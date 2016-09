TV-Tipp Erste Hilfe fürs Eifelstädtchen Serien mit Ärzten sind bei deutschen TV-Zuschauern sehr beliebt. Und nun kommt eine neue Reihe in der ARD dazu.

Die gelernte Krankenschwester Vera Mundt (Rebecca Immanuel) entscheidet sich, mit ihren Kindern Mia (Mascha Schrader) und Paul (Tom Böttcher) von Berlin aufs Land zu ziehen. © ARD

Arztserien oder -filme gibt es genügend im Fernsehen, da fängt man am besten mit dem Aufzählen erst gar nicht an. Viele davon sind längst vergessen. Jetzt startet ein neues Format, aus dem – bei entsprechendem Quotenerfolg – eine Reihe werden könnte. Zu sehen ist die erste Folge von „Die Eifelpraxis“ am Freitag im Ersten. Zwei weitere sind bereits abgedreht, die Sendetermine stehen noch nicht fest.

„Ich bin die Neue“, so stellt sich Vera Mundt bei ihren diversen Jobs in Berlin vor: Verkäuferin, Babysitterin, Kellnerin. Die Überfliegerin schafft das alles natürlich parallel, und ganz nebenbei zieht sie auch noch ihre beiden schulpflichtigen Kinder Paul und Mia alleine groß. Obwohl sie Probleme mit Autoritäten hat und nicht flexibel ist, bewirbt sie sich in ihrem alten Krankenhaus erneut als Krankenschwester – wofür sie natürlich überqualifiziert ist. Als ihr ein aalglatter Arzt die Absage persönlich überbringt, sagt sie nur: „Haben Sie einen Knall?“ Doch ihre ehemalige Kollegin Greta vermittelt sie an die Praxis von Dr. Chris Wegner, wo sie sofort als Versorgungsassistentin anfangen kann. Also zieht die kleine Familie in die schöne Eifel, genauer nach Monschau.

Das kleine Häuschen sieht auf den Fotos viel besser aus, riecht innen ziemlich vermufft und hat keinen Internet-Anschluss. Darob sind die Kinder nicht sonderlich erbaut, und sie ist es von ihrem neuen schroffen Chef auch nicht gerade. Sie wird sofort mit 16 Hausbesuchen am ersten Tag versorgt, die Patienten wohnen bis zu 100 Kilometer auseinander. Dabei hat sie es mit schwierigen Kunden, Autopannen und fehlendem Telefonnetz zu tun. Derweil bandelt ihr pubertierender Sohn mit Charly Ortmann an, der Tochter des Schuldirektors, der wiederum ein Auge auf Vera geworfen hat.

Regisseurin Sibylle Tafel und Autorin Brigitte Müller setzen auf muntere Dialoge und viel hübsches Lokalkolorit samt reichlich Fachwerk. Da verzeiht man auch gern das eine oder andere Klischee – alle Hauptfiguren sind Singles, einen örtlichen Dialekt spricht nur der Polizist. (dpa)

„Die Eifelpraxis“, 20.15 Uhr, ARD

