„Falco ist immer noch ein Maßstab“

Falco starb wie sein Idol James Dean. Im Auto. Den heranrasenden Bus muss er in der letzten Sekunde seines Lebens noch wie einen Schock wahrgenommen haben. Am 6. Februar 1998 kam Hans Hölzel alias Falco in der Dominikanischen Republik ums Leben. Jetzt kommt ein FalcoMusical nach Dresden. © associated press

Am 19. Februar wäre Falco, der erfolgreichste österreichische Popsänger der Geschichte, 60 Jahre alt geworden. Der Mann, der in Wahrheit Hans Hölzel hieß, starb vor 20 Jahren mit Kokain und Alkohol im Blut bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Der Mythos Falco indes ist quicklebendig, der exaltierte Künstler fasziniert bis heute. Gute Voraussetzungen für „Falco – das Musical“, dessen Handlung eng an „Falco: Die Wahrheit“, das Buch seines Managers Horst Bork, angelehnt ist.

Herr Bork, woher kommt es, dass Falco 20 Jahre nach seinem Tod und 30 Jahre nach seinen größten Hits noch so zieht?

Falco hat ja immer neue Zielgruppen gefunden, er ist immer wieder neu entdeckt worden, auch und insbesondere von Leuten, die ihn vorher gar nicht kannten. Gerade in den letzten fünf Jahren beobachten wir eine Renaissance. Falcos Musik klingt immer noch relativ frisch. Sie wurde damals sehr modern, auch teuer produziert. Technisch klingt das wunderbar. Falco war ein imposanter Typ. Seine Videos sind immer noch eine Attraktion für die Leute. Falco hat einfach eine rebellische Aura. Er war ein Charakter, der partout nicht aus der Mode kommt. Der Erfolg des Films „Verdammt, wir leben noch!“ und auch meines Buches „Falco: Die Wahrheit“ ist ein Beleg dafür, dass er immer noch einen hohen Aufmerksamkeitswert hat. Seine Karriere strahlt bis heute aus. Denn er war auch der Erste mit einem deutschsprachigen Lied auf Platz eins in Amerika. Das hat ihm keiner nachgemacht. Falco ist und bleibt ein Maßstab.

Auch Elvis ist nicht totzukriegen. Kann man die beiden in puncto Mythos vergleichen?

Ja, durchaus. Das sind Künstler, die immer noch wahrgenommen und geliebt werden. Die Fans interessieren sich dafür, wenn es etwas Neues von ihnen gibt wie das Musical. Da sind 20 bekannte Falco-Titel in eine Handlung eingebettet und ein Sänger steht auf der Bühne, der Falco perfekt darstellt.

Mussten Sie ihren Hauptdarsteller Alexander Kerbst lange suchen?

Es gibt nicht so viele Darsteller, die Falco verkörpern können. Alexander Kerbst macht das schon lange. Bei ihm passt es einfach. Wir trauen es ihm zu.

Was passiert auf der Bühne?

Die Handlung ist sehr realistisch, wir erfinden keine Geschichten, die Wahrheit war krass genug. Man wird Zeuge von allen Siegen und Niederlagen, von den Enttäuschungen und großen Triumphen eines Künstlerlebens. Mit Falco ging es steil abwärts, weil er vorher so weit oben war. Seine Karriere war ein Zickzackkurs. Im Musical taucht ein Manager auf, der gewissermaßen der rote Faden ist.

War es überhaupt möglich, Falco zu managen?

Ich habe immer versucht, ihn trotz aller Eskapaden und aller Gefahrenpotenziale als verlässlich erscheinen zu lassen. Wir mussten in all den Jahren nur einmal ein Konzert absagen. Da war er wirklich krank. Aber es war eine große Herausforderung, mit Falco immer ans Ziel zu kommen. Er wollte trotz der Ausschweifungen nicht als unzuverlässig gelten. Die Exzesse hatten geringe Auswirkungen auf den professionellen Teil seiner Karriere. Die Produktionen dauerten mitunter länger. Aber wenn er in einer Sendung einen Auftritt vereinbart hatte, dann wurde der auch gemacht.

