Es geht auch ohne Noten Die Musikfestspiele laden wieder Hobby- wie Profi-Musiker ein, Dresden zur „Klingenden Stadt“ zu machen. Der Neue Chor probt bereits – es winkt ein Gewinn.

Von „Ein feste Burg“ bis Gospel – die Sänger vom Neuen Chor Dresden proben A-Capella-Stücke für ihr Jahreskonzert und ihren Auftritt bei den Musikfestspielen. © Robert Michael

Ob Popsong oder Mendelssohn-Psalm, ob kreolische Messe oder deutsche A-Capella-Weise – der Neue Chor Dresden hat fast alles drauf. Obwohl die meisten der 90 Sänger nur einmal die Woche proben und viele keine Noten lesen können. „Das macht ja den Reiz gerade dieses Chores aus. Wir sind offen für jeden, der einfach Lust am Gesang hat“, sagt Helga Schroeder. „Eigentlich haben wir nur Chinesisch noch nicht gesungen.“ Die 75-Jährige ist seit 55 Jahren dabei, hat viele Höhen und auch manch Stillstand erlebt.

Derzeit freilich läuft es so gut wie lange nicht. Der künstlerische Leiter Axel Langmann versteht es, seine Laiensänger zu begeistern – durch seine Art des anspornenden Dirigats und vor allem, weil er die Konzertprogramme wie Musikgeschichten zusammenstellt. „Wir sind einer der wenigen Laienchöre der Region, der weit über das Volksliedhafte hinausgehen, Chorsinfonik wie Uraufführungen ganz selbstverständlich gestalten kann“, sagt Langmann. Das motiviert die Sänger zu Extraleistungen.

Und so nutzen sie die Chance zusätzlicher Auftritte, gern vor einem großen Publikum zudem. „Natürlich beteiligen wir uns wieder an dem tollen Projekt der Dresdner Musikfestspiele“, so Helga Schroeder. Gemeint ist die „Klingende Stadt“. Die Festspiele laden seit drei Jahren Laien- und Profimusiker sowie Tanzensembles ein, an einem Tag innerhalb des Festivals ihr Programm in der Innenstadt zu präsentieren. Intendant Jan Vogler will damit demonstrieren, wie musikalisch die Kulturstadt wirklich ist. In diesem Jahr wird das der 9. Juni sein. Ab 15 Uhr klingt die Stadt.

Im vergangenen Jahr hatte der Neue Chor seinen Auftritt auf dem Theaterplatz. „Wir waren nicht sicher, ob wir über den Platz mit unseren Stimmen kommen. Aber es ging besser als gedacht“, sagt Tetyana Shapoval, Vorstandsvorsitzende des den Chor tragenden Vereins. 20 Minuten A-Capella-Gesänge neben dem Reiterdenkmal – „ebenso schön war es, danach die anderen Teilnehmer zu erleben“. Im vergangenen Jahr feierten rund 50 Ensembles und über 1 000 Mitwirkende das Fest an verschiedenen Spielstätten vom Zwinger, über den Neumarkt bis zur Brühlschen Terrasse. Neu ist in diesem Jahr: Die Zuhörer sind eingeladen, ihr Lieblingsensemble für den Publikumspreis zu küren. Dem Gewinner winkt ein Gastspiel auf der Open-Air-Bühne von „Dresden singt & musiziert“ bei den Musikfestspielen 2019. „Das spornt zusätzlich an.“ Da werden wohl die Familien aller Chormitglieder aktiviert werden. Große Ensembles sind klar im Vorteil.

Der Neue Chor ist nicht nur das. Er gehört zu den angesehenen Konzertensembles der Region. Dabei war er aus Jux entstanden. Für eine Rundfunksendung wurde 1957 zu einem Sängerwettstreit zwischen den Stadtteilen Altstadt und Neustadt aufgerufen. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich mehrere Hundert Dresdner ein, um daran im Hygiene-Museum teilzunehmen. Spontan wurde daraus ein neuer Chor gegründet, der sich unter Manfred Winter dann vor allem der klassischen und vorwiegend sakralen Musik zuwandte. Es gab Aufführungen etwa von Schuberts Messe in G-Dur und des Magnificats von Vivaldi. Erfolgreiche Reisen führten das Ensemble etwa nach Polen und Bulgarien. 1988 bekam es dafür den Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreis der Stadt für Musik.

Intensiv ist mittlerweile der Austausch mit anderen Chören etwa aus Bolivien und Ungarn. Himmelfahrt geht’s nach Kiew auf die fast jährliche Auslandsreise. Auch pflegen die Sänger wie wenige andere Ensembles enge Kontakte nach Großbritannien. Sie planen deshalb für 2019 im 60. Jahr der Städtepartnerschaft Dresden-Coventry eine Reise auf die Insel. Auch diese Gastspiele finanzieren die Sänger selbst, wie auch sonst den laufenden Betrieb. Sponsoren engagieren sich kaum für einen Laienchor.

Trotzdem sind die Sänger hoch motiviert. Nachwuchssorgen haben sie eigentlich keine, nur fehlen erstaunlicherweise derzeit Bässe. Wer also tiefschwarz singen kann, der könnte sich melden! Montags ist Probetag im Gymnasium Dresden-Plauen.

Anmeldung für die „Klingende Stadt“ bis 30. April per E-Mail: klingendestadt@musikfestspiele.com oder online: www.musikfestspiele.com/klingendestadt

