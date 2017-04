Der Krimi am Sonntag Ermittlung zwischen Plastikplanen Wieder ein Flüchtlings-„Tatort“. Diesmal aus Franken, mit vielen Klischees und doch etwas anders.

Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel), Chefin der Mordkommission Franken und ihre Mitarbeiter Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schadt, l.) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) im Hof der niedergebrannten Asylunterkunft. © ARD

Alles scheint so klar: Ein Immobilienhai vermietet eine alte Fabrikhalle an die Stadt Bamberg. Die steckt Flüchtlinge rein. Um kräftig zu verdienen, erhöht der Eigentümer die Gebäudeversicherung. Bald fliegt ein Molli durch das Fenster, die Asylunterkunft brennt ab. Eine junge Frau erstickt in der Vorratskammer am Rauchgas. Im Auftrag des Immobilienhais hat den Molli natürlich ein Neonazi geworfen.

Spätestens an diesem Punkt dürften sich Regisseur Markus Imboden und Autor Holger Karsten Schmidt einig gewesen sein: So banal kann kein Sonntagskrimi sein, auch nicht in Franken. Beide Filmemacher sind preisgekrönt in ihrem Fach, beide sind „Tatort“-erfahren. Also tüftelten sie einen technischen Defekt aus. Demzufolge hatte sich die Tür zur Vorratskammer in der Hitze des Feuers selbst verriegelt. Das Opfer saß in der Falle. Und der feige Brandanschlag war kein Mord an der schönen Farbigen Neyla. Verdächtige hatten Hauptkommissarin Paula Ringelhahn und ihre Kollegen schon genug gesammelt. Dennoch ist der dritte Franken-Tatort „Am Ende geht man nackt“ kein Migranten-Krimi. Asylsuchende sind nicht bloß Kulisse. Die Filmemacher verwandelten die alte Bamberger Lagarde-Kaserne in eine Gemeinschaftsunterkunft, in der der Flüchtlingsalltag der Wirklichkeit sehr nahekommen dürfte. Hierarchien entstehen, religiöse Konflikte brechen aus. Da wartet einer fünf Jahre auf seine Anerkennung, nur weil seine Akte irrtümlich im Keller des zuständigen Amtes gelandet ist. Ein syrischer Arzt erfährt, dass er seine Familie nachholen darf. Aber er hat für sie zu sorgen und muss sie privat versichern. Um sich das leisten zu können, müsste der Arzt 10 000 Euro im Monat verdienen. In Deutschland wird sein Uni-Abschluss nicht anerkannt. Er geht putzen für 6,50 Euro pro Stunde.

Solche Geschichten, unaufdringlich eingeflochten an der Peripherie der Ermittlungen, bewahren diesen „Tatort“ davor, ein Durchfaller zu sein. Sie bereichern ihn, weil sie authentisch in Szene gesetzt sind und überzeugend auf den Bildschirm gebracht werden. Das gilt auch für die Polizeiarbeit, bei der Hauptkommissarin Ringelhahn ihre Truppe unprätentiös, aber zielorientiert auf Trab bringt.

zur Startseite