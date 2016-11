Europas Sänger-Elite lobt Görlitz in höchsten Tönen Eine internationale Chorakademie probt an der Neiße – demnächst sogar für Beethovens Neunte in Hamburg.

„Es muss eine Wärme entstehen, die nicht zu toppen ist.“ Joshard Daus arbeitet in Zgorzelec mit der Europa-Chorakademie. © Nikolai Schmidt

Langsam hüllt die Dämmerung den Wald in ihr warmes Grau ein. Die weißen Stämme der Birken versinken nach und nach im Dunkel. Vor den schmalen, hohen Fenstern, die den Blick in den Wald freigeben, erheben sich 24 Stimmen. „Wenn ich ein Vöglein wär ...“, singt links glockenhell der Sopran, „... und auch zwei Flügel hätt’ ...“, stimmen Alt und Tenor in der Mitte ein, „... flög ich zu dir ...“ brummen rechts die Bässe.

Die Stimmen gehören zu den schönsten in ganz Europa. Sie gehören zu jungen Frauen und Männern aus Litauen, Lettland, Polen, Ungarn. Sie singen romantische deutsche Volkslieder in einer modernen Bearbeitung, wie sie noch nie zuvor zu hören waren. Und sie singen sie an einem Ort, wo beinahe 80 Jahre zuvor Hunderte oder gar Tausende ihrer Landsleute von deutschen Soldaten in einem riesigen Kriegsgefangenenlager eingesperrt und zur Arbeit in deutschen Betrieben gezwungen worden waren. Nun kommt die Generation der Enkel im neuen Kultur- und Gedenkzentrum „Meetingpoint Music Messiaen“ am Rand von Zgorzelec, der früheren Görlitzer „Oststadt“, zusammen, um gemeinsam mit jungen Deutschen geradezu überirdisch schön deutsche Volkslieder zu singen.

Mitten im Saal steht, hinter einem Flügel, ein Herr mit vollem grauem Haar und hat abwechselnd die Partitur und die Sänger im Blick. Joshard Daus zieht den rechten Arm durch die Luft, scheint mit der Hand die Töne aufzugreifen und zu formen. Er könnte als emeritierter Musikprofessor seit vier Jahren den Ruhestand in Bremen genießen – aber noch mehr genießt er die positive Unruhe, die ihn an diesen Ort und mit diesen jungen Menschen zusammenführt. „Europa-Chorakademie“ heißt das Ensemble, und er nennt es stolz und demütig zugleich „mein Lebenswerk“. Beinahe zwanzig Jahre ist es her, dass er die Europa-Chorakademie gegründet hat, um die besten Sänger des Kontinents in einer Musikkultur zu schulen, die langsam zu verschwinden droht.

Joshard Daus ist einer der besten Chorleiter der Welt. Er war Chordirektor bei den Münchner Philharmonikern, hat mit dem Royal Philharmonic Orchestra London und dem SWR Sinfonieorchester zusammengearbeitet – nun ist er mit seinem Weltklasse-Nachwuchschor fester Partner der neuen Elbphilharmonie in Hamburg. Er arbeitet mit einigen der bedeutendsten Orchesterleitern der Welt zusammen, darunter Kent Nagano und Sylvain Cambreling. Die Jahre in München an der Seite von Sergiu Celibidache haben ihn geprägt.

Die Suche nach einem Zuhause

Nun Zgorzelec und Görlitz, im nächsten Monat Kloster Sankt Marienthal. Auch mit bald 70 Jahren ist Joshard Daus beseelt davon, die Europa-Chorakademie für eine lange, große Zukunft abzusichern – und ihr ein festes, dauerhaftes Zuhause zu geben. Die ersten eineinhalb Jahrzehnte war Mainz dieses Zuhause. Dort war der gebürtige Hamburger viele Jahre lang Professor. Nach seiner Emeritierung löste sich diese Symbiose zwischen der Universität und „seiner“ Chorakademie, zumal es ihn privat wieder nach Norden zog. Dort, im Raum Bremen, hat der Chor viele Partner und Sponsoren – aber eine feste Basis hat er noch nicht. Für Joshard Daus geht es um mehr als einen Ort, wo man Noten und Instrumente lagern und einmal pro Monat für einige Tage intensiv proben kann. Er möchte die Chorakademie gerne zu einer richtigen Akademie ausbauen, in der junge Sänger von den besten Lehrern ausgebildet werden. Das, sagt Daus, muss ein Ort sein, an dem „musikalisch hoch gebildete junge Europäer“ gerne leben möchten.