Haben Sie ihm seine Eskapaden durchgehen lassen?

Wir waren eng befreundet, und der Manager fragte ihn dann häufig auch als Freund: „Glaubst du wirklich, dass das gut für dich ist?“ Er hat immer wieder versucht, seine Situation durch Entzugskuren zu verbessern. Das hat leider nie hundertprozentig geklappt. Er hatte aber auch Monate, in denen er gar nichts getrunken hat. Er stolperte nicht permanent zugedröhnt durch die Welt. Aber es ist auch so, dass ihm ab und zu Dinge passiert sind, die ihm im nüchternen Zustand nicht passiert wären.

Wie groß war Ihr Einfluss auf seine Karriere?

Das müsste er selbst beantworten. Ich will mir da nicht auf die Schulter klopfen.

Stimmt es, dass er „Rock Me Amadeus“ nur aufgenommen hat, weil Sie ihn dazu genötigt hatten?

Naja, was heißt genötigt? Ich habe gesagt: Du musst das jetzt singen, damit die Platte endlich fertig wird. Er hatte seine Bedenken, aber gar nicht so sehr wegen des Songs an sich. Sondern weil er als Wiener nichts mit Mozart zu tun haben wollte. Wir haben es geschafft, ihm klarzumachen, dass das trotzdem ein toller Song ist.

Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte in der Arbeit mit Falco?

Für mich war Falco ein großes Erlebnis. Bei allen Widrigkeiten und Rückschlägen, die wir hatten, ist es uns häufig geglückt, die Leute für Falco und seine Musik zu interessieren. Wir hatten häufig zur rechten Zeit die richtigen Songs. Und manchmal hatten wir auch Glück. „Jeanny“ war so ein großes Glück. Zu der Zeit, Ende 1985, haben sich die Medien wie irre auf diesen Song gestürzt und Falco unterstellt, er hätte die Jeanny getötet. Was vollkommener Quatsch war. Das ist immer eine große Diskussion, wo hört Kunst auf, was ist in der Kunst erlaubt, das ist ein endloses Thema. Aus dieser Reibung heraus entsteht viel Spannendes. „Jeanny“ war kommerziell ein weit größerer Erfolg als „Amadeus“.

Haben Sie sich schmunzelnd zurückgelehnt, als der Song wegen seiner angeblichen Gewaltverherrlichung einen Skandal auslöste?

Nein, denn der Hintergrund für die Aufregung um „Jeanny“ war tragisch. Die Kinder von Dieter Kronzucker waren einige Jahre vorher in Italien entführt worden. Kronzucker selbst, der damals das „heute-journal“ moderierte, hatte sich stark gegen den Song positioniert und im „heute-journal“ zwei Minuten aus dem Video gespielt. Von dem Moment an verkauften wir 30 000 Singles am Tag.

Sie haben einen Ausschnitt des Musicals neulich in der „Helene Fischer Show“ aufgeführt. Wäre Falco auch bei Helene Fischer aufgetreten?

Ich glaube, letzten Endes hätte er das gemacht. Falco war ja ein ausgeschlafener, smarter Kerl. Er hätte schon registriert, dass so ein Auftritt Platten verkauft.

Was würde Falco heute tun, wäre er nicht 1998 tödlich verunglückt?

Wenn er noch Platten machen würde, dann würden die so zwischen Rammstein und Joachim Witt liegen. Diese etwas dunkle, härtere Ecke hat ihn immer sehr fasziniert. Ich denke, er wäre auf jeden Fall heute noch im Gespräch. Der Künstler Falco war einzigartig. Für viele dieser wirklich ganz großen Stars gibt es keine Nachfolger. Das Geschäft geht trotzdem weiter. Neue Helden und Stars werden geboren.

Wer hat denn heute so viel Charisma, dass man noch in 20 Jahren über sie oder ihn sprechen wird?

Die Künstler, über die man ein Musical machen und damit in 50 Städten auftreten kann, kann man an zwei Händen abzählen.

Das Interview führte Steffen Rüth.

