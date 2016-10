Festspielhaus ohne Grenzen Das Tonlagen-Festival startete am Mittwoch mit Kristjan Järvi und seinem MDR Orchester.

Das erste Orchester, das sich am Mittwoch im Festspielhaus Hellerau Gehör verschaffte, war vielstimmig, einnehmend klangstark, schon mit geschlossenen Augen eindeutig als „unklassisch“ erkennbar. Da summte und knarrte es, säuselte und donnerte, quietschte, ächzte, sang. Marcos Moreira und Nelson Soares alias „O Grivo“ hatten auf zwei Tischen und drum herum alles Mögliche und Unmögliche arrangiert, um es mit hellhörig verstärkten Berührungen zum Klingen zu bringen: Metronome und Miniaturgitarren. Spiralfedern, die auf Resonanzkästen tanzten. Überdehnte Federn. Saiten und Geigenbögen, die von kleinen hölzernen Getrieben bewegt wurden. Verbeulte Blechdosen, verbogene Drähte. Klangschalen und Schalen, in die Wasser tropfte. Mittendrin ein Laptop, dessen elektronisches Zuspiel diese Sinfonie makroskopischer Tonaufnahmen grundierte. „Maquinário – Maschinen“ heißt die Klanginstallation der Brasilianer – knapp im Titel, doch reich an Assoziationen. Ein ausgesprochen sinnliches, hochpoetisches Vorspiel eröffnete dieses „Tonlagen“-Festival.

Das brachte im Hauptprogramm des Abends klassische Klänge und alte Bekannte nach Hellerau. Wenn Kristjan Järvi und sein MDR-Orchester in Dresden auftreten, dann meist im Großen Saal des Festspielhauses. Seit der Este am Pult des Radioorchesters agiert, gehört Gegenwartsmusik zum Alltag. Die positive Routine der Leipziger wurde bei Musik des Amerikaners Bryce Dessner offenbar. Der ist Gitarrist der Indie-Band „The National“ und zeigt mit seiner Orchestermusik die stilistische Nähe von Rock und Minimal. Die Stücke „Raphael“ und „St. Carolyn by the Sea“ speisten jene tranceartige Stimmung, für die Minimal Music steht. Bryce Dessner und sein Gitarristen-Kollege Aart Strootman ließen ihre Riffs darin organisch aufgehen. Unglaublich packte das Solowerk „Garcia Counterpoint“, Dessners 2015 geschriebene, selbst gespielte Hommage an den Grateful-Dead-Gitarristen Jerry Garcia sowie an Minimal-Meister Steve Reich. Strootman antwortete, nicht minder versiert, mit Reichs „Electric Counterpoint“.

Musizierende Mäuse und Fische

Langer Beifall mit Händen und Füßen und eine wiederholte Sequenz beendeten diese überaus gelungene Eröffnung. Noch eine Woche bietet „Tonlagen“ kreative Aufführungen und Installationen. Dabei fallen im Festspielhaus die Grenzen zwischen Klangwelten, zwischen E und U, Hoch- und Popkultur. Die Gänge und Räume laden zu erquicklichen Klangspaziergängen ein. Im Aussterben begriffene Sprachen werden wiedererweckt, Fische „spielen“ auf Instrumenten, und Mäuse lassen ihren Spieltrieb hören. Die Freitagnacht steht ganz im Zeichen von Raster Noton, einem Chemnitzer Label mit stilbildenden Produktionen im Bereich elektronischer Musik.

zur Startseite