So schweifen die Gedanken des Dirigenten quer durchs Land, und seit 1996 hatte er eine Empfehlung einer Dame aus Wiesbaden im Ohr: noch viel schöner als die hessische Landeshauptstadt seit deren Partnerstadt Görlitz; ein Juwel. Im vorigen Jahr entdeckte er in einem Hochglanz-Magazin eine eindrucksvoll illustrierte Geschichte über das Kloster Sankt Marienthal. Dann beschloss Joshard Daus, die Lausitz kennenzulernen, fuhr mit dem Zug nach Berlin und von dort mit dem Mietwagen nach Süden, durch den Spreewald, durch viele malerische Orte, bis er in Görlitz und Ostritz ankam. Hier, dachte er, könnte der Ort sein ... Häufig besuchte er in den vergangenen Monaten die Region, führte unzählige Gespräche mit Politikern, schmiedete Pläne für die kommenden Jahre.

Aber: Was würden seine jungen Sänger sagen? „Menschen können zur Sphinx werden, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Dann kommt man nicht mehr an sie heran.“ Also organisierte Daus für die kommenden Monate mehrere Proben-Aufenthalte an der Neiße. Der erste nun im Gedenk- und Kulturzentrum am Rande von Zgorzelec. Für die Übernachtung hat die Stadt Görlitz ein jüngst ausrangiertes Wohnheim in der Altstadt wieder flott gemacht. So probt der Chor seit Montag auf der polnischen Seite und genießt am Abend das Flair der Görlitzer Altstadt mit ihren vielen Kneipen und Restaurants. Es fühlt sich gut an. „Sie sind glücklich. Das kann man nicht befehlen“, sagt Joshard Daus – und die Begeisterung der jungen Frauen und Männer zwischen 20 und 30 Jahren ist zu spüren, sobald sie morgens den Saal in Zgorzelec betreten, um die sehr schwierigen „Volkslieder in Jazz“ von Wolf Kerschek einzustudieren. Dazu noch das „Magnificat“ des Briten John Rutter. Beide Stücke wird die Chorakademie heute Abend in der Görlitzer Synagoge vorstellen.

Oberlausitzer singen in Hamburg

Fast jeden Monat will Joshard Daus mit seinem Chor nun an die Neiße kommen. Für ein ganz besonderes Projekt werden sogar Sänger aus der Oberlausitz einbezogen. Am 23. März 2017 singt die Chorakademie in der neuen Elbphilharmonie in Leipzig die „Ode an die Freude“ aus Ludwig van Beethovens neunter Sinfonie. Mit dabei ist unter anderem einer der wichtigsten Partner in Görlitz: Ulf Großmann, selbst studierter Chorleiter und viele Jahre lang Görlitzer Kulturbürgermeister; nun ist er Präsident der Sächsischen Kulturstiftung. Großmann arbeitet vor Ort eng mit Joshard Daus zusammen und tut alles, damit die Chorakademie an der Neiße ein Zuhause finden kann. Klar, dass das mit Geld zu tun hat. Private Sponsoren allein werden das Projekt auf Dauer nicht tragen können. Aber das spielt beim Musizieren erst einmal keine Rolle. „Die Gedanken sind frei“, singen die jungen Europäer im einstigen deutschen Kriegsgefangenenlager ...

Werkstattkonzert heute Abend, 20 Uhr, ehemalige Synagoge Görlitz, Otto-Müller-Straße 1. Eintritt frei.

zur Startseite