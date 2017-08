Expeditionen ins Gruselkabinett Die Dresdner Kunsthochschule hat einzigartige historische Schätze, die jetzt von Studenten gehoben werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Heute lagern die Präparate und anatomischen Modelle noch dicht an dicht wie in einer Abstellkammer. In reichlich zwei Jahren könnte hier schon eine gut sortierte und präsentierte Schausammlung fürs Publikum öffnen. © Robert Michael Heute lagern die Präparate und anatomischen Modelle noch dicht an dicht wie in einer Abstellkammer. In reichlich zwei Jahren könnte hier schon eine gut sortierte und präsentierte Schausammlung fürs Publikum öffnen.

Sophie Gurjanow und Anna Bungenberg setzen Angela Hampels Diplomarbeit „Dreiergruppe“ von 1982 ins rechte Licht, um Schäden am Bild erfassen zu können.

Füße in Reih und Glied. Skelette aller Lebensalter. Skelette in antiken Posen. Montage- und Bänderskelette aus menschlichen Knochen und Bändern. Muskelmänner. Oberflächenmodelle. Die 1800 gegründete anatomische Lehrsammlung der Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) ist ein vollgestelltes Gruselkabinett. Angefertigt wurden diese Modelle für das Lehrfach Anatomie/Anthropologie im 19. Jahrhundert aus Leichen von Selbstmördern, die aus der Medizinischen in die Kunstakademie gebracht wurden. In der Zeit des Nationalsozialismus gab es Verbindungen zwischen der Hinrichtungsstätte am Münchner Platz in Dresden und der Kunstakademie. „Wir forschen an der Herkunft der Skelette“, sagt Sandra Mühlenberend. Sie leitet das Projekt „Körper und Malerei“ an der HfBK, das das Bundesministerium für Forschung und Bildung mit 600 000 Euro fördert. Zur Ethik der Skelette wird ein Workshop vorbereitet. Doch ihre Herkunft ist nicht das einzige Problem dieser Sammlung, die einst angelegt wurde, damit Maler lernen, wie man Hände malt, und Bildhauer üben, Stand- und Spielbein von Figuren richtig zu inszenieren. Genutzt werden die 500 Modelle heute kaum noch. Wachsmodelle von Organen zum Beispiel sind zu wertvoll und ihr Zustand ist zu fragil, als dass sie in Lehre und Forschung ständig zum Einsatz kommen können. Unter Mühlenberends Leitung entsteht ein Konzept, wie in einem künftigen Lehr- und Schauraum das anatomische Körperstudium mit den historischen Lehrobjekten ablaufen könnte. „Vor allem müssen wir klären, wie wir mit den menschlichen Präparaten umgehen“, sagt sie. Auch wird die Unterbringung sich deutlich verbessern.

Überwiegend im Verborgenen wird dagegen ein anderer Teil der Kunstsammlung der HfBK bleiben. Im Hochschulgebäude auf der Brühlschen Terrasse lagern etwa 1 500 Gemälde sowie 40 000 Arbeiten auf Papier, also Grafiken und Zeichnungen. Die Gemälde stammen überwiegend aus der Zeit zwischen 1947 und 1990. Es sind Diplom- und Studienarbeiten. In der DDR war es üblich, dass diese als Belege in der Hochschule blieben. Vielen Künstlern ist das heute sehr recht, dass ihre Jugendsünden weggesperrt bleiben.

Aneinandergelehnt stehen die Gemälde in einem düsteren Raum. „Viel zu eng ist es hier. Im Sommer ist es zu heiß, im Winter zu kalt“, schildert Sandra Mühlenberend die schwierigen Bedingungen, die auch zu Schäden führen. Wissenschaftlich erschlossen ist diese Sammlung auch noch nicht. Sie ist noch nicht einmal inventarisiert. Für Restaurierungsstudenten eine Aufgabe, wie sie sie in ihrem Berufsleben immer wieder erledigen werden. Einige der jungen Leute haben in den Semesterferien im Rahmen einer Summer School damit begonnen.

Im Klassenraum von Professor Christian Sehry, der sich direkt neben dem Depot befindet, haben sie eine Art Fotoatelier improvisiert. Sophie Gurjanow und Tom Frisch tragen ein Gemälde nach dem anderen rein ins Atelier, stellen es auf die Staffelei, um es zu vermessen und auf Schäden zu begutachten. Was sie ansagen, trägt Zoe Pannbacher am Notebook in eine Datenbank ein. Anna Bungenberg fotografiert jedes Gemälde. Zweites und fünftes Studienjahr arbeiten Hand in Hand.

Dort steht Thea Richters Porträt einer braven „Studentin“ von 1970. Das Mädel trägt FDJ-Bluse. Günther Hornig trägt in seinem „Selbstporträt“ auch Hemd und Hose, aber ohne Insignien der DDR. Er zeigt sich 1961 als selbstbewusster junger Mann vor der Staffelei, der weiß, wohin er will. Nur der Pinsel hakelt aus unerklärlichen Gründen am Hemd. Hornig fand nach dem Studium Abstraktion attraktiver und baute aus Farbe, Rhythmus, Raum sein Lebenswerk in der DDR. Faszinierenden Einblick in das Werk des vor einem knappen Jahr verstorbenen Künstlers vermittelt noch bis 17. September eine Personalausstellung in der Städtischen Galerie Dresden.

Sein jugendliches Selbstporträt von 1961 macht der „Dreiergruppe“ von Angela Hampel Platz. Eine Karnevalsszene, mit der sie 1982 an der HfBK abschloss.

Die Diplome und studentischen Belegarbeiten sind ein einmaliges Forschungsfeld zur Dresdner Malerei und zur Künstlerausbildung in der DDR. Auch die Galerie Neue Meister im benachbarten Albertinum und das Deutsche Hygiene-Museum Dresden haben ein wissenschaftliches Interesse, und sie haben Unterstützung angeboten. „Diese Sammlung ist einzigartig in Deutschland“, sagt Frau Mühlenberend. Nicht nur Kunsthistoriker dürften hier fündig werden. „Auch als Studienobjekte für das Fach Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung bietet sich Gelegenheit, die Anamnese von Schäden, die Analyse von Material und historischen Maltechniken zu erlernen und gleichzeitig einen Beitrag zur Erhaltung zu leisten.“

Dazu gehört dann freilich auch, dass die Bilder nach der Konservierung besser gelagert werden. Mühlenberend plädiert für einen Umzug der Sammlung ins Hochschulgebäude auf der Güntzstraße, wo die künftigen Restauratoren ausgebildet werden.

Während die Diplomarbeiten aber auch dort unter Verschluss bleiben, könnten die anatomischen Objekte zu einem Besuchermagneten werden. Projektleiterin Mühlenberend spricht von einem „Scharnier“ zwischen Albertinum und Schloss und Sempergalerie. Der Eingang zum einstigen „Malkasten“, einem Künstlerbedarf, soll dann wieder aktiviert werden und direkt in die Schausammlung führen. „Ich hoffe, es gelingt uns, die Touristen auf dem Wege zum oder vom Albertinum wegzufangen“, sagt Frau Mühlenberend.

www.artonomia.de

zur Startseite