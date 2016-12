Europäisierung der Armee Das Weißbuch zur Zukunft der Bundeswehr sieht „Ethnische und kulturelle Herkunft“ für die Armee als eine bunte Chance.

Es ist kaum als Handlungsanweisung geeignet – und doch sollte man sich mit dem neuen „Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“ beschäftigen. Weil die vom Bundesverteidigungsministerium beauftragte und herausgegebene Publikation Einblick gibt in das Denken der Eliten in Deutschland. Das gehört nach Brexit-Entscheidung und Trump-Triumph auf den Prüfstand, weil die Zukunft verstärkt Fragen nach der Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands aufwerfen dürfte.

Zur Zukunft der Bundeswehr fällt im Weißbuch vor allem auf, das verstärkt „Alter und Behinderung oder ethnische und kulturelle Herkunft“ als „bunte und vielfältige Chance“ genutzt werden sollen. Täuscht man sich da nicht ein wenig über die Motivation derer, die aus ihren Ländern geflüchtet sind? Oder war die Aussetzung der Wehrpflicht ein Eigentor? Und dann kein Wort über den Ruin der berühmten deutschen Auftragstaktik, die steigende Absicherungsmentalität in der Bundeswehr bis hin zum massiven Einsatz von Juristen quasi als „Politoffizieren“. Ganz zu schweigen davon, dass die Truppe immer noch auf die Wiedereinrichtung eines Generalstabes wartet, wie er in den Armeen demokratischer Staaten längst üblich ist. Stattdessen soll die Zivilverwaltung und damit die Bürokratie noch ausgebaut werden. Auch wird deutlich: Die Zielbeschreibung genießt im Weißbuch deutlichen Vorrang vor der „Lageanalyse“, die sträflich zu kurz kommt.

Das fügt sich in das erklärte Ziel, „mehr Europa“ zu wollen, wie die Kanzlerin inzwischen auch bei der Verteidigungspolitik fordert. Ziel ist es, eine „europäische Streitkräfteintegration“ zu entwickeln, also eine „Europaarmee“ zu schaffen, auch wenn dies im Text noch vorsichtig umschrieben wird. Hier geht es weniger um Sicherheit als um Europäisierung. Von Heer, Luftwaffe und Marine ist nicht die Rede, und auch im Text kommen Soldaten allenfalls noch an dritter oder vierter Stelle vor. Es dominieren Fotos von jungen Frauen, Technischem Hilfswerk, Feuerwehr, Polizei, Entwicklungsdiensten. Doch gerade diese Politik ist antieuropäisch, weil sie der sicherste Weg ist, Europa weiter schwach zu halten. Von europäischer Arbeitsteilung ist denn auch im Weißbuch nicht einmal mehr die Rede. Und dann redet man auch noch wie jüngst beim Treffen der Außenminister des „Weimarer Dreiecks“ davon, der EU sicherheitspolitisch „eine echte strategische Unabhängigkeit“ von den USA zu verschaffen.

Renaissance klassischer Machtpolitik

Wie um die Beurteilung vom „vagen Charakter“ deutscher Weißbücher Lügen zu strafen, wird im neuen Weißbuch von „der Renaissance klassischer Machtpolitik“ gesprochen. Angesichts der zunehmenden Zahl internationaler Krisen und Kriege besteht dazu auch aller Anlass. Allerdings ist davon nur ganz zum Schluss die Rede. Angesichts zahlreicher Wiederholungen fällt das auf. Stattdessen dominieren Wunschvorstellungen eine realistische Analyse.

Das grundsätzliche Problem: eine auf symbolische Mittel statt auf strategische Ziele fokusierte Politik. Denn die auch innerstaatlich zu beobachtende Tendenz zur Entpolitisierung und Moralisierung wirkt sich zunehmend auch auf die Außen- und Sicherheitspolitik aus. Diese wird damit immer mehr zur Funktion einer Innenpolitik, die immer mehr von den bürokratischen Interessen der beteiligten Institutionen und Organisationen vorangetrieben wird. Solange zumindest, bis sich ihnen internationale Krisen in den Weg stellen. Angesichts deren deutlicher Zunahme wohl kaum eine beruhigende Perspektive. So bleibt das neue Weißbuch mehr Gegenwartsbeschreibung als Ausblick.

