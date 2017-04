Der Krimi am Sonntag Es rappelt in der Kiste Bei Bibi und Moritz hängt der Haussegen schief. Mit Wiener Schmäh wird er geradegerückt.

Kollegen, Freunde oder gar noch mehr? Das ist der eigentlich knifflige Fall, den Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Majorin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in Wien zu lösen haben. © ARD

Worum geht es hier eigentlich? Um das Aufklären einer Straftat, vordergründig? Oder um Freundschaft und Liebe im Berufsalltag, hintergründig? Die ersten Minuten des Wiener „Tatorts“ stimmen ein auf thematische Zweigleisigkeit. Erst der Einbrecher mit der Taschenlampe im Mund und der tote Polizeischulchef, dann die Ermittlerin Bibi Fellner vor ihrem Rechner. „So stelle ich mir meinen Partner vor.“ Das ist die Frage der Kuppler-Plattform, mit der die Bibi spielt. Dann drückt sie zu schnell die Enter-Taste. Nun ist die Annonce in der Welt und nicht zurückzuholen.

Aber schauen wir weiter. Bibis Zuneigung zu ihrem Kollegen wird auf eine harte Probe gestellt. Die aktuelle Gespielin von Moritz Eisner öffnet beim Abholen die Tür, weil der Herr Oberstleutnant nicht ans Handy geht. Darf man sein Handy während des Techtelmechtels mit der Gespielin ausschalten? Sollte die Kollegin über Details der Liebelei informiert werden? Das sind Fragen, die nicht weit hergeholt und aus dem Polizeialltag konstruiert sind. Alltäglich stellen sie sich Menschen im Job. Die Zeiten strengen Siezens und militärischer Hierarchien sind an den meisten Arbeitsplätzen vorbei. Ist das Verhältnis zum Chef oder Kollegen nun einfach locker oder schon freundschaftlich? Funktioniert Freundschaft am Arbeitsplatz überhaupt? Ist Liebe erlaubt? Leidet darunter nicht die gebotene Objektivität? Geht Kritikfähigkeit verloren?

Wie läuft das nun in Österreich? Es lohnt sich, dies im Dialog nachzuverfolgen. Bibi: „Der Streit ist ja nur inszeniert. Auch wenn das eine oder andere stimmt.“ Moritz: „Willst du damit sagen, dass du durchaus etwas an mir zu kritisieren hast?“ Anschließend rappelt es in der Kiste, halb gespielt, halb echt. Ein Clou allerdings wird daraus, da die Privatfehde im professionellen Alltag als Ermittlungstrick dient. „Geh’n wir eine rauchen.“ So lädt Oberst Ernst Rauter zur Paartherapie und entwickelt den Schlachtplan für den Fall und das Heilmittel für die angeknackste Beziehung. Oberstleutnant Eisner darf oberflächlich betrachtet allein ermitteln. Majorin Fellner wiederum wird als Interims-Chefin in die Polizeischule eingeschleust, wo unter dem schönen Schein ein unschönes Sein praktiziert wird. Aber damit sind wir wieder beim Hintergrund, der in dieser unterhaltsamen und vielschichtigen Beziehungsstudie genau so bleibt, wie er sein sollte, zweitrangig nämlich.

