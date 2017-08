Es läuft und läuft und läuft Der längste Fortsetzungsroman der Welt: Das 500. Mosaik-Comic ist erschienen. Mit den Nachfolgern der Digedags.

Dig, Dag und Digedag waren die Hauptfiguren der ersten „Mosaik“-Comics. Vor 62 Jahren erschien die Reihe das erste Mal, bis heute wird sie in Berlin handgezeichnet. © pr

Gerade läuft „Valerian“ im Kino, der teuerste europäische Film aller Zeiten. Mit der Verfilmung des Comics „Valerian & Laureline“ hat sich der französische Regisseur Luc Besson einen Kindheitstraum erfüllt. Die Comic-Helden hatten ihn damals fasziniert, weil er sich mit ihnen identifizieren konnte. Keine Superkräfte, sondern Helden, die gegen das Böse kämpfen, zum Identifizieren. Schön, wenn man als Erwachsener den richtigen Job und die Kohle hat, den Abenteuergeschichten aus der Kindheit ein Denkmal zu setzen.

Millionen Ostdeutsche, die in etwa so alt sind wie Besson, würden die Kinos stürmen, hätte irgendein ostsozialisierter Geldkrösus die Verfilmung der Geschichten aus dem „Mosaik“ finanziert. Jenes DDR-Monats-Comics, in dem drei gnubbelnasige Figuren ab 1955 auf Abenteuerreise durch Raum und Zeit gingen. Sie hießen Dig, Dag und Digedag, ausgedacht vom freiberuflichen Zeichner Johannes Hegenbarth alias Hannes Hegen. Die liebevollen, witzigen Zeichnungen waren ein einziger Bilderrausch, voller Details in den Wimmelbildern, jedoch ohne versteckten Zeigefinger, der sonst auch in den Kinderpublikationen üblich war.

Die Digedags endeten auf typische DDR-Weise: Kein Leser wusste, was los war, als sie 1976 plötzlich durch die Abrafaxe ersetzt wurden. Redaktionsleiter Hegen hatten den Verlag aus Unzufriedenheit verlassen. Die neuen Figuren Abrax, Brabax und Califax und ihre Abenteuer erinnerten jedoch sehr an die Vorgänger. Sie waren ja auch vom selben Zeichner- und Autorenkollektiv im Junge-Welt-Verlag entworfen worden.

Von zwölf bis Open End

So ging die Erfolgsstory fort. Sogar nach der Wende, nachdem der Chef einer Westberliner Werbeagentur die Rechte von der Treuhand erworben hatte. Der neue Verleger verzichtete auf eine Westanpassung des Konzepts, ließ die Abrafaxe weiterhin durch verschiedene Weltepochen reisen und die Leserschaft durch Wissensvermittlung ein wenig klüger werden. In einem Wissensteil wurden weiterhin naturwissenschaftliche und gesellschaftliche Phänomen erklärt: singende Gläser oder religiöse Geschäftsmodelle wie der Ablasshandel.

Mit dieser eher ungewöhnlichen Comic-Strategie wurde das „Mosaik“ der längste Fortsetzungscomic der Welt und mit rund 75 000 verkauften Exemplaren zugleich der auflagenstärkste Comic deutscher Produktion. Seit neun Jahren gibt es vierteljährlich auch ein Mädchen-„Mosaik“, in dem quasi Abrafaxe-Schwestern Abenteuer zum Beispiel von deutschen Amerika-Auswanderern aus der Frauenperspektive erzählen. Soeben erschien das 500. Comic.

Zu den Hauptpersonen im neuesten Heft gehören Martin Luther und Maler Lucas Cranach der Ältere, da es die Gnome in die Reformationszeit verschlagen hat. Dadurch machen sie die junge Leserschaft mit den Ereignissen und dem Gedankengut jener Zeit bekannt.

Das illustriert das Alleinstellungsmerkmal des „Mosaik“ gut, findet der künstlerische Leiter Jörg Reuter. Der 57-Jährige gehört seit 1980 zum Team. „Weil das Alter unserer Leser von zwölf bis Open End geht, legen wir die Geschichten in mehreren Ebenen an“, sagt Reuter. „In die für die Kinder bringen wir Begriffe ein, bei denen sie auch mal ihre Eltern fragen oder im Internet nachgucken müssen. Bisschen was fürs Leben lernen ist doch nicht schlecht. Dafür stand das ,Mosaik‘ schon immer und es hebt uns von anderen ab.“ Im 500. Heft werden gelegentlich Berühmtheiten wie John Lennon, Karl Lagerfeld, Sigmund Freud, Lenin oder Bob Dylan in die Geschichten geschmuggelt. Auf einem großen Wimmelbild im 500. „Mosaik“ sind zahllose ehemalige Weggefährten und Mitstreiter der Abrafaxe versammelt.

Interessant ist auch die Analog-Digital-Verbindung, mit der man die junge Leserschaft anvisiert. Das „Magische Auge“ ist eine kostenlose App, mit der man via Smartphone Zusatzinformationen bekommen kann. Es funktioniert aber nur, solange man auf das Heft linst. Oder man schaut halt rein ins Netz bei Mosapedia, wo Fans allen Alters 15 000 Artikel zu Abrafaxe-Themen geschrieben haben – zum Beispiel ihre seltenen Küsse. „Das ist ein echtes Hilfsmittel für unsere Arbeit“, sagt Robert Löffler, der aus Sachsen stammt und selbst mit den Abrafaxen groß geworden ist. Heute arbeitet er als Presseverantwortlicher im Steinchen-für-Steinchen-Verlag, der in einer Villa in einer gutbürgerlichen Westberliner Ecke ansässig ist. Dort wird die alte Zeit bewahrt. Die sieben Zeichner und eine Zeichnerin arbeiten noch wie vor 60 Jahren: Nicht an elektronischen Tablets, sondern analog mit Pinsel und Tusche. Jährlicher Verbrauch: 0,7 Liter. Umgerechnet sind das 700 Füllerpatronen.

