„Es gibt für mich keinen Grund, mich missverstanden zu fühlen“ Kathrin Kondaurow will auf jeden Fall Intendantin von Dresdens Staatsoperette werden. Die heftige Kritik an ihr, ungeeignet zu sein, ficht sie nicht an.

Kathrin Kondaurow soll als neue Indendantin ab 2019 die Staatsoperette Dresden führen. © dpa

Der Dresdner Stadtrat soll alsbald über die künftige Intendantin der Staatsoperette entscheiden. Eine Findungskommission hatte in geheimer Wahl die 34-jährige Musikdramaturgin Kathrin Kondaurow erkoren, was auf heftige Kritik von Experten und selbst Mitgliedern der Findungskommission stieß. Die Kandidatin sei zu unerfahren, es fehle ihr die Qualifikation, um ein großes und wichtiges Musiktheater zu leiten, waren Hauptvorwürfe. Vor wenigen Tagen meldete sich auch noch der Förderverein der Staatsoperette, der in einem Brief an Stadträte ein mangelhaftes Auswahlverfahren beklagte und die Politiker darum bat, der Neubesetzung der Intendanz der Staatsoperette „ihr ganz besonderes Augenmerk zu widmen und nötigenfalls auf einer Wiederholung des Verfahrens zu bestehen“. Nächste Woche stellt sich Kathrin Kondaurow zunächst im Kulturausschuss vor. Ein Grund für die Sächsische Zeitung, sie mit den neuen Vorwürfen zu konfrontieren. Jetzt äußerst sie sich erstmals zur Kritik an ihrer Person.

Bereuen Sie es, sich beworben zu haben und nun so in der Kritik zu stehen?

Nein, ganz und gar nicht. Ich liebe das Musiktheater, die Operette, und freue mich auf meine zukünftige Arbeit, der ich mich mit ganzer Kraft und Engagement widmen werde. Und dass Leitungsberufe am Theater immer auch im Kreuzfeuer der Kritik stehen, habe ich auch schon in meiner jetzigen Funktion als Musiktheaterdramaturgin erfahren. Ich freue mich auf konstruktive Gespräche mit allen, die daran Interesse haben.

Manche behaupten, wäre ein Mann als Intendant im Gespräch, wäre die Kritik nicht so heftig. Fühlen Sie sich missverstanden oder vorverurteilt?

Es gibt für mich noch gar keinen Grund, mich missverstanden zu fühlen. Und ich will auch nicht darüber spekulieren, wie viel Vertrauen man einem Mann in meinem Alter mit vergleichbarer Erfahrung entgegenbringen würde. Ich möchte meine Arbeit 2019 hier in dieser Stadt, an diesem Haus beginnen. Vielleicht sollten wir spätestens dann nach den so genannten ersten 100 Tagen, also nach den ersten Premieren, konkret über Inhalte sprechen.

Wie viele Produktionen der Operette und des Jugendtheaters im Kulturkraftwerk haben Sie mittlerweile gesehen?

Mittlerweile habe ich einen Großteil der Produktionen der Staatsoperette vor Ort oder per Aufzeichnung gesehen. Mit Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebs nach dem Wasserschaden freue ich mich nun auf den Besuch der zahlreichen Neuproduktionen. Die Inszenierungen des Theaters Junge Generation stehen ebenso auf meinem Programm, zumal mit „Black Rider“ eine erste Koproduktion zwischen der Staatsoperette und dem Theater Junge Generation sehr bald Premiere feiert.

Wie wollen Sie zusätzliche Produktionen angesichts des Grenzen setzenden Haustarifvertrages realisieren?

Momentan bin ich dabei – in enger Zusammenarbeit mit dem Haus – ein Programm zu entwerfen, das sich an der bisherigen Premierenfolge der Staatsoperette orientiert. Insofern denke ich erst einmal über die Hauptlinien meiner Arbeit nach.

Der Förderverein beklagt, dass Sie kurzfristigst einen Termin mit ihm abgesagt hätten. Warum das?

Ich steckte leider in den Endproben zu einer für das Deutsche Nationaltheater Weimar wichtigen Spielplanposition, einer Uraufführung im Musiktheater. Am vorgeschlagenen Termin lag unsere erste Hauptprobe. Und Sie wissen sicherlich, wie kompliziert Endprobenprozesse manchmal verlaufen. Es war einfach wichtig, meine Arbeit an dem Ort verantwortlich zu leisten, an dem ich bis zum Ende der Spielzeit tätig bin. Das Gespräch mit dem Förderverein muss natürlich nachgeholt werden. Aber ein neuer Termin sollte sich finden lassen. Ein telefonisches Gesprächsangebot wurde vonseiten des Forums nicht wahrgenommen.

Das Gespräch führte Bernd Klempnow.

