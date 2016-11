Der Krimi am Sonntag Es lebe Felix Murot Der hessische Kriminalist wandelt zwischen den Welten. Ein Aufruf zur Achtsamkeit.

Felix Murot (Ulrich Tukur). © hr/kai von krv?cher

Felix Murot bleibt auch in seinem sechsten „Tatort“ der etwas andere Ermittler. Ulrich Tukur, nicht mehr er selbst, sondern wieder zurück in seiner Rolle des Kriminalhauptkommissars, mimt einen melancholischen Kriminalisten, der seinen 60. Geburtstag gleichgültig hinnimmt, der am liebsten isoliert arbeitet, der einsam zwischen den Annehmlichkeiten von Leben und Tod wandelt.

Der neue Wiesbadener Fall „Es lebe der Tod“ gerät zur Seelenschau des Felix Murot. Der sonst so kontrolliert wirkende Ermittler, der seinen Tumor zwar nicht mehr im Hirn, aber weiterhin als Anagramm im Namen trägt, versucht seine Selbstzweifel im Alkohol zu ertränken, sie mit Zigaretten zu benebeln, spielt gar mit dem Gedanken, sie mit einem Sturz zu beenden. Freudlos taumelt er über das Dach seines Wohnhauses – nur einen Schritt vom Tod entfernt. Und keiner merkt es. Außer dem fünffachen Mörder Arthur Steinmetz (Jens Harzer), der statt Täter lieber Erlöser der Schwachen und Verzweifelten sein will. Steinmetz greift ein, wenn er glaubt, dass der Wert des Todes den des Lebens übersteigt. Doch wer eilt zur Hilfe, um Murot das Gegenteil zu beweisen?

Der „Tatort“ ist eine Warnung, ein Aufruf zur Achtsamkeit. Mehr als 10 000 Suizide gibt es laut Statistik jedes Jahr in Deutschland, etwa alle 53 Minuten nimmt sich ein Mensch das Leben, aller fünf Minuten versucht es einer. Und aller 24 Stunden sitzt Murot auf dem Dach und blickt in den Abgrund, bereit für den Schlussakkord. Doch weil wenigstens seine Fassade glänzt, hakt niemand nach, erfährt es keiner. Murot ist nun einmal der geheimnisvolle Ermittler, gern für sich allein, meist zurückgezogen. Die Kollegen werden stutzig, aber bleiben lethargisch. Was auch immer Murot beschäftigt, er wird es schon überleben. Doch schafft er es wirklich?

Die Hilflosigkeit der Beteiligten lässt den Zuschauer wie einen angeschlagenen Boxer auf dem heimischen Sofa zurück. Orientierungslos, verunsichert, zweifelnd. Tief getroffen. Ab jetzt ist jeder weitere Gedanke ein Sieg für das Leben; ein Versuch, den Wahnsinn unseres Daseins zu bewältigen. Die Sinne sind geschärft, da geht es den Kollegen wie den Zuschauern. Es lebe Felix Murot.

