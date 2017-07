Experimente mit Farbe, Raum und freier Meinung Die Städtische Galerie Dresden zeigt den Maler und Objektkünstler Günther Hornig als Meister der Veränderung.

Eine vom Inhalt ungestörte Form? Der „Turm“ von Günther Hornig in Schwarz-Weiß-Rot lässt viele Assoziationen zu. Der Künstler schichtete 1988, als es mit der DDR zu Ende ging, bemalte Pappstücke aufsehenerregend aufeinander. Das Werk stammt aus dem Nachlass des Künstlers. © Franz Zadnicek

Da segeln, kräftig verdreht, massive Rahmen durchs Bild und halbierte Kreise. Sie können Luken oder Fenster gewesen sein, Zahlen oder Schriftzeichen. So viel Respekt vor einem Materialvorrat ist bei Günther Hornig, dem Maler der Abstraktion, durchaus vorhanden. Die gewählten Formen kehren in anderen Gemälden wieder, verzerrt oder gestaucht, beiläufig abgenutzt. Wie sich die Hüllen der Rechtecke und Kreise bis ins Kleinteilige schneiden, wie hinter jeder Schnittlinie die Farbe von einem Ton in den anderen wechselt, ist andererseits das Produkt eines die Form Stück für Stück kalkulierenden Geistes. Die Farbfelder lagern aneinander oder halten voneinander Abstand, als folgten sie nicht gewohnten Bildgesetzen, sondern einem Bündel noch zu erforschender Kräfte. Zudem ist jede Farbe vom Maler als emotionaler Wert begriffen. Hornig hat von der „Vielheit möglicher Aktivitäten“ gesprochen, die er darstellen will. Dass durch Nachdenken neue Lösungen gefunden werden, das wollte er zuallererst der Kunst zugestehen.

Die Lösung ästhetischer Fragen, eine vom Inhalt ungestörte Form – in der DDR entsprechen solche Werke nicht dem offiziell gewiesenen Weg. Hornig, 1937 in Bitterfeld geboren, ist deshalb vorerst als ungewöhnlicher, weil ungewöhnlich offener Lehrer bekannt geworden. Von 1968 bis 1993 ist er an der Hochschule für Bildende Künste Dresden verantwortlich gewesen für das Grundlagenstudium im Fachbereich Bühnenbild. Mitte der 1970er-Jahre führt er zusätzlich zum regulären Unterricht Raumübungen durch. Das spricht sich republikweit herum. Die wenigen Aktionskünstler, die sich im letzten Jahrzehnt der DDR auszeichnen – Eberhard Monden, die „Autoperforationsartisten“ – sind aus seinem Grundlagenstudium hervorgegangen. Doch auch jüngere Maler bezeichnen sich eigens als Hornigs Schüler. Von 1993 bis 2002 lehrt er, mit gleicher Neugier, als Professor für Malerei und Grafik im Fachbereich freie Kunst. Zu untersuchen, was aus dem Zusammenstoß von Fantasie und Wirklichkeit werden könnte, das hat er jedem seiner Studenten zugemutet. Und Vertrauen in das, was er „persönliche Würde“ nannte.

Zutaten mit Geschichte

An seinem eigenständigen Werk arbeitet Hornig über Jahrzehnte eher im Verborgenen, in guter Nachbarschaft mit Geistesverwandten im Künstlerhaus Dresden-Loschwitz. In der DDR konnte er davon wenig zeigen. Zwischen 1974 und 1979 stellt er einige Materialbilder aus, dem Informel seines Lehrers Herbert Kunze nahe: Schichten aus Papier und Farbe, gehalten im jetzt sehr nobel wirkenden Schwarz-Weiß-Rot der russischen Avantgarde. Vielfalt und Dichte bereits hier, unbestimmte ästhetische Emotion, die Herstellung eines neuen Zusammenhangs. Und Hornig verwendet Zutaten mit Geschichte: Ausrisse aus Zeitungen; später Holz, Nägel, Schnüre. Als helfe ihm der Widerstand einer festgelegten Bedeutung, um zu neuen Kombinationen zu finden.

Die blauen Lochstreifen gehören schon zu den Bildern ab 1985, als der Maler frei mit Verteilungen und Rhythmen auf einer planen Oberfläche arbeitet. Zuerst in Collagen, dann in großformatigen Gemälden in Acryl. Diesen eigenwilligen, in ihrer Frühphase ebenfalls kaum öffentlich gezeigten Farbformen räumt die Schau der Städtischen Galerie Dresden den größten Platz ein. Sie zeigt Hornig, der im September 2016 verstorben ist – die Ausstellung war damals schon abgesprochen –, als Meister der Umwandlung und Veränderung, frisch und elektrisierend. Das betrifft das Gesamtwerk, dessen Farbenspektrum sich zuerst knallig auf die gesamte Palette ausdehnt und im Alter lichter wird. Der Formenvorrat wechselt von sich überlagernden Rissformen über flirrende Raster hin zu Vierecken und Kreisbögen, die im Gegenschnitt das Ornament erzeugen. Diesen Prozess von Aufbau und Zerstörung, von Zerfall und Synthese findet man ebenfalls in jeder einzelnen Arbeit. Eine feine Pointe: Die Gemälde „TEL-ko“ und „KAR-bo“ von 1990/91, die eine Assoziation zum Gegenstand zulassen, ihn wie mit der Lupe hervorholen, besetzen das Zentrum der Ausstellung. Bezeichnender für Hornig sind jedoch die Türme aus mit Gouache bemalten Pappstückchen, geschaffen in den drei Jahren zuvor, Jahren der Krise. Kammer für Kammer wachsen sie in die Höhe, mit waghalsigen Schluchten und Lücken.

Die Schau in der Städtischen Galerie Dresden ist bis 17. September zu sehen, geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 19 Uhr.

