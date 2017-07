„Es ist doch nur ein Parkplatz“ Mit einer Karikatur übt Werner Rollow Kritik an der DDR-Politik. Seine Werke sind tiefsinnig oder plakativ.

Werner Rollow hat sich zu DDR-Zeiten getraut, die Mauer zu karikieren. Diese Zeichnung ist eine von über 140, die er zurzeit in Waldheim ausstellt. © André Braun

Eine Schranke vor einem Parkplatz ist nicht ungewöhnlich. Wenn dieser allerdings von zwei Personen mit Maschinengewehr im Anschlag streng bewacht ist, muss mehr dahinter stecken. Die Karikatur ist eine Kritik an der innerdeutschen Grenze. Der Waldheimer Künstler Werner Rollow hat sie gezeichnet. „Ich war zu DDR-Zeiten dennoch keinen politischen Repressalien ausgesetzt. Ich konnte ja immer sagen: Es ist doch nur ein Parkplatz“, sagt der 79-Jährige. Im August feiert er seinen 80. Geburtstag. Das nimmt die mittelsächsische Stadt Waldheim zum Anlass, Rollows Karikaturen auszustellen.

Die Schau hat vier Ebenen. „Auf der ersten sind Werke bis 1989 zu sehen, auf der zweiten Werke von 1990 bis heute, auf der dritten Collagen. Auf der vierten Ebene hängen Napoleonzeichnungen“, erklärt der Künstler. Rollow ist gelernter Gebrauchsgrafiker. Die Beschäftigung mit Werbepsychologie und Verbraucherverhalten sei wichtig für seine zeichnerische Weiterentwicklung gewesen, meint er.

Napoleon rutscht Hand in die Hose

Etwa 140 Werke zeigt er derzeit unter dem Motto „Hosen runter!“. Wie viele Karikaturen er insgesamt gezeichnet hat, vermag er nicht zu sagen. „Was mir nicht gefällt, landet im Papierkorb.“ Deshalb fällt es ihm schwer, seine besten Arbeiten zu benennen. „Eine Zeichnung trägt den Titel ,afrikanisches Kind mit Panzer‘. Sie ist 1984 aus Anlass der Hungersnot in Äthiopien entstanden. Es ist traurig, dass das Thema bis heute so präsent ist. Diese Karikatur ist weder humorig noch bunt“, sagt er.

Seine ersten Karikaturen malte er bereits zu Schulzeiten. Lehrer waren seine Motive. „Manchmal geht es darum, Autoritäten lächerlich zu machen“, sagt der Künstler. So gibt es ein Motiv, in dem Napoleon die Hand statt ins Revers in die Hose gerutscht ist. „Ich habe mich gewundert, warum niemand vor mir darauf gekommen war“, sagt er. Auf zahlreichen seiner Zeichnungen sind nackte Brüste und Hintern zu sehen. „Sie finden Beachtung. Die einfachsten Effekte sind immer noch die besten.“ Provokation gehöre zum Handwerk des Karikaturisten. „Satire sollte immer den benachteiligten Menschen dienen und helfen, nicht denen, denen es gut geht“, meint er.

Man könne mit einer Karikatur für oder gegen etwas eintreten. Es komme darauf an, was man zeichnet und wie. Werner Rollow legt Wert auf grafische Elemente: Haare malt er nicht als Striche, sondern zerlegt sie in einzelne Punkte. Das hänge mit seiner Ausbildung zum Gebrauchswerber zusammen. Zu vergleichen sei das mit dem heutigen Beruf des Grafikdesigners. Er war für verschiedene Firmen tätig. Diese Arbeit hat ihn 1965 nach Waldheim verschlagen: „Ich wurde Werbeleiter bei Florena, damals der größte Kosmetikbetrieb der DDR.“ Die Werbung war seine Existenzsicherung, die Karikaturen waren sein Hobby. Werner Rollow arbeitet seit Beginn mit der Airbrush-Technik. Details, auf die es ihm besonders ankommt, koloriert er. Zu DDR-Zeiten sei es teils schwierig gewesen, an die Materialien zu gelangen. „Ich bekam die Technik beispielsweise von Retuscheuren, die ihre Arbeit aufgegeben hatten.“ Das Spektrum seines Schaffens reiche von „Humor und Nonsens bis zu bissiger Satire“, so der Künstler.

Mittlerweile kann er auf 33 eigene Ausstellungen zurückblicken. An 191 war er beteiligt, 128-mal tauchten seine Werke in Büchern und Katalogen auf. Auch den SZ-Lesern dürfte Werner Rollow kein Unbekannter sein: Er hat jahrelang für das Wochenend-Magazin gearbeitet.

Kampf mit Tücken des Alltags

„Wenn ich beginne, zu zeichnen, sitze ich immer erst einmal vor einem weißen Blatt Papier. Es gibt zwei Varianten, wie ich zu den Themen komme: Sie sind vorgegeben, oder ich finde eigene. Dafür spiele ich mit den Möglichkeiten, die sich im Alltag bieten“, so Rollow. In der Regel fertige er mehrere Skizzen und Zeichnungen an und entscheide sich dann für die beste.

Zu DDR-Zeiten war Werner Rollow Mitglied im Verband Bildender Künstler. 1973 gründete der Verband eine Sektion Karikatur. „Damals gab es nur 60 Kollegen, die Karikaturen zeichneten“, sagt Rollow. Es entstanden kritische Zeichnungen für verschiedene Ausstellungen. Doch seine spitze Feder war nicht überall gern gesehen. Seine Karikaturen kommen ohne Worte aus. „Sie sprechen für sich“, so Andreas Müller, Direktor des Deutschen Fotomuseums in Leipzig in seiner Laudatio zur Eröffnung der Ausstellung. Müller bezeichnet den Waldheimer als unverwechselbaren und originellen Cartoonisten. „Seine Figuren ertragen unsere Leiden und kämpfen mit den Tücken des Alltags“, so Müller.

Der 79-Jährige Rollow ist seit 58 Jahren mit seiner Frau Uta verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Am Sonnabend und Sonntag beantwortet er jeweils von 14 bis 16 Uhr Fragen der Ausstellungsbesucher zu seinen Werken.

Ausstellung „Hosen runter!“ bis 4. August, AOK-Bildungszentrum in Waldheim, Massanei Nr. 83. Geöffnet freitags 13-18 Uhr, sonnabends und sonntags 10-16 Uhr.

zur Startseite