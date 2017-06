Fachwerk für alle Der gebürtige Dresdner Olaf Holzapfel stellt bei der Documenta aus. In Athen wie in Kassel will er Aha-Erlebnisse schaffen.

Die Fachwerk-Installation „Wilder Mann auf Brücke“· von Olaf Holzapfel ist bereits seit 9. Mai in Kassel zu sehen. Am Sonnabend öffnet die Documenta 14 und präsentiert dann weitere Arbeiten des in Dresden geborenen Künstlers. © dpa

Am Sonnabend eröffnet die weltgrößte Kunstausstellung, die Documenta 14 in Kassel. Bereits im April begann in Athen der erste Teil. Dabei ist auch der in Dresden geborene Künstler Olaf Holzapfel. Ein Gespräch über Kunst, Kritik an der Documenta und die Bedeutung von Landschaft:

Herr Holzapfel, wann und wie sind Sie zur Teilnahme an der Documenta 14 eingeladen worden?

Ich habe vor drei Jahren einen Brief vom Kurator Adam Szymczyk und seinem Co-Kurator bekommen, der meine Arbeiten kennt und auch schon einmal über mich geschrieben hat. Ich passte, wie es aussieht, zu dem, was die Documenta in diesem Jahr will. Was ich zeige, blieb mir überlassen. Jetzt ist es eine Fortsetzung von Ausstellungen, die ich vorher schon gemacht habe, eine Art konzentrierter Hotspot.

In Athen sind mehrere Strohbilder und Holzmodelle zu sehen, eine Holzkonstruktion steht schon länger in Kassel. Was zeigen Sie dort noch?

In Kassel zeige ich neben dem Fachwerk in der Karlsaue meine Hauptarbeit, genannt „Display / ZAUN“ im Palais Bellevue, eine Art Ausstellung in der Ausstellung. Darin werden Artefakte zum „Zwischenraum“, zum „Dazwischen-Sein“ gezeigt. Dabei sind auch fünf Arbeiten von Hermann Glöckner aus dem Dresdner Kupferstich-Kabinett sowie Modelle von Kirchen und Fachwerken. Die sind einst gebaut worden, damit Menschen diese haptisch und materiell erleben können. Mittlerweile wird das alles virtuell in 3-D gemacht, doch auch heutige Konstruktionen sind oft Fachwerke. Das ist nichts Altes, aber das ist eben nicht im allgemeinen Bewusstsein.

Die Lausitz kommt auch zu Ehren?

Ja, es sind sorbische Stickereien ausgestellt, Kreuzstichmotive, also auch eine Form von linearer Bildsprache, die in ganz Europa verbreitet ist und über die unterschiedliche Identitäten vermittelt werden. Zwischen den Dörfern in der Lausitz erkennt man, wer was gestickt hat. Und dann gibt es zudem ein Video zu einer Grenzregion in Chile, die ein Geograf anhand von landschaftlichen Komponenten bestimmt hat.

Was hält all diese Arbeiten inhaltlich zusammen?

Ich fokussiere hier den physischen Raum, der uns unmittelbar umgibt und die immer wieder neu zu verhandelnde Beziehung von Peripherie und Zentrum. Es geht heute meist um das Städtische, um Wirtschaft und Politik, aber der physische Raum, in dem wir leben, der hat fast gar keine Stimme. Das Wissen aus dem Alltag, aus der Landschaft, von Dörfern, dieses Wissen fruchtbar zu machen, darüber habe ich mit dem Kurator Adam Szymczyk viel gesprochen. Deutschland ist ja noch relativ dezentral organisiert, aber viele Länder sind das nicht. Wenn man schaut, wie die Wahlen gerade ausgehen, dann merkt man, dass sich die Peripherie gegen das Zentrum auflehnt. Da geht es nicht so sehr um die politischen Ziele, sondern darum, dass die Leute sich nicht wahrgenommen fühlen. Kristian Sotriffer, ein Künstler aus Südtirol, hat die These, dass die nationalen Grenzen recht beliebig sind und das verbindende Element eher die Art und Weise ist, wie die Menschen in der Landschaft leben.

Es geht Ihnen immer wieder um die Verortung von Menschen in der globalen Welt. Sie haben in den vergangenen Jahren oft Projekte in anderen Ländern mit den Menschen vor Ort realisiert, warum nun ausgerechnet nicht auch in Athen?

Natürlich würde ich auch griechische Protagonisten finden. Aber jetzt in Athen so etwas zu machen, das hätte bedeutet, dass ich aus dem Kunstdiskurs komme, von einer großen Institution eingeladen werde und dann da meine Meinung kundtue. Das hätte nicht meiner Arbeitsweise entsprochen. Dennoch waren wir Künstler natürlich vor Ort. Der Kurator Adam Szymczyk hat uns vor einem Jahr für zehn Tage nach Athen eingeladen, damit wir uns kennenlernen und den Raum erschließen, ohne dass es schon um konkrete Werke ging. Da waren zum Beispiel auch viele griechische Künstler und Studenten dabei, das war sehr integrativ.

Viele haben die Entscheidung für Athen als koloniale Geste des Kurators kritisiert.

Es ist Experiment, nach Athen zu gehen. Raus aus dem bekannten Kassel und an einem anderen Ort zu schauen, wie sich die Wahrnehmung verschiebt. Dass es Kritik gibt, ist normal, aber es gibt auch viel Positives. Allein beide Städte logistisch zu bespielen, ist eine beachtliche Leistung. Die Documenta hat auch einige Orte konkret verändert und die Stadt für die Athener nutzbar gemacht. Als ich das erste Mal im Odeon, einem der Ausstellungsorte war, war es komplett vermüllt und kaum betretbar. Oder der jetzige Hauptausstellungsort, das Museum für Zeitgenössische Kunst, war bisher leer, weil das Geld für den normalen Museumsbetrieb fehlt. Und die Kunst, die eigentlich in diesem Museum hängt, wird nun in Kassel im Friedricanum gezeigt.

Warum sollte man sich Ihrer Meinung nach die Documenta in diesem Sommer anschauen?

Das ist eine Ausstellung, die versucht, nicht nur konkrete Antworten auf das Jetzt zu geben, sondern länger wirken will. Sie ist der Versuch, und das unterscheidet sie von anderen Großausstellungen, aller fünf Jahre einen Entwurf zu machen, wie die Welt mittels Kunst aussehen kann. Ziel von Kunst muss ja sein, neue Aha-Erlebnisse zu kreieren. Dafür gehe ich in eine Ausstellung, um Neues zu sehen. Was natürlich anschließt an schon Bekanntes, aber sich nicht nur bestätigt.

Das Interview führte Sarah Alberti.

