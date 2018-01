Fassen Sie mich nicht an! Machtspiel zwischen Professor und Studentin: Das Zittauer Theater inszeniert „Oleanna“ als Stück zur Stunde.

Studentin Carol (Luisa Jäger) fühlt sich von ihrem Professor (Marc Schützenhofer) belästigt und wird ihn dafür schließlich vernichten. David Mamets Drama „Oleanna“ ist jetzt am Zittauer Theater zu sehen. © Pawel Sosnowski

Es fängt harmlos an und endet als Katastrophe. Die verhuschte zwanzigjährige Studentin Carol kommt mit ihrem Referat nicht zurande. Sie bittet Professor John, einen schlanken Mittvierziger, um Hilfe und sucht ihn im Büro auf. Carol hat alles getan, was er im Seminar verlangte. Hat sein Buch gelesen, alles mitgeschrieben, keine Vorlesung verpasst. Sie sagt: „Ich verstehe kein Wort, begreife Ihre Sprache nicht. Ich weiß, dass ich dumm bin.“

John reagiert unwirsch, hört kaum hin, besprüht seine Grünpflanzen. Er steht kurz vor der Berufung zum Professor auf Lebenszeit. Zwanzig Jahre hat er dafür geackert. Nun will er das Leben genießen, ist dabei, ein schönes Haus zu erwerben. Ständig ruft ihn seine Frau an, hat Fragen zum Kaufvertrag, er soll sofort zur Maklerin kommen. Aber Carol lässt nicht locker: „Ich muss den Schein haben.“ John zeigt Mitgefühl, will helfen und lobt sie: „Sie sind ein unglaublich gescheites Mädchen.“ Carol stutzt, will er sie verhöhnen? John schlägt eine Abmachung vor. „Wir gehen den ganzen Lehrstoff noch einmal von vorne durch.“ Er zerreißt ihr Referat und verspricht: „Und Sie haben die Gesamtnote eins.“ Carol fragt: „Warum würden Sie das für mich tun?“ Er lächelt: „Sie sind mir sympathisch.“ John legt ihr den Arm um die Schulter.

Das Hascherl wird zum Racheengel

Am Freitag hatte im Foyer des Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theaters das Zweipersonenstück „Oleanna“ von David Mamet Premiere, vom vorwiegend jungen Publikum begeistert gefeiert. Das 1992 uraufgeführte Schauspiel des amerikanischen Autors wurde auch auf deutschen Bühnen viel gespielt. Durch die aktuelle Debatte über sexualisierte Gewalt, ausgelöst von dem Hashtag MeToo, gilt „Oleanna“ als Stück der Stunde. Ist Professor John in eine Reihe zu stellen mit mächtigen Männern wie dem Hollywoodproduzenten Weinstein oder dem deutschen Regisseur Wedel, denen vorgeworfen wird, Frauen gegen ihren Willen sexuell missbraucht zu haben?

So weit geht die Inszenierung von Toni Burghard Friedrich nicht. Doch sie stellt kritische Fragen. So unschuldig, wie John vorgibt, ist er nicht. Denkt er nicht klammheimlich an eine Affäre mit der hübschen Studentin? Er hilft ihrem Wissen auf die Sprünge, man kommt einander näher, und sie ist ihm im Gegenzug gefällig. Eine Hand wäscht die andere. Funktioniert Gesellschaft nicht nach diesem Muster?

Es kommt anders als von John erhofft. Das zweistündige Stück kippt nach der Pause. Carol ist nicht wiederzuerkennen. Aus dem verängstigten Mädchen wird eine selbstbewusste, kämpferische junge Frau mit einem beträchtlichen Rachepotenzial. Sie dreht den Spieß um, treibt John in die Enge, hat beim Berufungskomitee Beschwerde gegen ihn erhoben. Er wird angeklagt, selbstherrlich, sexistisch und pornografisch zu sein. Die Hand auf ihrer Schulter wird als übergriffige sexuelle Belästigung bewertet. „Für wen zum Teufel halten Sie sich, sind Sie Gott?“, sagt sie wütend. Als er Carol besänftigen will und einige Schritte auf sie zugeht, schreit sie um Hilfe: „Fassen Sie mich nicht an!“ Das Drama eskaliert, als sie ihn beschuldigt, er habe sie vergewaltigen wollen. John verliert die Berufung auf Lebenszeit, steht vor dem Nichts und rastet aus.

Die Zittauer Inszenierung entstand in Kooperation mit dem Theaterjugendklub. Ein gestandener Schauspieler agiert neben einer Laiendarstellerin. Das kann gründlich schiefgehen, hier klappt es erstaunlich gut. Marc Schützenhofer spielt den Professor, die 16-jährige Schülerin Luisa Jäger die Studentin. Beide fallen sich stückbedingt ständig ins Wort, Kommunikation misslingt von Anfang an. Schützenhofers Figur ist sich ihrer Macht im Lehrer-Schüler-Verhältnis bewusst, jongliert souverän mit Fachchinesisch, verachtet den Lehrbetrieb. Zunächst ungläubig staunend, wie sich das Blatt gegen ihn wendet, schwankt er mit wachsender Existenzangst zwischen Jähzorn und Resignation.

Luisa Jäger, mit Latzhose und Rucksack, wandelt sich vom unsicheren Hascherl etwas plötzlich zum Racheengel und kostet den Machtwechsel aus. Sie wird zur Herrin des Geschehens, sagt dem Professor, wo es langgeht, muss nicht mehr von unten nach oben blicken. Sie gibt vor, im Namen ihrer Gruppe zu handeln, ist Täter und Opfer in einem.

Eine Besonderheit der Inszenierung ist die Doppelbesetzung der weiblichen Rolle. Abwechselnd spielen Luisa Jäger und Sarah Wenzel. Regisseur Friedrich: „Die beiden vom Jugendklub sind so unterschiedlich, spielen aber jede für sich so gut, dass wir nicht anders konnten, als beide für die Rolle zu besetzen und diese dann ihrem jeweiligen Wesen anzupassen.“ Selbst die Carol-Kostüme von Ausstatter René Fußhöller unterscheiden sich.

Die Aufführung ist ein wichtiger, nachdenklich stimmender Beitrag des Zittauer Theaters zur MeToo-Diskussion. Wie heißt es im Stück? Was in diesem Drama passiert, „ist nicht schlimmer als das, was jeden Tag passiert“.

Wieder in Zittau am 25.1., 15.2. und 27.3., jeweils 19.30 Uhr. Kartentelefon: 03581 474747

