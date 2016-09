Hörspiel des Monats Erkennen Sie den Juden? Sechs Schauspieler beschreiben das, was sie an sich selbst sehen, und ordnen es einem Volk zu.

Hakennase, wulstige Lippen, gedrungener Körper, krumme Beine und Plattfüße: Wer soll das sein? Zunächst ist es ein Tabu und am Ende dann doch ein Sammelsurium möglicher Einzelheiten des jüdischen Körpers. Vergleichbar dem Bierbauch, dem Doppelkinn und der blonden Halbglatze eines in die Jahre gekommenen, sich wähnenden sächsischen Germanen, bei dem sich Slawisches untermischt, nicht nur in der Lausitz.

Muss man sich mit so etwas beschäftigen? Sechs jüdische Schauspieler tun es, und ein ebensolcher Autor und Regisseur gibt ihnen den Spielrahmen vor. Er inszeniert das Ganze zwischen amüsiert und sarkastisch. „Woran man einen Juden erkennen kann“ heißt das neue Hörspiel des Deutschlandfunks, stammt von Noam Brusilovsky, der 1989 in Israel geboren wurde und seit 2013 an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin Regie studiert. Seit Jahren arbeitet der DLF mit der Lehrstätte produktiv zusammen. So entstanden schon ausgezeichnete Hörspiele. Nun also ein weiteres.

Eine durchgehende Handlung gibt es nicht. Die Schauspieler blicken in den Spiegel, an sich hinunter, begutachten das Aussehen ihrer Familien, erzählen von Ritualen, lachen, schreien und singen.

Über alldem lastet das Wissen von sechs Millionen durch Deutsche ermordeter Juden. Texte und Motive von Max Nordau, Schwarzer Kreis, Oskar Panizza, Ernst Hiemer und H. Leivick ergänzen scheinbar Spontanes. Hannah Arendt ist im Originalton zu hören. Die da spielen, sind oft unbekümmert, wollen nicht in die Opferrolle gedrängt werden. Was manchmal geschieht, nicht nur in Berlin. Ein arabischer Jude, dessen Eltern aus dem Jemen stammen, weigert sich, die europäische Last mitzuschleppen. Noch ist sie auch in der jungen Generation unüberhörbar, lässt sich nicht in den Abgrund der Geschichte kippen …

Im Pressetext steht: „Das Stück mäandert zwischen Drama, Slapstick und Revue, Groteske, Requiem und Ritual.“ Ja, auch all das. Vor allem aber beeindruckt es, weil es kraftvoll ist. Wer sich selbst so nüchtern betrachten kann, den vermögen Häme, Hass und Blödheit kaum zu verletzen.

Die in Deutschland seit Jahrhunderten vorhandene, Luther nicht zu vergessen, Projektionsfläche des jüdischen Körpers, wirkt heute bildungsfern. Nur heißt das nicht, dass keiner etwas darauf ablädt. Auch deshalb ist das Hörspiel zu begrüßen, besonders jedoch zu genießen. Noam Brusilovsky hat die sechs jungen Stimmen fest im Griff.

„Woran man einen Juden erkennen kann“, 6. 9., 20.10 Uhr, Deutschlandfunk

zur Startseite