TV-Tipp Es kann nur einen geben Erstmals kürt die Castingshow „The Voice of Germany“ ihren Sieger an einem Sonntag – Sat 1 und ein paar Stars sind live dabei.

Einer von ihnen gewinnt bei „The Voice of Germany“ und darf sich wie ein Star fühlen: Marc Amacher, Robin Resch, Boris Alexander Stein und Tay Schmedtmann (v. l.) treten gegeneinander an. © Pro 7/Sat 1

Große Stars, eigene Typen und die Chance auf den Hattrick: Die Castingshow „The Voice of Germany“ sucht in der Finalshow, die am Sonntag auf Sat 1 ausgestrahlt wird, den Nachfolger von Vorjahressiegerin Jamie-Lee Kriewitz. Im Rennen sind ausschließlich männliche Kandidaten, alle vier ganz besondere Charaktere. Einen Favoriten gibt es nicht.

Publikumsliebling Marc Amacher (32) begeisterte die TV-Zuschauer bislang mit seiner unangepassten Art und rockigen Stimme. Der Monteur aus der Schweiz könnte seinen sogenannten Coaches, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, kurz vor Weihnachten den dritten Sieg in Folge bescheren. „Ich hoffe erst mal, dass die Unterhaltung gewinnt. Wenn wir mit einem Hattrick nach Hause kommen, wäre das auch toll“, sagte Smudo.

Markant ist auch der Finalist von Sängerin und Coach Nummer zwei, Yvonne Catterfeld. Boris Alexander Stein (29) aus Lüneburg fällt durch seine Tätowierungen an Hand, Hals und Gesicht ins Auge. Seine weiche Stimme stellt dazu einen geheimnisvollen Kontrast dar. „Jemand, der einfach anders aussieht, als er singt“, meint Catterfeld. Sie könnte den ersten Sieg eines weiblichen Coaches bei „The Voice“ holen.

In einem offenen Rennen haben auch die beiden anderen Finalisten gute Chancen, die sechste Staffel der Pro 7/Sat 1-Sendung zu gewinnen. Der österreichische Student Robin Resch (22) brachte seinen Coach Samu Haber bereits mit seiner gefühlvollen Balladen-Stimme zum Weinen. Im Halbfinale trat der Songwriter allein mit seiner Gitarre auf – Band und Orchester im Hintergrund blieben stumm. Auch Tay Schmedtmann (20) aus Steinhagen in Nordrhein-Westfalen überzeugte im Team von Andreas Bourani mit seiner einfühlsamen Stimme und zog mit über 80 Prozent der Zuschauerstimmen souverän ins Finale ein.

Die vier Finalisten bekommen in der Liveshow aus Berlin prominente Unterstützung. Alicia Keys, die für den ursprünglich geplanten Bruno Mars auftritt, John Legend, Emeli Sandé, OneRepublic und der britische Castingshow-Gewinner James Arthur sind mit dabei. Alle Talente versuchen zudem, mit ihrer eigenen Single und im Duett mit ihrem Coach zu punkten.

Mit den Quoten der Castingshow, die im kommenden Jahr in die siebte Runde geht, können die ausstrahlenden Sender zufrieden sein. Das Experiment, das Musikformat erstmals auch am Sonntag gegen den „Tatort“ zu platzieren, hat sich aus ihrer Sicht gelohnt. Zu Beginn der Staffel schauten rund vier Millionen Zuschauer zu. Die erste Liveshow hatte vor einer Woche, wie gewohnt, weniger Resonanz. Mit etwa drei Millionen Zuschauern war es aber das stärkste Halbfinale seit 2013.

Dass sie den vierten Advent nicht zu Hause verbringen werden, sondern im Fernsehstudio, ist für die prominenten Coaches kein Problem. „Wir feiern einfach am Montag den vierten Advent nach“, sagt Smudo. Die rund dreistündige Finalshow wird laut Bourani alles andere als besinnlich. „Das Publikum hat so viel Energie. Von Weihnachten wird hier im Studio sicher wenig zu spüren sein.“ (dpa)

„The Voice of Germany“, Sonntag, 20.15 Uhr, Sat 1

