„Es ist höchste Zeit, mal ein bisschen grob zu werden“ Mit der Rede von Friedenspreisträgerin Margaret Atwood schloss am Sonntag eine Frankfurter Buchmesse, die so unfriedlich war wie lange nicht.

Famose Erzählerin, kluge Zeitkritikerin: Die 77-jährige kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood erhielt am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. © dpa

Noch nies war die Frankfurter Buchmesse eine rein kulturelle Wohlfühl-Veranstaltung. Immer schon verstand sie sich zudem als politisches Forum, und immer wieder zogen Unruhe und Streit ein. Etwa in den späten Sechzigern, 1998 zu Martin Walsers Rede über die „Moralkeule“ Auschwitz oder 2009, als Repräsentanten des Gastlandes China aufmuckten, weil auch Dissidenten ihre Bücher vorstellten.

Die Gegenwart dieses Jahres aber versetzte die Messe in einen ganz besonderen Unruhezustand. Die Gegenwart einer „seltsamen Zeit, in der der Boden unter unseren Füßen wankt. Wir wissen nicht mehr genau, wo wir sind. Wir wissen auch nicht mehr genau, wer wir sind“. So formulierte es die Schriftstellerin Margaret Atwood am Sonntag in ihrer Dankesrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In der Frankfurter Paulskirche bezog sich die Kanadierin dabei auf „die USA und England“, aber ebenso auf „Deutschland, angesichts der jüngsten Wahlergebnisse.“

Zeit der Hasen und der Wölfe

Ausgrenzung von Minderheiten, Diskriminierung von Frauen, Migration als angebliche Todesgefahr; unermüdlich schreibt und spricht Atwood dagegen an. Erst unlängst gab sie preis, dass ihr Geduldsfaden allmählich Risse zeige: „Ich glaube, es ist höchste Zeit, mal ein bisschen grob zu werden.“ Glaubten diverse Besucher der Buchmesse ebenfalls, und wurden handgreiflich. Erst beschmierten Unbekannte Bücher des rechten Antaios-Verlags, dann suchten Vandalen den Stand des ähnlich ausgerichteten Dresdner Tumult-Magazins heim. Nur Stunden später wetterte ein altlinker Verleger gegen einen Anti-68er-Vortrag am Stand der nationalkonservativen Zeitung Junge Freiheit – und kassierte dafür von einem später verhafteten Rechtsextremisten einen Faustschlag ins Gesicht.

Am Sonnabend schließlich ging auch das Kalkül von Antaios-Verleger Götz Kubitschek auf: Zur Buchpräsentation „Mit Linken leben“ hatte er zusätzlich zu den Autoren ausgerechnet die neben Alexander Gauland zuverlässigste Reiz- und Provokationsfigur der AfD geladen, Thüringens Fraktionschef Björn Höcke. Es kam, absehbarerweise, zu Protesten und Tumulten, ebenso wie abends bei einer Veranstaltung mit führenden Köpfen der Identitären Bewegung, den Antaios-Autoren Martin Sellner und Mario Müller. Beide Veranstaltungen mussten abgebrochen werden.

Der Börsenverein wandte sich entschieden gegen solche „gezielte Provokationen, Sachbeschädigungen und tätliche Übergriffe zwischen linken und rechten Gruppierungen ... Wir verurteilen jede Form der Gewalt. Sie verhindert den Austausch von politischen Positionen. Wir werden sie als Mittel der Auseinandersetzung nicht zulassen.“ Die Ereignisse haben gezeigt, dass Letzteres nicht mehr ist als ein frommer Wunsch. So gesehen, haben die Messeveranstalter für ihr selbstverständliches Bekenntnis zur Vielfalt einen hohen Preis bezahlt – und die Provokateure beider Seiten ihre billigen „Siege“ eingefahren.

Zwar müssen Messe-Chronisten über diese Vorfälle berichten und in Kauf nehmen, deren Wirkung damit zu vergrößern. Anders Preisträgerinnen und Laudatorinnen. Sie können, müssen nicht. Sie taten es auch nicht. Man kann das bedauern. Oder klug und angemessen finden. So hielt sich Schriftstellerin Eva Menasse strikt an den Text ihrer Lobrede und würdigte euphorisch das Werk Margaret Atwoods, das sich vor allem durch deren besondere Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen auszeichnet und exemplarisch zeige, „wie Literatur sein muss, um auch eine politische Wirkung zu entfalten“.

Als hätten die Damen es abgesprochen, gab die 77-Jährige dafür gleich ein Beispiel zum Besten, „die Geschichte über unsere Gegenwart“. Die sei „so ein Moment, wo die Kaninchen auf dem Feld die Ohren aufstellen, weil am Rande des Feldes ein Wolf erscheint, der sich als Führer andient und verspricht, dass Eiscreme auf Bäumen wächst.“ Aber erst, so Atwoods Wolf weiter, müsse man diejenigen beseitigen, die dieser schönen Zukunft im Wege stünden. „Dafür müsst ihr nur tun, was ich euch sage. Und wenn ihr das nicht tut, gibt‘s Ärger.“ Erst spät, zu spät merken Atwoods Kaninchen, „dass all dies nicht ihnen nutzt, sondern nur den Wölfen.“

Wollen wir leben?

Man müsse sich heute verstärkt fragen, in was für einer Welt man leben wolle, sagte die Geehrte, und spitzte das angesichts solch drastischer Entwicklungen wie Klimawandel, zunehmende Ausbeutung und Massenflucht noch weiter zu: „Ich mit meiner düsteren Weltsicht würde die Frage kürzer fassen: Wollen wir leben?“

Trotz ihrer existenzialistischen Mahnungen hatte Atwoods beinahe charmantes Linksrechtsliegenlassen der jüngsten Messeereignisse auch das Zeug, den bilanzierenden Blick zurück auf den Teppich zu holen. Schließlich dürften allenfalls Wolkenwanderer ernsthaft gedacht haben, der Verfall der politischen Streitkultur würde vor der Buchmesse Halt machen. Schließlich waren laut Börsenverein unter den 4 000 präsenten Verlagen gerade drei „dezidiert rechte“ – damit waren sie nicht einmal im Promillebereich. Die Literaturlandschaft muss, kann und wird sie aushalten. Samt Provokationen von jedweder Seite.

