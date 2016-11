Erst wenn alle sitzen, beginnt der Film Stefanie Sommerschuh übt in den Grenzlandlichtspielen Neustadt den Spagat zwischen Blockbuster und Anspruch.

Stefanie Sommerschuh und André Peters im Foyer der Grenzlandlichtspiele Foto: Robert Michael © robert michael

Der riesige Projektor rattert schon lange nicht mehr. Er mag in die Zeit jener Filme gehören, mit deren Plakaten das Treppenhaus der Neustädter Grenzlandlichtspiele tapeziert ist. Stefanie Sommerschuh mag diese alten Plakate. Die alten Filme mag sie auch: „Das wäre toll, wenn wir diese Filme eines Tages zeigen könnten“, sagt sie: Der Hund von Baskerville. Dr. Crippen lebt. Casablanca. Die Spur der Steine. Die Legende von Paul und Paula ...

Momentan ist die junge Frau hinter „Easy Rider“ her, dem wortkargen Roadmovie von 1969. Heute ein Kultfilm. Damals spalteten Dennis Hopper, Peter Fonda und Jack Nicholson als coole Hippie-Typen auf ihren heißen Maschinen die amerikanische Kinonation, weil sie die Staaten nicht unbedingt als Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeigten. Immerhin soll der Film die Motorrad-Firma Harley-Davidson vor dem Ruin gerettet haben. Eine ähnliche Wirkung auf die Grenzlandlichtspiele wäre phänomenal, aber sehr unwahrscheinlich.

Stefanie Sommerschuh, der gute Geist des Kinos, und der Unternehmer André Peters, dem das Haus gehört, backen sehr viel kleinere Brötchen. Aber das tun sie mit den richtigen Zutaten. Am Tresen des Kinos kocht Frau Sommerschuh Kaffee und Tee, schenkt Bier und Cola aus, röstet Popcorn. Wichtiger noch: Sie wählt die Filme aus. Am allerwichtigsten: Sie kennt ihr Publikum ziemlich gut. Schickt regelmäßig Mails mit dem Kinoprogramm an alle Gäste, die ihre Mailadresse hinterlassen, und bekommt genauso regelmäßig persönliche Antworten. Stammgäste begrüßt sie mit Namen und stellt ihnen auch beim nächsten Besuch die richtigen Getränke auf den Tisch: „Der Vater nimmt Radeberger, die Tochter Apfelschorle.“ In der Gastronomie hat sie gelernt, sich die Wünsche der Gäste zu merken. Als Fotografin hat sie den Blick für gute Bilder, bewegte wie unbewegte. Diese Kombination macht sie zur „Kinofee“ von Neustadt. Vor drei Jahren kam die Dresdnerin in das 13 000-Seelen-Städtchen, in dem im Fortschritt-Kombinat einst Landmaschinen für die halbe Welt hergestellt wurden. Neustadt hat ein Museum, ein Spaßbad und die Neustadthalle.

André Peters ist in der Stadt aufgewachsen. „Er wohnt zwar nicht mehr hier, aber kennt trotzdem noch jeden. Wenn man mit ihm übern Markt geht, kommt man keinen Schritt voran“, lästert sie. Er erinnert sich: „Als ich das Gebäude am Markt kaufte, war klar, dass ich das Kino erhalten werde. Es hat wilde Zeiten hinter sich, war mal geöffnet, dann wieder länger geschlossen. Das Kino hatte einen schlechten Ruf, war runtergewirtschaftet in jeder Beziehung. Als Stefanie auf der Bildfläche erschien, habe ich ihr zuerst erklärt, wie schwierig das Geschäft ist. Sie wollte trotzdem hier arbeiten.“ Jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag. In der Woche Abrechnungen machen, Getränke bestellen, Filme auswählen ...

„Ich kenne meine Gäste. Aber zaubern kann ich nicht. Ich kann nicht mit Sicherheit voraussehen, ob ich mit einem Film die 153 Plätze im großen Saal vollkriege“, sagt sie. Der kleine, der „Wohnzimmersaal“, hat 28 Plätze. Deshalb variiert sie: Bundesstarts. Blockbuster, die in Dresden längst wieder raus sind aus den Kinoprogrammen. Animations- und Kinderfilme. Vorstellungen für Schüler an Wandertagen und in den Ferien. „Findet Dorie“, die ozeanische Unterwasser-Fortsetzung von „Findet Nemo“, lief prima. Aber „Nellys Abenteuer“, ein Familienfilm über das Ferienabenteuer einer 13-jährigen Deutschen, die zufällig in einem rumänischen Romadorf landet, hatte es schwer in Neustadt. „Wirklich ein guter Film“, meint die 32-Jährige, und es klingt ein wenig traurig.

André Peters sagt: „Wir können hier nicht nur Filme zeigen, die wir selber gern sehen würden.“ Der 41-Jährige hat BWL studiert und handelt mit Landmaschinen. Die Programmdisposition in den Grenzlandlichtspielen überlässt er der „Kinofee“. Sie sagt: „Wenn die Blockbuster gut laufen, kann ich auch mal einen anspruchsvolleren Film anbieten oder auf Wünsche der Gäste reagieren.“ Es ist ein Risiko, so einen Wunschfilm ins Programm zu nehmen. Denn der Wünscher kommt einmal, bringt im besten Fall die Familie und jede Menge Freunde mit. Und dann? Spricht sich dieser Service vielleicht herum.

Noch lange nicht sind die Grenzlandlichtspiele finanziell übern Berg. Die Umrüstung auf digitale Vorführtechnik war unumgänglich und teuer. Nun wird abgezahlt. Das Kino könnte eine Renovierung vertragen. Als Stephanie Sommerschuh umzog, brauchte sie zu Hause ihre Couch nicht mehr. Darin versinken nun manche Kinobesucher, die zu früh da sind. „Bei uns geht es pünktlich los“, sagt die zierliche Frau. „Nicht wie in den Multiplexen, wo man eine halbe Stunde später da sein kann, weil erst mal Werbung läuft.“ Wie bewältigt dieses „Mädchen für alles“ den Ansturm, wenn der Saal voll wird? „Das ist anstrengend, aber ein tolles Gefühl, wenn die Leute Schlange stehen.“ Sie arbeitet flott, aber sie lässt sich nicht jagen. „Der Film fängt an, wenn alle auf ihren Plätzen sitzen. Ich möchte immer noch selbst das Licht ausschalten und den Vorhang öffnen.“ Auch den Startknopf für den Film drückt jedes Mal sie.

Volles Haus mit der Stativkarawane

Vor ein paar Wochen erst waren die Grenzlandlichtspiele ausverkauft, aber es lief kein Kinofilm. Die Fotografen der Stativkarawane mit ihrer Multivisionsshow aus der Sächsischen Schweiz waren es, die die Neustädter vom Fernseher weglockten. Dabei ist man von Neustadt in Nullkommanix in Hohnstein oder in Bad Schandau, also mittendrin im Elbsandstein. Außerdem fand in Dresden am selben Wochenende das Bergsichtenfestival statt. Mehr Konkurrenz geht nicht. Mehr Vielfalt durchaus. Eine Lesung, zum Beispiel. Oder eine Film-Premiere. Florian Kunert, ein Neustädter, studiert in Köln Regie. Seine Diplomarbeit wird ein Streifen über das Fortschrittkombinat. Stefanie Sommerschuh half ihm bei den Dreharbeiten in Neustadt. „So was mache ich dann gerne einfach mal so nebenbei“, erzählt sie. Einfach so? „Ich hätte großes Interesse, den Film hier zu zeigen.“

