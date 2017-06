TV-Tipp Fernsehverrückter Vogel Ein Mann pflegt eine Störchin, die nicht mehr fliegen kann. Eine TV-Reportage erzählt von der ungewöhnlichen Beziehung.

Stjepan und das Storchenweibchen Malena sind ein Herz und eine Seele und jetzt die Helden der Reportage „Der alte Mann und der Storch“. © ZDF

Störche gibt es in Mitteleuropa wieder vermehrt, und meistens sitzen sie hoch oben auf Dächern oder Schornsteinen. Es geht aber auch anders, erzählt die Arte-Reportage „Der alte Mann und der Storch“.

Es ist Anfang März in Kroatien, in einer Flusslandschaft namens Lonjsko Polje, durch die die Save fließt. Hier, im Dorf Cigoc, lebt Stjepan Vokic. Der pensionierte Hausmeister einer Schule hat eine ganz spezielle Freundin: die Storchendame Malena. Seit fast einem Vierteljahrhundert schon kümmert er sich hingebungsvoll um sie, denn sie kann nicht mehr fliegen, nachdem sie angeschossen worden war. Einen Partner hat sie trotzdem, den Storch Klepetan. Wenn er im Herbst nach Afrika fliegt, wohnt Malena bei Stjepan im Hause.

Der Mann hat der Störchin nicht nur einen Horst auf dem Dach seines Hauses gebaut, sondern auch eine Rampe, die dort hinaufführt – samt Regendach über dem großen Nest. Laut klappernd stolziert sie erstaunlich grazil nach oben. Und ihr Freund steigt ihr nach, um sie zu füttern, denn die paar Heuschrecken, die sie vom Erdboden aufpicken kann, reichen nicht.

Stjepan fischt aus dem Strom, was an der Angel hängenbleibt, und reicht ihr die Häppchen. Fisch liebt sie besonders. Malena hat sich an den Witwer gewöhnt, lässt sich füttern und streicheln, auch ins Haus hinein folgt sie ihm – zum Fernsehen. Autofahren scheint sie besonders zu genießen, denn dabei streckt sie gerne ihren Kopf aus dem Fenster. Malena und Klepetan bekommen auch Nachwuchs, der teilweise mitgefüttert wird. Stjepan kann die drei Jungstörche sogar anfassen, was ein Fremder niemals dürfte.

Die Autorinnen Mirjana Momirovic und Caroline Haertel erzählen die anrührende Geschichte der besonderen Mensch-Tier-Freundschaft stimmungsvoll, einschließlich anschaulicher Aufnahmen direkt aus dem Storchennest, wo die Jungtiere beringt werden und erste Flugübungen machen. Nebenbei erfährt der Zuschauer viel über die Menschen, die in den teilweise über 250 Jahre alten Häusern der Lonjsko-Polje-Dörfer leben. (dpa)

„Der alte Mann und der Storch“, Samstag, 19.25 Uhr, Arte

