Ersäuf die Kätzchen, solange sie noch blind sind Viktorija Tokarjewa dankt dem sowjetischen Hemingway und anderen Männern, die ihr auf dem Weg zum Ruhm halfen.

Ein Schuljunge klettert an einem Rohr bis unter die Decke des Klassenzimmers und bringt die junge Musiklehrerin zur Verzweiflung. Damit diese aber wirklich ein neues Leben beginnt, sind noch weitere Anstöße nötig. Die russische Autorin Viktorija Tokarjewa hatte die Gabe, Gönner und Kollegen zu finden, die ihr auf dem Weg zu Veröffentlichung und Ruhm halfen. Ihnen gilt ihr neues Büchlein, verfasst in teils ironischer, teils schwärmerischer Dankbarkeit.

Viktorija Tokarjewa, geboren 1937 in Leningrad, lebt heute bei Moskau. Mit ihren Romanen und Erzählungen ist sie eine der bekanntesten russischen Schriftstellerinnen („Auch Miststücke können einem leidtun“, „Eine von vielen“). In der Sowjetunion entstanden Filme nach ihren Drehbüchern. Dankbar erinnert sie sich an Menschen, die ihr die Wege ebneten, sie bestärkten oder ihr literarischen Rat gaben.

Sergej Michalkow etwa tritt als väterlicher Förderer auf. Der Dichter der sowjetischen und der russischen Nationalhymne schrieb auch Texte wie „Der Hase im Rausch“ und Kinderbücher. Nach Tokarjewas Darstellung war er ein Frauenheld. Doch da bleibt sie diskret, schreibt nur von seiner Liaison mit einer Freundin, die sie ihm vorgestellt hat. Während der Perestrojka kann sich Tokarjewa für seine Förderung erkenntlich zeigen. Michalkow werden Machenschaften in der Stalinzeit gegenüber Kollegen wie Boris Pasternak und Solschenizyn vorgeworfen. Der Kinderbuchautor Eduard Uspenskij warnt die Autorin: „Du weißt nicht, wie sehr er die Kinderliteratur unterdrückt hat, nach dem Motto: Ersäuf die Kätzchen, solange sie noch blind sind.“ Sie aber schreibt einen verteidigenden Artikel für Michalkow.

Politisch ist sie eher unvoreingenommen. Unbefangen schildert sie, wie sie Konstantin Simonow um ein Geleitwort bittet, den „Schriftsteller mit dem größten Glamour-Faktor“. Sie nennt ihn „unseren sowjetischen Hemingway“ – nicht nur berühmt, auch elegant und gut aussehend.

Literarische Anregungen erhielt Viktorija Tokarjewa auch von Wladimir Woinowitsch, Autor der Satire „Moskau 2042“, später nach München emigriert. „Freust du dich, dass du Woinowitsch kennengelernt hast?“, fragt er sie. Sie fährt fort: „Ich erinnere mich nicht mehr an meine Antwort. Ich war immerhin verheiratet und vergaß das nie.“ Das ist so diplomatisch gesagt wie die spätere Bilanz ihrer Ehe mit einem Ingenieur: „Mein Mann und ich haben den Weg gemeinsam begonnen, und gemeinsam beenden wir ihn. Und das, was in der Mitte war, kann man vergessen wie einen ,weißen Tanz‘“. Das meint eine Art irrationaler Abschweifung.

Verbeugung vor Tschechow

Staatschef Michail Gorbatschow bekommt in dem Buch einen Auftritt in der Ferne, ebenso der georgische Regisseur Grigori Danelija, mit dem sie Filmszenarien geschrieben hat. Ein Dankkapitel widmet sie dem verstorbenen Diogenes-Verleger Daniel Keel, der ihre Bücher auf Deutsch populär machte, nachdem allerdings schon einige beim Ostberliner Verlag Neues Leben erschienen waren. Hinzu kommt ein Essay über Anton Tschechow, den sie nicht als Klassiker behandelt, sondern als lebendigen, verehrten Gesprächspartner.

Die einnehmende Wirkung der Autorin auf „ihre“ Männer kann man gut nachvollziehen, wenn man die frischen, plaudernden Texte liest, sich an den oft spöttischen, nie gemeinen Beobachtungen freut, auch die Sprunghaftigkeit und Subjektivität durchgehen lässt (Übersetzung von Angelika Schneider). Erläuterungen zu den auftretenden Personen wären freilich hilfreich gewesen.

Viktorija Tokarjewa: Meine Männer. Diogenes Verlag, 176 Seiten, 20 Euro

