Erfrischend Neues von den Alten Der Künstlerbund Dresden zeigt im Landtag Gemaltes, Gezeichnetes, Fotografiertes, Gedrucktes und Geformtes von Künstlern, die über 70 sind.

Ist das Kunst oder kann das weg? Im Bürgerfoyer des Landtags wird Heidemarie Dreßels aus Steinzeug gefertigte „Tüte geknotet“ hoffentlich nicht vom Reinigungspersonal in die ewigen Jagdgründe befördert. © Heidemarie Dreßel

Künstler gehen nicht mit 65 in den Ruhestand. Ihr Beruf ist ihnen oft Berufung. Bis ins hohe Alter aktiv und in der Öffentlichkeit präsent zu sein, ist ihnen nicht nur Lebensinhalt, sondern bedeutet für viele auch Lebensqualität.

Mindestens siebzig Jahre alt muss sein, wer als einer oder eine der knapp einhundert Künstler und Künstlerinnen an der Ausstellung „Augenstern“ teilnehmen will, die ab Donnerstag im Bürgerfoyer des Sachsischen Landtags zu sehen ist. Einer der Jüngsten, der Fotograf Günter Starke, ist 72 und wundert sich mit spitzbübischem Lächeln, „dass ich hier überhaupt mitmachen darf.“ Die Älteste im Bürgerfoyer ist die 99-jährige Ann Siebert, die mit hintergründigem Humor das „Ende der Vorstellung“ zeigt. Die Malerin stammt aus London, lernte dort noch den großen Bildhauer Henry Moore persönlich kennen. Demnächst zeigt sie eine Personalausstellung im Dresdner Lingnerschloss.

Große Namen, alle Techniken

Berühmte Maler und Grafiker wie Max Uhlig, Karl-Heinz Adler, Klaus Drechsler, Peter Graf, Gerda Lepke, Stefan Plenkers, Claus Weidensdorfer, Bildhauer wie Helmut Heinze und Peter Makolies, Fotografen wie Evelyn Richter sowie Evelyn und Dieter Krull ließen es sich nicht nehmen, Arbeiten beizusteuern. Veit Hofmann schuf für eine Ecke der langen Fensterfronten des schwierig zu bespielenden Raumes eine transparente, installative Arbeit, die schon draußen, vom Bernhard-von-Lindenau-Platz aus, zu sehen ist. Auch aus den Nachlässen der kürzlich verstorbenen Günter Hornig und Hans-Volker Mixsa wurden Werke beigesteuert. Die Schau ist ein erfrischendes Patchwork, das Claudia Reichardt mit profunder Kenntnis der Dresdner Szene und erfahrener kuratorischer Hand zusammenstellte. Die Alten sind mal erfrischend, mal weise, mal gesellschaftskritisch. Sie beherrschen ihr Handwerk und haben etwas mitzuteilen. Der Künstlerbund Dresden, der seit 2005 nun bereits die vierte Ausstellung mit neuen Arbeiten seiner ältesten Mitglieder organisiert, muss sich nicht anstrengen, um in den Ateliers und Nachlässen Qualität zu finden. Die Herausforderung besteht eher darin, aus der Vielzahl der Handschriften einzelne Werke so auszuwählen, dass die Ausstellung einen Klang bekommt.

Fast alle Techniken sind vertreten – Malerei, Zeichnung, Collage, Frottage, Assemblagen, Druckgrafik, Bronzegüsse, Steinskulpturen, Holzobjekte, keramische Plastik und installative Arbeiten. Die künstlerische Fotografie ist in der vierten Auflage der Ausstellung mit sieben Positionen relativ stark präsent und spiegelt damit in gewisser Weise die aktuelle Situation wider. Nur die Medienkunst fehlt. Aber die findet man zuhauf in den Ausstellungen junger, aufstrebender Künstler. Es ist verdienstvoll, dass der Künstlerbund in größeren, aber regelmäßigen Abständen Einblick in das Schaffen seiner ältesten Mitglieder gibt, und es ist ehrenwert, dass die renommierten Kollegen gern dabei sind. „In Deutschland ist dieses Ausstellungsformat einmalig“, sagt Claudia Reichardt.

„Augenstern“ – Alterswerke IV bis zum 14. November im Bürgerfoyer des Sächsischen Landtags in Dresden, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1. Geöffnet montags bis freitags (außer an Feiertagen) 10 bis 18 Uhr.

Offizielle Eröffnung am 19. Oktober, 18 Uhr. Am 2. November, 16 Uhr liest Herausgeber Dieter Hoefer aus dem Buch „Trauerweidengepeitscht“ Kunstkritiken von Dieter Hoffmann.

