den Finger zu wickeln.“ Nach dem lockeren Auftakt in Spanien vor zehn Jahren mit wunderschönen Landschaftsbildern und einem psychologischen Rätselraten nun zum Abschluss eine spannende, aber eher düstere Geschichte. Das Familiendrama bringt den erfahrenen Psychiater an seine Grenzen, gesundheitlich wie emotional. Eine gewisse Wehmut ist den Schauspielern in diesem anderthalbstündigen Krimi anzumerken, allen voran Vater und Tochter. „Den Dreh empfand ich als sehr emotional“, so Fritz Wepper, mittlerweile 75 Jahre alt. „Dass die Serie zu Ende geht, bedauere ich sehr.“ Ein realistischer Blick auf die Einschaltquoten sagt aber auch: Einen großen Teil des Publikums ließen die neu produzierten Folgen zuletzt kalt. Am 11. Dezember 2015 wurden 3,38 Millionen Zuschauer gemessen, am 16. Januar 2015 3,44 Millionen – für einen Donnerstagskrimi im Ersten sehr mäßig. „Donna Leon“ oder der Bozen-Krimi liegen da deutlich besser.

Ganz verzichten müssen die Zuschauer auf Fritz Wepper nicht. Bereits am 2. Mai kehrt er mit der ARD-Erfolgsserie „Um Himmels Willen“ zurück. (dpa)

„Mord in bester Gesellschaft: Winters letzter Fall“, 20.15 Uhr, ARD

