Meryl Streep ist ab der kommenden Woche im Journalismus-Drama „Die Verlegerin“ als Katharine Graham im Kino zu erleben. Im Interview erzählt sie von ihrem eigenen Kampf für Frauenrechte, wie sexistisch sie Hollywood wahrnimmt und warum sie glaubt, dass so viele Frauen Donald Trump gewählt haben.

„Die Verlegerin“ spielt in den 1970er- Jahren und handelt von einem besonderen Moment für Frauen in der Geschichte. Frau Streep, meinen Sie, dass diese Jahre erfolgreich waren und den Beginn einer Bewegung darstellen?

Jetzt gerade jedenfalls tut sich etwas, auch wenn es selbst hier an diesem Tisch zu wenige von uns gibt. Hier sind acht Männer und drei Frauen, und das ist heutzutage häufig ungefähr das Verhältnis. Vor 45 Jahren, als ich 1971 das College beendet habe, da hätte es gar keine Frauen hier gegeben.

Gab es in Ihrer Karriere einen Moment, an dem Sie es satt hatten, die Geliebte zu spielen und das Oberteil auszuziehen?

Nun, es macht doch Spaß, Leuten zuzusehen, wie sie ihre Oberteile ausziehen. Das wird nicht aufhören. Warum sollte es? Es geht doch darum, wer entscheidet, was wir in Filmen sehen. In den USA gibt es zehn wichtige Einkäufer im Filmvertrieb für die verschiedenen Regionen, und das sind alles Männer. Das zeigt, welche Art von Filmen in jedem Einkaufszentrum Amerikas laufen. Unsere Kultur wird von den Männern an der Spitze bestimmt. Wenn der Vorstand der Weinstein-Company zur Hälfte mit Frauen besetzt wäre, dann wäre nichts von alldem passiert. Bei der ersten Gelegenheit, bei der eine außergerichtliche Einigung gezahlt wurde, hätte jemand gefragt, wofür das Geld ist und entschieden, dass das nicht weiter gezahlt wird. Die ganze Welt wird sich verändern, wenn wir Gleichberechtigung haben und wir Partnerschaftlichkeit erleben. Es geht nicht darum, jemanden zu ersetzen, es geht darum zu teilen.

Sie spielen in „Die Verlegerin“ zum ersten Mal mit Tom Hanks. Warum hat das so lange gedauert?

Ich glaube, wir haben noch nie zusammengearbeitet, weil ich deutlich zu alt für ihn bin. Er ist sieben Jahre jünger als ich. Das passiert in Drehbüchern nicht, er braucht Frauen, die zwanzig, fünfundzwanzig Jahre jünger sind. Ich wurde mit Männern besetzt, die zwanzig, fünfundzwanzig Jahre älter sind. Auch das liegt daran, wer über die Rollen entscheidet.

Wenn wir darüber reden, wie Männer bestimmen, welche Filme gemacht werden: Was ist mit der Art, wie Männer Politik bestimmen? Denken wir daran, wie herablassend US-Interviewer Matt Lauer mit Hillary Clinton gesprochen hat und dass später herauskam, dass auch er Frauen sexuell belästigt hat.

Wir erleben aktuell eine Abrechnung und die ist großartig, es ist aufregend. Für mich als Feministin erleben wir gerade den optimistischsten Moment in vierzig Jahren – mit dem Preis einiger sehr zerstörter Frauenleben. Unsere aktuelle Debatte wird etwas verändern, ich fühle das.

Wie erklären Sie es sich, dass eine Mehrheit weißer Frauen für Donald Trump gestimmt hat?

Weil die gesamte Diskussion darüber, wer etwas entscheidet, wer die Regierung führt, wer einen Firmenvorstand anführt, wer eine Zeitung leitet oder einen TV-Sender, miteinander verbunden ist. Die Marktforschung hat festgestellt, dass im Kino am Ende die Frauen entscheiden, welche Filme geschaut werden. Aber sie suchen bei einem Date den Film aus, von dem sie glauben, dass er dem Mann gefällt. Es ist, als würde ich ein Abendessen nicht danach kochen, was ich essen will, sondern als würde ich kochen, was die Leute mögen, die an meinem Tisch sitzen. Frauen lassen anderen den Vortritt. Sie überlegen, was gut für die Beziehung oder für die Gruppe ist.

Aber das erklärt noch nicht, warum 52 Prozent der weißen Amerikanerinnen Donald Trump gewählt haben.

Vieles davon hat mit Frauenfeindlichkeit zu tun und damit, dass Hillary Clinton für die Verfehlungen ihres Mannes verantwortlich gemacht wurde. Es hat aber auch damit zu tun, dass viele Männer in den USA arbeitslos zu Hause sitzen, während ihre Frauen zwei Jobs gleichzeitig haben. Der Mann ist unglücklich. Wie mache ich ihn glücklich? Indem ich für Trump stimme.

