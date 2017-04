Krimi am Sonntag Feine Gesellschaft Der neue Kölner „Tatort“ wirkt fast ein wenig altmodisch in seiner klaren Erzählstruktur.

Anne (Birge Schade) hat es satt. Ihr Mann (Stefan Grossmann) ist ständig unterwegs. Ist er zu Hause, schenkt er seine Zeit seiner Echse. Das ist tatsächlich ein Tier. © WDR/Martin Menke

Nach dem Sonntagskrimi ist vor dem Sonntagskrimi. Wenn „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ im Ersten enttäuschen, findet man schon fünfzehn Minuten später Trost im Zweiten. Die 22-Uhr-Krimis sind meist sehr viel düsterer. Oft sind sie aber auch besser gemacht und ziehen ihre Wirkung nicht allein aus schockierender Brutalität, sondern vor allem aus den Figuren, die im Laufe so eines Films eine Schutzschicht nach der anderen ablegen dürfen oder ihrer Lügen überführt werden.

Die isländische Produktion „Trapped“, die unlängst im ZDF zu sehen war, nahm sich dafür 450 Minuten Zeit. Fünf späte Sonntagabende verbrachten die Zuschauer in der eisigen Einöde eines schmucklosen Dorfes. Der neue „Tatort“ aus Köln versucht, in neunzig Minuten das Leben in einer Eigenheimsiedlung zu sezieren. Der Jahreszeit nach ist Sommer. In manchen Häusern herrscht jedoch Eiseskälte. Man kennt sich schon lange. Die Kinder mögen sich. Die Erwachsenen streiten sich, tun aber so, als wäre die Welt in Ordnung. Es ist der ganz normale Wahnsinn, der schon in den ersten Minuten offenbar wird: Werner Holtkamp pflanzt eine Zypresse. Nachbarin Anne beobachtet ihn sehnsüchtig. Doch er hat nur Augen für Nachbarin Sandra, die gerade Wäsche aufhängt. Fröhlich winkt er zu ihr rüber. Sie wirft ihm einen frostigen Blick zu, der wohl meint: „Lass mich bloß in Ruhe!“ Das tut er dann auch, allerdings nicht freiwillig. Holtkamp wird ermordet. Er war nicht beliebt in der Siedlung. Jeder seiner ehrenwerten Nachbarn könnte ein Mordmotiv haben. Ballauf und Schenk decken eine Merkwürdigkeit nach der anderen auf, als würden sie eine Zwiebel häuten. Mit jeder Schicht, die abgeblättert wird, wird es schauriger und trauriger.

Der erfahrene Krimi-Regisseur Torsten C. Fischer konzentriert sich voll und ganz auf diese ganz normalen Leute und findet für die Familiendramen konventionelle Bilder. Altmodisch wirkt das. Manchen mag das nicht genug Action sein. Aber ist es nicht wohltuend, eine Geschichte stringent erzählt zu bekommen, ohne dabei im Blut zu ersaufen? Schauspieler wie Birge Schade und Stefan Grossmann als Ehepaar Möbius sorgen dafür, dass der Film nicht langweilig wird. Eigentlich könnte man sogar auf den Schwenk zu Freddy Schenks Nachbarn verzichten, wäre da nicht das natürliche Ende eines erbitterten Streits: Der Papagei des Nachbarn büxt aus, und Freddy kann wieder schlafen. Endlich Stille.

