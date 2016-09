Festival der Stars Die 40. Dresdner Musikfestspiele bieten erstrangige Künstler wie noch nie – und dem Intendanten platzt der Kragen.

zurück Bild 1 von 6 weiter Bill Murray © dpa Bill Murray

Max Raabe

Diana Damrau

Martin Grubinger

Valery Gergiev

Anne Sophie Mutter

Intendant Jan Vogler haut gewaltig auf den Putz. Zumindest hat er für die Dresdner Musikfestspiele im Mai und Juni 2017 so viele Stars eingeladen, wie noch nie jemand in der 40-jährigen Festival-Historie. Allein 15 Orchester gastieren, darunter Ensembles wie Orchestre de Paris, London Philharmonic, Philharmonia Zürich und das Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg. Es dirigieren umjubelte Maestros wie Jiri Belohlavek, Valery Gergiev, Fabio Luisi und Rene Jacobs. An Solisten kommen einige der Top-Künstler ihres Fachs wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Organist Cameron Carpenter und der Schlagwerk-Weltmeister Martin Grubinger. An Sängern konnten Größen wie die Wagner-Heroin Waltraud Meier, die Edelsopranistin Diana Damrau und der walisische Bassbariton Bryn Terfel gewonnen werden. „Wir feiern das Jubiläum mit Juwelen“, sagte Vogler am Mittwoch zur Programm-Vorstellung zu Recht. „Mit diesen wunderbaren Künstlern, vielfältigen Angeboten und facettenreichen Spielstätten wollen wir neue Wege der Präsentation klassischer Musik beschreiten.“

Künftig wieder im Kulturpalast

Die Festspiele haben das Thema „Licht“. Vogler will es als immerwährende menschliche Vision der Aufklärung verstanden wissen, will Lichtgestalten und Querdenker der Musikgeschichte wie Bach, Beethoven und Schostakowitsch präsentieren. Und dies mit „vielen stillen und frechen Revoluzzern“, wie er seine Künstler nennt.

Dass er solchen Starreigen bieten kann, hat folgenden Grund: Er und sein Team haben seit 2009 ein weltweites Netzwerk aufgebaut und das Festival so neu profiliert, dass „wir auf der Festivallandkarte der Welt gut zu sehen sind“. Nur wegen dieses Niveaus würden manche Künstler kommen, andere wie Anne-Sophie Mutter, weil sie sich in der Stadt wohlfühlen.

Und mancher Star reist nach Dresden, weil Jan Vogler seine privaten Kontakte spielen lässt. So wird Hollywood-Schauspieler Bill Murray, der in Erfolgsstreifen wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“, „Ghostbusters“ und „Lost in Translation“ Hauptrollen gespielt hat, mit dem auch Cello spielenden Chef eine literarisch-musikalische Matinee gestalten. Sie treten dabei im dann wiedereröffneten Kulturpalast auf, der schon vor seinem Umbau Podium der Festspiele war. 20 Spielstätten nutzt das Festival 2017. Aber 15 der Top-Gastspiele finden im Kulturpalast statt, „denn ein neuer Konzertsaal etabliert sich in der Musikwelt nur durch Spitzenkünstler“.

Auch sonst gibt es Neuigkeiten. Die eintrittsfreie Veranstaltung „Dresden singt und musiziert“ will diesmal auf dem Neumarkt zum Magneten werden. Der angestammte Schlossplatz ist gesperrt, weil die Augustusbrücke saniert wird. Erstmals wird das vor fünf Jahren gegründete, sich aus Spezialisten für historische Instrumente zusammensetzende Festspielorchester nicht nur in Dresden musizieren. Als Botschafter soll es unter Leitung seines Chefs Ivor Bolton in der Berliner Philharmonie mit seinem Originalklang begeistern. Vorab gibt es eine Hörprobe beziehungsweise für Dresdner eine Nachhörprobe. In wenigen Tagen erscheint bei Sony Classical die erste CD des Klangkörpers mit in Dresden entstandenen Schumann-Kompositionen.

Und wieder bieten die Festwochen nicht nur Klassik. Erneut gibt es das 2016 erstmals mit großem Anklang durchgeführte Angebot der „Klingenden Stadt“, bei dem Laien und Semiprofessionelle an vielen Orten das Zentrum bespielen. Mit Max Raabe und dem Palastorchester ist mal wieder der musikalische Glamour der 20er- und 30er-Jahre in der Stadt zu erleben. Schauspieler Sky du Mont liest aus der Biografie des mit Dresden familiär verbandelten Casanovas. Das renommierte Armida Quartett spielt passende Werke von Haydn und Mozart. Der neue Dresdner „Tatort“-Ermittler Martin Brambach agiert im Dialog mit dem Ensemble Flautando Köln.

Über 11 000 Tickets, mehr als 2016, sind im Angebot. Bereits kistenweise gingen Vorbestellungen bei seinem Team ein, so Vogler. Es lohnt, ausführlich im Programmheft zu stöbern, auch weil in dessen Mittelteil ein kleiner Rückblick über Höhepunkte und Mitgestalter der ersten vier Jahrzehnte dieses ältesten und größten Musikfestivals Ostdeutschlands berichtet.

Die Bilanz zum Jubiläum: Unter Jan Vogler sind die Musikfestspiele enorm gewachsen. Die absoluten Besucherzahlen steigen jährlich – 2016 waren es 48 000. Jüngst übersprangen die Eigeneinnahmen die Millionen-Euro-Grenze. Eine weitere Million Euro steuern Sponsoren bei, sodass das Festival die Hälfte seines Etats selbst erwirtschaftet. Das schafft nicht mal annähernd eine andere Institution der Stadt.

Rasantes Wachstum – kaum gewollt?

Bislang hielt sich Vogler mit Appellen an die Stadt Dresden als Träger um mehr Unterstützung zurück. Doch nun platzte ihm der Kragen. Seit zwölf Jahren gebe es Gespräche, damit das personell chronisch unterbesetzte Festival endlich Personal einstellen könne. Bislang arbeitet ein Kernteam aus neun festen Mitarbeitern und Honorarkräften. Doch weder dafür komme aus dem Rathaus ein Signal, noch, ob es überhaupt im Sinn Dresdens ist, „dass wir weiter so rasant wachsen“.

Die Kommune reagiert prompt. Es werde die von Vogler gebrauchten acht neuen Stellen ab Januar 2017 geben, erklärte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch nur Minuten nach Voglers Mahnung. Gut 300 000 Euro zahlt Dresden aus der Tourismusförderung für Gastspiele im Kulturpalast, die die Festspiele laut Stadtratsbeschluss außerhalb ihres Festspielzeitraumes organisieren sollen. „Damit kann den unter Jan Vogler gewachsenen Festspielen Rechnung getragen werden, und das Festival bleibt international wettbewerbsfähig.“

zur Startseite