Erstes Selbstporträt von Gustav Klimt

Zahlreiche Ausstellungen erinnern in diesem Jahr in Wien an den 110. Todestag von Gustav Klimt (1862 – 1918). Das Leopold Museum thematisiert Klimts künstlerische Wandlung und stellt in einem eigenen Raum dessen letztes, unvollendetes Werk „Die Braut“ aus. Das Kunsthistorische Museum wird eine tonnenschwere Brücke im Treppenhaus des Museums installieren, um einen genauen Blick auf Klimts Deckengemälde zu ermöglichen. In der Klimt-Villa, seinem letzten Atelier, wird unter dem Titel „Klimt lost“ ab Mai an die 16 Gemälde erinnert, die von den Nazis nach Schloss Immendorf gebracht wurden und bei einem Brand in den letzten Kriegsstunden 1945 wohl zerstört wurden.

Zudem bekommt Klimt ein erstes Selbstporträt – aus fremdem Pinsel. Der Maler Wolfgang Beltracchi porträtiert in Öl und mit Jugendstilelementen Klimt im Alter von 55 Jahren kurz vor dessen Tod mit dem Titel „Charon“. Das Bild wird im „KAIROS“-Ausstellungsprojekt des Kunstliebhabers Christian Zott Ende 2018 auch in Deutschland zu sehen sein. (dpa)

zur Startseite